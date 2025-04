Una primavera abbastanza movimentata per il mercato delle schede grafiche consumer, non solo per AMD ma anche per NVIDIA che, dopo il recente lancio della GeForce RTX 5060 Ti, si prepara alla presentazione della GeForce RTX 5060 “liscia” per contrastare la rivale Radeon RX 9060/9060 XT. Ma non è tutto ovviamente.

A confermare questo trend arrivano gli ultimi aggiornamenti e indiscrezioni dall’area asiatica che, da un lato ci dicono che AMD è pronta alla presentazione della Radeon RX 9070 GRE, mentre NVIDIA sta già pensando alle GeForce RTX 50 SUPER per aggiornare la propria offerta di GPU Blackwell nei prossimi mesi.

Ora cerchiamo di estrapolare tutte le notizie utili e fare il punto della situazione su cosa potrebbe avvenire nelle prossime settimane/mesi, sia dal lato AMD che da quello NVIDIA.

AMD Radeon RX 9070 GRE debutta l’8 maggio, già in prevendita in Cina

Di AMD Radeon RX 9070 GRE abbiamo già parlato nelle scorse settimane; ne conosciamo quasi tutte le specifiche tecniche, ma finalmente abbiamo informazioni più concrete e soprattutto ufficiali. A differenza di quanto ipotizzato fino a qualche giorno fa, AMD non ha affatto intenzione di posticipare la Radeon RX 9070 GRE, anzi ha confermato che la scheda sarà annunciata ufficialmente l’8 di maggio in Cina. Ma non è tutto.

La nuova Radeon RX 9070 GRE è già disponibile al preordine su diversi shop cinesi, in primis il noto JD.com; tra i modelli in lista c’è una ASUS Radeon RX 9070 GRE ATS OC, mentre riguardo il prezzo, il preordine è fissato a 4.499 yuan, al cambio circa 545-550 euro. La proposta ASUS, che nel frattempo è stata rimossa dall shop in questione, prevede un dissipatore a tripla ventola, tuttavia sul sito cinese AMD (in fonte) troviamo una soluzione a doppia ventola, segno che ci potrebbero essere diversi modelli custom più o meno overcloccati.

Radeon RX 9070 GRE debutta quindi l’8 maggio, prima sul mercato cinese ma di sicuro verrà commercializzata anche in Europa e Italia. Detto questo, oltre alla data di lancio e a un’indicazione sul prezzo (ancora da rivedere), la cosa positiva è che AMD ha confermato definitivamente le specifiche tecniche della scheda insieme ad alcune indicazioni relative alle prestazioni.

AMD Radeon RX 9070 GRE: prestazioni e scheda tecnica

Rimanendo nel contesto quindi, AMD ci dice che la Radeon RX 9070 GRE sarà circa un 6% più veloce della Radeon RX 7900 GRE nel gaming a 1440P (Ultra), un salto in realtà abbastanza contenuto che però ci interessa vedere e verificare personalmente sul campo. Nell’attesa eccovi le specifiche tecniche complete:

Scheda tecnica AMD Radeon RX 9070 GRE Architettura AMD RDNA 4

GPU Navi 48 XL

53,9 miliardi di transistor

Processo produttivo N4P FinFET (5 nm)

96 ROP

192 TMU

48 RT Accelerator

Stream Processor 3.072

Frequenza base: 2.200 MHz

Frequenza Boost 2.790 MHz

AMD Infinity Cache (3a gen) 48 MB

Memoria video 12 GB GDDR6

Velocità memoria 18 Gbps

BUS memoria 192 bit

Larghezza di banda memoria 432 GB/s

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Output video 1x HDMI 2.1b, 3x Display Port 2.1a

TBP 220 watt

Alimentazione 2x 8pin PCI-E

NVIDIA pensa già alle GeForce RTX 50 SUPER: spuntano RTX 5080 24 GB ed RTX 5070 18 GB

Se AMD si appresta ad aggiornare la propria offerta nel segmento di fascia media e medio-bassa, NVIDIA ha quasi terminato il lancio delle GeForce RTX 50 e a quanto pare pensa già alle varianti SUPER delle GPU Blackwell. Secondo quanto trapelato sui forum cinesi ithome e chiphell infatti, il produttore potrebbe anche anticipare il lancio dei primi modelli RTX 50 SUPER per bilanciare in qualche modo il lancio non proprio brillante dei primi prodotti Blackwell.

I dettagli al momento non sono molti, ma poggiandosi su fonti vicine alla catena produttiva li riteniamo abbastanza attendibili. A quanto pare ci saranno almeno due modelli di GeForce RTX 50 SUPER, GeForce RTX 5080 SUPER e GeForce RTX 5070 SUPER.

Queste prime indiscrezioni suggeriscono che NVIDIA non farà grossi cambiamenti riguardo le caratteristiche delle GPU, almeno se parliamo di potenza di calcolo e unità di elaborazione. Al contrario ci sarà un sostanziale aggiornamento del reparto VRAM; la NVIDIA GeForce RTX 5080 SUPER dovrebbe arrivare con 24 GB di VRAM GDDR7, mentre per GeForce RTX 5070 si parla di 18 GB GDDR7.

Solitamente i modelli NVIDIA GeForce RTX SUPER offrono un leggero incremento di Cuda Core, RT e Tensor Core, quindi si ipotizza una soluzione del genere, abbinata come detto a un corposo incremento della memoria (+50%). In realtà però pensiamo che almeno la GeForce RTX 5080 SUPER sarà rivista sostanzialmente anche per quanto concerne la potenza della GPU; l’attuale GeForce RTX 5080 16 GB è troppo vicina alla precedente generazione e allo stesso tempo lontana dalla GeForce RTX 4090 (oltre che dalla GeForce RTX 5090).

Un aggiornamento della memoria da 16 a 24 GB, possibile grazie all’adozione di chip GDDR7 da 3 GB, porterà la scheda nel territorio della flagship Ada Lovelace, quindi si presume che anche il reparto Cuda Core/RT Core venga aggiornato e potrebbe essere molto vicino alla GeForce RTX 4090 (Recensione). A quel punto, la GeForce RTX 4090 potrebbe definitivamente passare nel dimenticatoio (più o meno), mentre NVIDIA avrebbe tutto il margine necessario nel proprio catalogo per piazzare la nuova GeForce RTX 5080 SUPER 24 GB tra le attuali RTX 5080 ed RTX 5090 (quindi su quota 1.500 euro per intenderci).

Qui finiscono le indiscrezioni e le supposizione basate sulle più recenti mosse di NVIDIA; come detto vediamo bene una GeForce RTX 5080 SUPER 24 GB, meno convincente la GeForce RTX 5070 18 GB, a meno di una sostanziosa rivisitazione delle unità di calcolo.