Mentre si parla ancora del lancio della NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, sulla rete continuano a circolare notizie “sostanziose” su quella che dovrebbe essere la contromossa di AMD da qui alle prossime settimane per contrastare il competitor nella fascia media del segmento consumer gaming.

Nei giorni scorsi abbiamo discusso della Radeon RX 9600 XT e di come potrebbe battersi con la serie GeForce RTX 5600, ma a quanto pare AMD avrebbe un’altra “cartuccia” che risponde al nome di Radeon RX 9070 GRE.

In realtà, nelle scorse settimane si era già sentito parlare fugacemente di una Radeon RX 9070 GRE, ma nelle ultime ore un leak dei colleghi di Videocardz ne svela quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche definitive, a dir poco interessanti.

AMD Radeon RX 9070 GRE: l’anello tra Radeon RX 9070 e Radeon RX 9060

Al momento non è chiaro se il lancio della Radeon RX 9070 GRE avverrà prima o dopo quello della Radeon RX 9600 XT, o in contemporanea. Secondo la fonte, AMD potrebbe fare un doppio annuncio e separare i due modelli di qualche settimana; quello che sembra certo però è che Radeon RX 9070 GRE sarà l’anello di congiunzione tra la Radeon RX 9070 e la Radeon RX 9060 XT.

Ma andiamo al sodo. Secondo le informazioni condivise da videocardz, la Radeon RX 9070 GRE o Great Radeon Edition, utilizzerà una GPU Navi 48 XL da 3.072 Stream Processor. Dati alla mano, si tratta di un chip (sempre RDNA 4) che presenta 1/4 delle unità di elaborazione disabilitate rispetto al chip di punta NAVI 48 XTX (ovvero Radeon RX 9070 XT).

Visto che la Radeon RX 9070 possiede invece 3.584 Stream Processor, ovvero 16,6% in più, le prestazioni dell’inedita Great Radeon Edition non dovrebbero essere troppo distanti. Secondo le prime stime, Navi 48 XL dovrebbe garantire una potenza di calcolo pari a 17,1 TFLOPS contro i 18 TFLOPS della Radeon RX 9070 liscia. AMD Radeon RX 9070 GRE avrà una frequenza Boost di 2,79 GHz, mentre il sottosistema memoria prevede 12 GB di VRAM GDDR6 a 18 Gbps con un’interfaccia a 192 bit che garantisce una larghezza di banda passante pari a 432 GB/s.

Si tratta di specifiche tecniche davvero niente male, secondo noi ampiamente capaci di gestire bene il gaming a 1440P anche a dettagli alti, soprattutto se consideriamo il nuovo FSR 4 con Frame Generator, essenziale soprattutto dove entra in gioco il ray-tracing (al pari della Radeon RX 9070 per intenderci).

Radeon RX 9070 GRE: scheda tecnica (presunta)

Architettura AMD RDNA 4

GPU Navi 48 XL

Processo produttivo N4P FinFET (5 nm)

Stream Processor 3.072

Frequenza Boost 2.790 MHz

AMD Infinity Cache 64 MB (3a gen)

Memoria video 12 GB GDDR6

Velocità memoria 18 Gbps

BUS memoria 192 bit

Larghezza di banda memoria 432 GB/s

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Output video 1x HDMI 2.1b, 3x Display Port 2.1a

AMD Radeon RX 9070

Architettura AMD RDNA 4

GPU Navi 48

Processo produttivo N4P FinFET (5 nm)

Stream Processor 3.584

Frequenza Boost 2.520 MHz

AI TOP 1.156

AMD Infinity Cache 64 MB (3a gen)

Memoria video 16 GB GDDR6

Velocità memoria 20 Gbps

BUS memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 640 Gbps

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Alimentazione PCI-E 2x 8pin

TBP 220 watt

Output video 1x HDMI 2.1b, 3x Display Port 2.1a

AMD Radeon RX 9070 GRE: quando arriva e quanto potrebbe costare

Al momento non è emerso alcun dettaglio riguardo il possibile prezzo della nuova proposta AMD che, inutile dirlo, posizionandosi tra Radeon RX 9070 e Radeon RX 9060 XT, sarà una via di mezzo tra i due modelli anche per quanto riguarda il costo, possiamo dire proprio nel territorio della NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti.

Fatta eccezione per la fascia alta, almeno a oggi, AMD vuole tornare competitiva in tutti i segmenti di mercato, evitando di lasciare “spazi liberi” ai competitor e cercando di colmare le fasce di prezzo poco rappresentate o comunque non battute da NVIDIA o Intel.

Vedremo se ci riuscirà, sulla carta la Radeon RX 9070 GRE non sembra affatto male e, considerando i 12 GB di VRAM, potrebbe dare fastidio a diversi modelli NVIDIA, sia GeForce RTX 50 che NVIDIA GeForce RTX 40.