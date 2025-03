Amazfit Active 2, uno degli smartwatch più apprezzati del momento nonché uno dei prodotti migliori a marchio Amazfit, sta ricevendo un nuovo aggiornamento software tramite l’app Zepp.

Questo aggiornamento, di cui parleremo più dettagliatamente di seguito, va a migliorare alcuni aspetti: Readiness Score, Always-on Display e Messaggistica durante l’allenamento. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, incluso il changelog completo.

Amazfit Active 2 riceve un aggiornamento e migliora ancora

A un paio di settimane dal precedente aggiornamento alla versione 6.0.8.4, l’ultimo arrivato di casa Amazfit torna ad aggiornarsi: tramite un pacchetto da 13,49 MB, la versione software passa alla 6.0.12.3 e la versione degli algoritmi passa alla 18.10.71.03.

Di seguito riportiamo il changelog completo (via Reddit) del nuovo aggiornamento per Amazfit Active 2:

Readiness Score più intelligente – Ora più in sintonia con il tuo sonno. Always-on Display più luminoso – Visibilità più chiara, anche alla luce del sole. Messaggistica durante l’allenamento senza interruzioni – Visualizza i messaggi direttamente senza pop-up. Aggiunta app “Meditazione” – Trova la calma direttamente dalla tua lista di app.

L’utente che per primo ha segnalato la presenza del nuovo aggiornamento su Reddit ha anche sottolineato che, post-aggiornamento, il suo Amazfit Active 2 risulta più preciso nel conteggio dei passi e più obiettivo nel calcolo del punteggio della prontezza (Readiness Score).

Come installare l’aggiornamento

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato direttamente, tramite lo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch, sfruttando l’app Zepp (disponibile sul Google Play Store attraverso il badge sottostante).

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.