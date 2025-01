Il CES di Las Vegas è indubbiamente una delle vetrine più prestigiose per presentare un nuovo prodotto e Zepp Health ne ha approfittato per lanciare il suo nuovo smartwatch, destinato a sbaragliare la concorrenza grazie a un rapporto prezzo/prestazioni davvero straordinario. Si chiama Amazfit Active 2, ha poco in comune con il suo predecessore e al momento è destinato al mercato nord americano, ma nei prossimi mesi dovrebbe arrivare anche in Europa.

Il nuovo re degli smartwatch “economici”?

La prima grande novità del nuovo smartwatch Amazfit è indubbiamente il fattore di forma: mentre Amazfit Active (qui trovate la nostra recensione) ha forma e display quadrato, Amazfit Active 2 adotta un design circolare, riprendendo in qualche modo le forme di Amazfit Balance (qui la nostra recensione), con alcune scelte diverse.

La scheda tecnica include uno schermo AMOLED da 1,32 pollici con risoluzione di 466 x 466 pixel e una luminosità di picco di 2.000 nits per una perfetta visibilità anche sotto la luce diretta del sole, con frame centrale in polimero e cornice in acciaio per un aspetto decisamente curato. Troviamo una batteria da 270 mAh che garantisce 5 giorni di utilizzo pesante, 10 giorni di utilizzo standard e 19 giorni in modalità di risparmio energetico, mentre con un uso continuo del GPS è possibile raggiungere le 21 ore.

Previous Next Fullscreen

I dati vitali sono monitorati da un BioTracker 6.0, in grado di misurare il battito cardiaco, leggere i valori dell’ossigeno nel sangue e monitorare la qualità del sonno. Può monitorare oltre 160 modalità sportive, incluso il nuoto e garantire un’elevata precisione nelle tracce grazie alla tecnologia di posizionamento che supporta 5 sistemi satellitari. Da segnalare anche la possibilità di scaricare le mappe per la navigazione offline, così da poter ritrovare sempre la strada di casa o scoprire nuovi percorsi. Lo smartwatch dispone di due pulsanti rettangolari sul lato destro e della certificazione per resistere alle immersioni fino a 5 atmosfere e utilizza la connettività Bluetooth per il collegamento allo smartphone.

Due le versioni disponibili, una standard con cinturino da 20 mm in silicone e vetro temperato 2.5D e una premium con cinturino in pelle (e cinturino in silicone di ricambio) e vetro zaffiro. A bordo dello smartwatch troviamo Zepp OS, con supporto a Zepp Flow, l’assistente vocale che integra anche chatGPT, e Zepp Pay, per i pagamenti in mobilità senza che sia necessario avere con sé lo smartphone o la carta di credito.

Una dotazione che a fatica si trova negli smartphone che costano oltre 300 euro, per cui è facile prevedere che a questo prezzo Amazfit Active 2 sarà un best buy nei mercati in cui sarà commercializzato. Negli USA è già preordinabile al prezzo di 99 dollari per la versione base e 129 dollari per quella premium. Nel corso delle prossime settimane scopriremo se e quando arriverà anche in Italia.