WhatsApp Beta per iOS continua a essere un cantiere aperto con il team di sviluppo che lavora costantemente a migliorie, nuove funzioni e correzioni con l’obiettivo di offrire agli utenti un’esperienza variegata e completa.

Come sempre, la versione Beta dell’app per iPhone (stesso discorso anche per la controparte Android) non smette praticamente di aggiornarsi con funzionalità che verranno in futuro implementate nella versione stabile destinata a tutti.

Nelle recenti settimane il ramo iOS e desktop dell’app di proprietà di Meta ha accolto alcune interessanti novità come il miglioramento della trascrizione dei messaggi vocali, un nuovo sistema di notifiche dei cambi di username e un rinnovato menu di condivisione degli allegati.

La novità delle scorse ore riguarda i canali dell’app: con il nuovo aggiornamento, i beta tester potranno provare in anteprima un’altra novità ovvero l’aggiunta della sezione “File multimediali e link” nei canali per permettere agli utenti di scorrere l’elenco di foto, video, GIF e link condivisi da un canale, operazione già possibile all’interno delle conversazioni.

L’aggiornamento, scovato dai soliti colleghi di WABetaInfo, arriva quasi di pari passo con quanto avvenuto sulla sponda Android dell’app, come vi abbiamo raccontato in un articolo dedicato qualche giorno fa.

Sul ramo iOS di WhatsApp Beta viene portato in dote dalla versione 25.12.10.71 distribuita tramite il programma TestFlight Beta di Apple, scopriamone tutti i dettagli.

WhatsApp tratta i canali come le chat, ecco “File multimediali e link”

La sezione dedicata a “Media e link” è in dirittura d’arrivo anche sui canali di WhatsApp, il team di sviluppo avrebbe infatti intenzione di trattare questi ultimi come le più classiche conversazioni dotandoli di funzioni analoghe a esse, prima fra tutte l’arrivo della sezione dedicata ai contenuti multimediali (foto, video, GIF) e link direttamente in un unico posto.

Gli utenti utilizzano già da anni questo hub che consente di accorpare e organizzare tutti i file multimediali e link per una consultazione rapida.

Come si evince dalle schermate, la nuova sezione è identica in tutto e per tutto a quella già presente da tempo sulle chat singole e di gruppo: a essa si accede tramite l’opzione “Media, link e documenti”, all’interno della quale sarà possibile visualizzare i contenuti attraverso la suddivisione nella barra superiore “Media, link, doc”.

I suddetti contenuti sono peraltro ordinati cronologicamente (con tanto di slider a scorrimento verticale che permette di saltare rapidamente a un determinato mese/anno).

Sui canali la sezione sarà accessibile allo stesso modo delle chat sia da amministratori che da membri dello stesso offrendo così strumenti a entrambe le parti in causa per consultare i file multimediali condivisi nel canale nell’arco del tempo e poter eventuale fare riferimento a essi in maniera rapida.

Sottolineiamo come una funzione del genere possa rivelarsi specialmente utile per i canali, chat in cui vengono condivisi numerosi aggiornamenti quotidiani e nelle quali uno strumento di categorizzazione dei file condivisi e di successiva ricerca veloce degli stessi sembra essere un’aggiunta particolarmente efficace.

Come anticipato poco sopra, la sezione File multimediali e link nei canali è già disponibile per un buon numero di beta tester con l’ultima versione di WhatsApp Beta per iOS: la funzionalità sembra già pronta per il rilascio, quindi non ci sorprenderebbe se il team di sviluppo la rilasciasse in tempi brevi sul canale stabile.

Come scaricare/aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, inclusi i temi personalizzabili per le chat, vi consigliamo di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp per iOS: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, al momento della stesura di questo articolo, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è al completo. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla e accogliere la nuova funzionalità.