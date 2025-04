WhatsApp continua a evolversi, implementando nuove funzionalità (come il contatore del numero di utenti online in un gruppo arrivato a fine marzo) o nascondendo le novità che vedremo in futuro.

L’ultima versione beta del client per iOS della popolare app di messaggistica porta con sé una novità che riguarda la trascrizione dei messaggi vocali e che, quando verrà implementata per tutti, donerà agli utenti un maggiore controllo su questa funzionalità.

WhatsApp: emergono novità per la trascrizione dei messaggi vocali

Lo scorso novembre, il team di WhatsApp ha annunciato ufficialmente la funzionalità di trascrizione dei messaggi vocali, già disponibile sia nel client per iOS (in tutte le lingue) che nel client per Android (non in italiano) da qualche tempo.

In futuro, questa funzione potrebbe guadagnare alcune novità: con la versione 25.12.10.70 di WhatsApp Beta per iOS, alcuni beta tester stanno infatti ricevendo una nuova sezione delle impostazioni interne all’app che offre loro un maggiore controllo sulla trascrizione delle note vocali (via WaBetaInfo).

Nello specifico, come potete osservare dalla seguente immagine, al percorso “Impostazioni > Chat” verrà aggiunta la nuova sezione “Trascrizione dei messaggi vocali” (che attualmente è solo un’opzione on/off): al suo interno, gli utenti troveranno tre diverse opzioni per regolare la funzionalità (trascrizione automatica, trascrizione manuale, disattiva trascrizione), oltre all’opzione per scegliere la lingua preferita per la trascrizione.

Allo stato attuale, quindi, manca la funzionalità di trascrizione manuale che, se abilitata, porterà all’interno della chat, nella “nuvoletta” di un messaggio vocale ricevuto, il pulsante “Trascrivi” che, se premuto, avvierà la trascrizione del messaggio.

Questa novità, come anticipato, è disponibile per quei fortunati beta tester che eseguono la versione 25.12.10.70 di WhatsApp Beta per iOS, accessibile tramite il programma dedicato su Testflight che risulta essere sempre pieno. Vista la completezza della funzione, potrebbe non volerci molto tempo per il rilascio nella versione stabile dell’app.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, e come anticipato, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.