Nonostante Apple stia continuando a spingere sull’integrazione sempre più capillare della sua Apple Intelligence, l’adozione delle funzionalità IA annunciate con iOS 18 sta incontrando alcuni ostacoli sul fronte delle app di terze parti; tra le realtà più rilevanti che hanno deciso di escludere il supporto all’IA di Apple troviamo Meta, che ha rimosso (in modo silenzioso ma sistematico) l’accesso alle funzionalità intelligenti da alcune delle sue app più popolari: Facebook, WhatsApp, Threads e Instagram.

Meta ha bloccato le funzioni di Apple Intelligence sulle sue app per iOS

Come riportato da una fonte brasiliana, gli Strumenti di Scrittura (Writing Tools) non risultano più accessibili in nessuna delle applicazioni Meta per iOS. Normalmente questi strumenti, che permettono all’utente di generare, correggere o riformulare testi con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, possono essere richiamati semplicemente toccando un campo di testo all’interno dell’interfaccia; tuttavia, in tutte le app dell’ecosistema Meta, questa opzione risulta completamente assente.

Ma non finisce qui, anche le Genmoji, ossia le emoji personalizzate generate tramite Apple Intelligence, sono state bloccate dalle app di Meta. Allo stesso modo, pare che adesivi da tastiera e Memoji non siano più utilizzabili negli Store di Instagram, una funzione che fino a poco tempo fa era perfettamente integrata.

Al momento, Meta non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali circa le motivazioni che l’hanno spinta a disattivare queste funzionalità, tuttavia l’ipotesi più accreditata, e verosimile, è che l’azienda guidata da Mark Zuckerberg voglia spingere i propri utenti verso l’utilizzo di Meta AI, il proprio modello di intelligenza artificiale già integrato nativamente in tutte le sue piattaforme.

Meta AI, lo ricordiamo, offre una serie di strumenti molto simili a quelli proposti da Apple: creazione e modifica di testi, generazione di immagini, suggerimenti contestuali, e altro ancora. In un mercato sempre più competitivo, soprattutto sul fronte AI generativa, l’interoperabilità tra ecosistemi concorrenti rischia di diventare un terreno minato per aziende con interessi divergenti.

Non è la prima volta che i rapporti tra Apple e Meta si fanno tesi, secondo quanto emerso lo scorso anno, le due aziende avrebbero discusso una possibile collaborazione che prevedeva l’integrazione del modello Llama di Meta all’interno di Apple Intelligence; tuttavia, Apple avrebbe abbandonato il progetto, citando presunte incompatibilità con le policy sulla privacy adottate da Meta.

Questa frizione si inserisce in un quadro più ampio, dove Apple e Meta si scontrano regolarmente su numerosi fronti, dalle linee guida dell’App Store alla gestione dei dati degli utenti, passando per la monetizzazione dei contenuti e la concorrenza sulle piattaforme social e di messaggistica.

La conseguenza più immediata e tangibile, è che gli utenti iOS non potranno accedere ad Apple Intelligence all’interno delle app Meta, nonostante il sistema operativo le supporti pienamente; un’assenza che pesa, soprattutto se si considera la diffusione capillare di app come WhatsApp e Facebook, utilizzate quotidianamente da milioni di persone in tutto il mondo.

Gli utenti dovranno dunque attendere, sperando che Meta possa in futuro rivedere la propria posizione e reintrodurre almeno alcune delle funzionalità bloccate; nel frattempo, chi desidera sfruttare al massimo le potenzialità di Apple Intelligence dovrà limitarsi alle app Apple o a quelle di terze parti che ne supportano l’integrazione, almeno finché il panorama delle intelligenze artificiali mobile non troverà un equilibrio più stabile tra apertura e competizione.