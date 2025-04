WhatsApp Beta per iOS continua a essere un cantiere aperto con il team di sviluppo che lavora costantemente a migliorie, nuove funzioni e correzioni con l’obiettivo di offrire agli utenti un’esperienza variegata e completa.

Come sempre, la versione Beta dell’app per iPhone (stesso discorso anche per la controparte Android) non smette praticamente di aggiornarsi con funzionalità che verranno in futuro implementate nella versione stabile destinata a tutti.

Nelle recenti settimane il ramo iOS e desktop dell’app di proprietà di Meta ha accolto alcune interessanti novità come nuove migliorie alla privacy, un rinnovato menu di condivisione degli allegati e la risoluzione di una grave vulnerabilità sulla versione desktop.

In tal senso, prima di entrare nel merito del nuovo aggiornamento, vi ricordiamo che potete trovare tutte le ultime notizie sull’app di messaggistica più popolare al mondo nelle nostre pagine dedicate a WhatsApp per Android e a WhatsApp per iOS e Desktop.

La novità di oggi è stata scoperta dai colleghi di WABetaInfo a partire dalla versione 25.11.10.72 e riguarda un sistema di notifiche volto a informare gli utenti del cambio di username di un membro della chat.

WhatsApp informerà gli utenti sui cambi di username del proprio interlocutore

Come accennato, dunque la versione 25.11.10.72 ci permette di dare un’occhiata a una prossima novità in arrivo nel canale beta di WhatsApp che informerà gli utenti di ogni cambio di username del proprio interlocutore; una funzione che pone al centro la trasparenza delle conversazioni, un tema ricorrente nei recenti aggiornamenti dell’app come testimoniato dalla novità principe in tal senso ovvero la Advanced Chat Privacy.

La funzione protagonista della versione 25.11.10.72 è, pertanto, progettata per garantire la trasparenza nella comunicazione; come abbiamo visto, questo è un tema essenziale per evitare malintesi o sospetti quando nomi o identificativi cambiano improvvisamente. Un dettaglio chiave soprattutto in caso di tentativi di phishing e truffe online tramite WhatsApp, ormai sempre più diffuse.

Infatti, nei casi di utenti sconosciuti, sarà possibile determinare con più facilità se il nostro interlocutore cambia drasticamente il proprio username, ad esempio da un nome che identifica chiaramente una persona a un nome completamente diverso, facendo sorgere dubbi legittimi sull’identità del contatto.

È rilevante soprattutto nei contesti di impersonificazione in cui malintenzionati potrebbero fingersi persone famose, recruiter di un’azienda e molto altro. In questi casi, tracciare l’evoluzione dell’identità dei propri contatti si potrebbe rivelare cruciale nell’individuare più facilmente comportamenti sospetti tramite il nuovo sistema di notifiche chat.

Peraltro, queste notifiche di modifica del nome utente non sembrano essere facoltative, dunque al momento sembrerebbe non essere prevista un’opzione per disattivarle o nasconderle; un dato che conferma ancora di più l’intento nobile di WhatsApp con questo aggiornamento.

Oltre alla sicurezza della chat, questo permetterà agli utenti di venire informati di ogni cambio di username del proprio interlocutore; vista la possibilità di ricercare i contatti anche tramite username.

Ricevendo notifiche in chat, gli utenti verranno immediatamente informati della modifica e potranno, dunque, associare mentalmente il nuovo nome utente al contatto, evitando malintesi o ulteriore confusione.

Stando a quanto dichiarato dalla fonte, pertanto, il nuovo sistema di notifica dovrebbe rimanere in fase di sviluppo ancora per diverse settimane prima di venire distribuito sul ramo beta dell’app per iOS.

Come scaricare/aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, inclusi i temi personalizzabili per le chat, vi consigliamo di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp per iOS: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, al momento della stesura di questo articolo, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è al completo. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla e accogliere la nuova funzionalità.

Infine, vi ricordiamo che per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale.