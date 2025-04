Nelle scorse ore Netflix ha pubblicato il report relativo ai risultati fiscali del primo trimestre del 2025, periodo nel corso del quale il colosso dello streaming ha fatto registrare ricavi per 10,5 miliardi di dollari.

Si tratta di un notevole risultato, in quanto rappresenta un aumento del 13% rispetto al medesimo periodo del precedente anno e ciò nonostante l’aumento dei prezzi, che a quanto pare non ha “spaventato” gli utenti, convincendoli a passare ad un’altra piattaforma.

I risultati fiscali dei primi tre mesi del 2025 di Netflix

Nei primi tre mesi del 2025 è cresciuto anche l’utile netto del servizio del 27% su base annua e la società ha reso noto che si aspetta un’ulteriore crescita nei prossimi mesi, quando un intero trimestre potrà beneficiare delle recenti variazioni di prezzo e della continua crescita degli abbonamenti e dei ricavi pubblicitari.

Ricordiamo che Netflix ha aumentato i prezzi della maggior parte dei suoi piani ad inizio anno e la stessa cosa ha fatto per l’opzione che consente agli utenti di condividere la password. Tali novità non sono state applicate ancora a livello globale ma nel corso dei prossimi mesi i nuovi prezzi dovrebbero via via essere estesi.

Questo è il primo trimestre in cui Netflix non ha rivelato quanti abbonati ha guadagnato o perso mentre il colosso dello streaming ci ha tenuto a mettere in evidenza che i ricavi derivanti dagli annunci pubblicitari sono in grande crescita.

Nonostante la concorrenza sempre più agguerrita, il colosso dello streaming sembra vivere un momento piuttosto positivo e ci sono tutte le premesse perché tale trend possa proseguire anche nei mesi a venire.