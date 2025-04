Il settore dello streaming di contenuti multimediali è molto competitivo e, pertanto, nemmeno i colossi del calibro di Netflix possono permettersi il lusso di rilassarsi e il suo team di sviluppatori è così alla costante ricerca di sempre nuove funzionalità che possano garantire agli utenti un’esperienza via via più piacevole.

Ebbene, stando a quanto viene riportato da Bloomberg, tra le novità studiate dal colosso dello streaming vi è anche un sistema di ricerca basato su OpenAI, soluzione che sarebbe già in fase di test.

Cosa bolle in pentola per Netflix su iOS

Su una piattaforma così ricca di contenuti come Netflix trovare quelli che potrebbero piacere non è sempre così semplice e, pertanto, non c’è da stupirsi se il suo team di sviluppatori valuti nuove opzioni per rendere più efficaci i consigli.

Pare che il nuovo motore di ricerca permetterà agli utenti di cercare programmi usando termini molto più specifici, incluso ad esempio quello che è l’attuale umore dell’abbonato.

Inoltre questa nuova soluzione per la ricerca basata su OpenAI consentirà agli utenti di effettuare ricerche che vanno oltre i generi o i nomi degli attori.

Per il momento tale nuova funzionalità è disponibile soltanto per alcuni utenti in Australia e Nuova Zelanda su iOS e si può attivare tramite un’apposita opzione. Pare che nel corso dei prossimi mesi i test potrebbero essere ampliati ad altri Paesi, inclusi gli Stati Uniti.

Sembra, tuttavia, che allo stato attuale il team di Netflix non abbia in programma di estendere questa nuova funzione alle altre piattaforme nelle quali il servizio di streaming è disponibile. Staremo a vedere.