Samsung annuncia una gradita novità per i possessori (o futuri possessori) di smart TV e monitor del brand: questi dispositivi supportano da ora i contenuti Netflix in HDR10+, per un’esperienza visiva ancora più coinvolgente grazie a contrasti più profondi, colori più vividi e una resa delle immagini più realistica.

Samsung annuncia l’arrivo dei contenuti HDR10+ con Netflix

Samsung annuncia che i suoi smart TV e monitor supporteranno i contenuti Netflix in HDR10+. La tecnologia HDR di nuova generazione sviluppata da Samsung è pensata per ottimizzare la qualità delle immagini scena per scena: attraverso la regolazione dinamica di luminosità e contrasto, garantisce una resa visiva più precisa e dettagliata in ogni singolo fotogramma, rispettando in modo completo la visione creativa dei registi.

“HDR10+ migliora il modo in cui guardiamo i contenuti, offrendo un contrasto più profondo e colori più vivaci per un’esperienza cinematografica”, ha dichiarato Taeyong Son, Executive Vice President Visual Display Business di Samsung Electronics. “Siamo entusiasti di portare questa tecnologia agli oltre 300 milioni di utenti Netflix e continueremo a collaborare con vari partner per espandere il supporto HDR10+ nella nostra linea di prodotti e nel più ampio ecosistema di streaming“.

Gli spettatori potranno dunque godersi un’esperienza più realistica e immersiva, con maggiore profondità e qualità: la libreria di contenuti in HDR10+ è in continua espansione, e questo lancio rappresenta un passo importante nella disponibilità dell’ecosistema. I contenuti Netflix in HDR10+ saranno disponibili sui TV Samsung Neo QLED, OLED e Lifestyle della gamma 2025, ma anche sui monitor Samsung delle serie 2025 e 2024; il supporto sarà esteso ad altri modelli in futuro.

Oltre a proporre questa collaborazione con Netflix, Samsung annuncia di essere al lavoro con una rete crescente di partner del settore per ampliare ulteriormente il supporto a questa tecnologia.