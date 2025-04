Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare uno degli iPhone 16 o uno dei più recenti MacBook con chip Apple Silicon M4, questo potrebbe essere arrivato.



Amazon, infatti, propone in offerta con sconti reali rispetto ai listini ufficiali di Apple tantissimi modelli e configurazioni di tutti e quattro gli iPhone 16, dei MacBook Pro e dei MacBook Air più recenti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di queste offerte.

MacBook Pro e Air M4 in super offerta su Amazon

Come anticipato in apertura, oggi su Amazon è possibile acquistare i MacBook Pro e i MacBook Air più recenti, ovvero quelli dotati del chip Apple Silicon M4, a prezzi decisamente più convenienti rispetto a quelli richiesti dal listino ufficiale. Ecco le configurazioni coinvolte:

MacBook Pro con chip M4 in pillole

I MacBook Pro con chip M4 hanno mantenuto lo stesso design e le stesse dimensioni dei loro antenati: al solito, abbiamo due modelli da 14″ e 16″ che montano i chip Apple Silicon M4, M4 Pro e M4 Max.

Le altre novità si limitano alla nuova videocamera da 12 megapixel con Inquadratura automatica e Panoramica scrivania, alla maggiore compatibilità con i monitor esterni, alla presenza delle porte Thunderbolt 5 e a più ore di autonomia.

MacBook Air con chip M4 in pillole

Rispetto ai modelli della precedente generazione con chip M3, i nuovi MacBook Air M4 (che rimangono nei tagli da 13″ e 15″) hanno guadagnato il chip Apple Silicon M4 a 3 nm che migliora le performance (sia in termini di prestazioni pure che di efficienza energetica), anche quando si tratta di IA on device.

Anche i MacBook Air M4 hanno ottenuto una nuova videocamera da 12 megapixel (con Inquadratura automatica e Panoramica scrivania) e godono del supporto aggiuntivo per monitor esterni (fino a due monitor esterni con risoluzione 6K oltre al display integrato).

Amazon sconta anche tutti gli iPhone 16

Giornata di grandi sconti anche per tutti e quattro gli iPhone 16 che, in alcune configurazioni e colorazioni, possono essere acquistati risparmiando anche oltre 200 euro sui prezzi richiesti dal listino ufficiale. Ecco modelli, configurazioni e colorazioni scontate:

iPhone 16 “base” in pillole

Gli iPhone 16 e iPhone 16 Plus mantengono le stesse dimensioni e lo stesso design frontale dei modelli di precedente generazione ma c’è una novità al posteriore, con il comparto fotografico che perde la placchetta quadrata in favore di una disposizione a semaforo con i singoli sensori (due) che sporgono dalla scocca.

Le principali novità in termini prestazionali risiedono sotto al cofano, con il chip A18 che sostituisce il vecchio A16 Bionic e apre le porte alle funzionalità di Apple Intelligence (grazie anche a 8 GB di RAM in luogo di 6 GB). Sono poi presenti il tasto Azione (per la prima volta sui modelli base) e il pulsante capacitivo Controllo fotocamera (novità dell’intera gamma).

iPhone 16 “Pro” in pillole

Gli iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max crescono leggermente rispetto ai modelli della precedente generazione e, al contempo, guadagnano display più grandi ma meglio integrati all’interno della scocca (le cornici sono simmetriche e ridotte all’osso).

Al netto del pulsante Controllo fotocamera, aspetto comune all’intera gamma, il vero punto di forza di questi smartphone risiede nel chip A18 Pro, decisamente più performante e meno energivoro rispetto al predecessore. Cambia anche la fotocamera ultra-grandangolare che passa da 12 megapixel a 48 megapixel.

In conclusione, se non volete rischiare di perdervi le migliori offerte durante tutto l'anno, potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp.