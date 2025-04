Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità o modifiche grafiche e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 25.10.10.70.

Una comoda novità per WhatsApp Beta

Nei giorni scorsi è emerso che tra le funzionalità in fase di sviluppo per l’applicazione Android di WhatsApp ve ne era anche una pensata per garantire agli utenti un più elevato livello di privacy.

Ebbene, con la versione 25.10.10.70 beta dell’app per iOS scopriamo che la medesima funzionalità è in fase di lavorazione anche per gli utenti iPhone.

In pratica, l’idea degli sviluppatori è quella di introdurre una nuova opzione per la privacy direttamente nella schermata delle informazioni della chat: si tratta della possibilità per gli utenti di impedire a chiunque nella conversazione (sia individuale che di gruppo) di salvare automaticamente le immagini e i video ricevuti nella galleria del proprio dispositivo.

Oltre a limitare il salvataggio dei contenuti multimediali, la funzionalità bloccherà anche la possibilità di esportare l’intera cronologia delle chat, impedendo agli utenti di trasferire le conversazioni al di fuori dell’app.

Questa funzionalità dovrebbe rivelarsi utile per gli utenti che vogliono assicurarsi che le loro conversazioni non vengano condivise, salvate o archiviate a loro insaputa, proteggendo eventuali contenuti sensibili.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

