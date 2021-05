Il numero delle dash cam presenti nelle autovetture degli italiani è in continua crescita. Il merito è da attribuire anche ai tanti video che spopolano in rete, con i quali un utente può farsi subito un’idea precisa su quale sia l’utilità di queste piccole videocamere digitali.

Una dash cam per auto può, ad esempio, essere di grande aiuto per tutelarsi in caso di sinistri stradali, tentativi di truffa, furti o danni arrecati nelle aree di parcheggio. In che modo?

Te lo spieghiamo in questo nostro approfondimento, dove trovi anche una lista sempre aggiornata delle migliori dash cam disponibili in rete.

Cos’è una dash cam

Come accennato prima, una dash cam (abbreviazione di dashboard camera, ossia telecamera da cruscotto) è una piccola telecamera che registra cosa accade all’interno e all’esterno di un’autovettura. Ne esistono di diverse tipologie: quelle con una sola videocamera frontale, quelle con una doppia videocamera per riprendere anche il retro della macchina, oppure quelle che effettuano riprese a 360 gradi attorno alla vettura. Ci sono inoltre le dash cam interne, che registrano tutto quello che accade dentro l’abitacolo: quest’ultime si rivolgono in particolare alla categoria dei tassisti.

Alcuni modelli sono dotati anche di GPS integrato, grazie al quale restituiscono dettagli precisi sulla posizione. Attenzione però, non commettere l’errore che fanno in tanti all’inizio, quello cioè di associare una dash cam a una scatola nera. In realtà si tratta di due dispositivi molto diversi tra loro: da una parte, infatti, c’è una telecamera che effettua riprese video, dall’altra un sistema che raccoglie informazioni quali velocità, accelerazione e posizione del veicolo. C’è poi una seconda grande differenza: il filmato della dash cam resta privato, i dati rilevati dalla scatola nera vengono invece comunicati a soggetti terzi, come ad esempio le società assicurative.

Un’altra cosa importante da sapere è che oltre alle dash cam per auto esistono anche le dash cam per moto. Il principio è lo stesso, ma a differenza dei dispositivi pensati per le macchine ci sono alcune riflessioni in più da fare prima dell’acquisto (te ne parliamo tra poco).

Come funziona

Una volta acquistata, la dash cam va posizionata nel parabrezza anteriore e/o lunotto posteriore, dopodiché si collega il cavo di alimentazione USB all’accendisigari: fatto questo, appena si accende la vettura comincia anche la registrazione no stop della videocamera. I video creati dal dispositivo vengono salvati su una scheda di memoria: quando questa è piena, in automatico i file più vecchi vengono sovrascritti con le nuove registrazioni.

Alcune dashcam funzionano anche quando il motore dell’auto è spento, al fine di consentire il monitoraggio di ciò che succede fuori o dentro l’abitacolo in assenza del proprietario. Tutto merito di speciali sensori, che attivano la telecamera non appena registrano un eventuale urto o tentativo di scasso da parte di qualche malintenzionato.

A cosa serve

Come anticipato all’inizio, la dash cam è utile per raccogliere prove oggettive in caso di incidente, così da dimostrare la propria innocenza e chiedere un risarcimento al responsabile del sinistro. Inoltre, può servire per tutelarsi dai cosiddetti danni da parcheggio, che nella quasi totalità dei casi restano impuniti (a meno che non si sottoscriva una polizza assicurativa che includa un’apposita copertura extra).

L’utilità di una dash cam non si limita comunque alla sfera dei sinistri stradali. Nell’era dei social network, un dispositivo di questo tipo può infatti garantire una notorietà insperata, anche se c’è da dire che occorre essere davvero molto fortunati. È il caso dell’utente Claudio Porcu, che nell’estate 2019 riprese con la sua dash cam una scia luminosa in cielo, molto probabilmente un piccolo meteorite caduto in mare tra la Sardegna e le isole Baleari: ebbene, il video diventò virale in pochi minuti, procurando allo “sconosciuto” Porcu un’enorme visibilità.

È legale?

Sono in tanti, tra coloro che hanno intenzione di acquistare una dash cam, a porsi questa domanda. Innanzitutto è utile ricordare che ad oggi in Italia non esiste una normativa specifica. In assenza di una legge sulle videocamere per auto, resta comunque valida la legge che disciplina il trattamento dei dati personali. Cosa significa? Che non si può comunicare sistematicamente o diffondere il video se in esso sono riconoscibili altre persone o dati attraverso cui è possibile riconoscerle (le targhe delle auto, ad esempio). Fa eccezione il video che ritrae un incidente: esso può essere mostrato alla propria assicurazione, al fine di ricostruire la dinamica del sinistro e stabilire eventuali responsabilità.

Nota: nell’eventualità di una disputa legale, il filmato ripreso dalla dash cam non offre alcun tipo di garanzia, dal momento che è il giudice ad avere l’ultima parola sul caso. Può sì essere d’aiuto, ma da sola non è comunque sufficiente a garantire la vittoria della causa.

Come sceglierla

Prima di passare all’elenco delle migliori dash cam, suddivise per fasce di prezzo, ci sembra doveroso indicare le caratteristiche più importanti da tenere in considerazione per un acquisto consapevole. Una dash cam di buona qualità dovrebbe avere:

Una risoluzione di almeno 1920×1080 : di norma la maggior parte di questi dispositivi presenta una risoluzione Full HD. Più è alto questo valore, maggiori saranno i dettagli catturati dal video.

: di norma la maggior parte di questi dispositivi presenta una risoluzione Full HD. Più è alto questo valore, maggiori saranno i dettagli catturati dal video. Un campo di visione di almeno 140° : più il campo di visione è ampio, maggiore è l’area che l’obiettivo della videocamera può inquadrare durante la ripresa.

: più il campo di visione è ampio, maggiore è l’area che l’obiettivo della videocamera può inquadrare durante la ripresa. Una doppia videocamera: come è importante la registrazione di quanto avviene davanti a nostri occhi, è altrettanto utile avere un occhio vigile per monitorare ciò che accade dietro di noi

Le migliori dash cam per auto e moto

Siamo finalmente giunti all’ultimo capitolo della nostra guida, dove proveremo a rispondere alla domanda “quale dash cam comprare“. Per i modelli da installare all’interno di un’autovettura abbiamo individuato tre fasce di prezzo, e per ciascuna di esse almeno due dash cam, così da offrirti sempre una valida alternativa. Riguardo invece alle dash cam per moto saremo ancora più diretti, suggerendoti i tre prodotti migliori attualmente in circolazione.

Apeman C450 serie A

Il modello C450 serie A del marchio Apeman figura tra le migliori dash cam economiche, con un elevato rapporto qualità-prezzo. Con meno di 35 euro ci si porta a casa una dash cam per auto con una risoluzione 1080P FHD, schermo LCD da 3 pollici e un obiettivo grandangolare di 170 gradi. Inoltre, grazie alla modalità “parking mode”, consente di monitorare cosa succede attorno alla macchina anche quando è parcheggiata con il motore spento.

Goclever Fast Go

Per chi non ha molte pretese e vuole sperimentare il funzionamento delle dash cam per auto risparmiando il più possibile, la soluzione ideale è la Fast Go di Goclever. Si tratta di un modello molto compatto (lo schermo misura appena 1,5 pollici), con alcune caratteristiche di rilievo, come ad esempio la risoluzione Full HD e l’adozione del sistema G-Sensor, che memorizza il file registrato durante un incidente senza che poi venga sovrascritto con le successive registrazioni.

Garmin Dash Cam Mini

Con la dash cam Mini di Garmin abbandoniamo la fascia più economica per entrare nella fascia media del mercato. Le sue dimensioni compatte la fanno passare inosservata, tanto da essere considerata una delle migliori dash cam per atti vandalici. Oltre a ciò, tra le caratteristiche principali del modello Garmin si annoverano la ripresa di immagini con risoluzione in alta definizione 1080p, il modulo Wi-Fi integrato con possibilità di sincronizzare fino a quattro telecamere Garmin tramite l’app Garmin Drive e la registrazione su microSDHC da 8 a 256 GB.

Vantrue N2 Pro

Restiamo ancora nella fascia media, ma stavolta il modello che ti suggeriamo è diverso da tutti quelli consigliati fin qui. Infatti, la Vantrue N2 Pro è una dash cam doppia, con una telecamera per registrare quanto accade davanti e un’altra per riprendere quanto succede all’interno dell’abitacolo. La telecamera frontale ha un obiettivo grandangolare di 170 gradi, mentre quello della telecamera che filma l’interno della vettura raggiunge i 140 gradi. Un’altra caratteristica degna di nota è l’apertura del diaframma pari a f/1.6, grazie alla quale le immagini catturate durante la ripresa in notturna risultano molto nitide.

Garmin dash cam 66W

Un’altra dash cam Garmin, stavolta però appartenente alla fascia alta. D’altronde è sufficiente dare uno sguardo ai suoi punti di forza per capire che ci troviamo di fronte a un modello superiore: angolo di visualizzazione della fotocamera anteriore di 180 gradi, risoluzione delle immagini Quad HD (2560×1440) e il GPS integrato. In più il modello in questione dispone del controllo vocale e assistenza alla guida completa (avvisi di superamento della corsia, pericolo di tamponamento e ripartenza delle auto davanti), senza trascurare la segnalazione di autovelox posizionati nelle vicinanze.

Nextbase 522GW

Un’alternativa al prodotto della Garmin è la dash cam Nextbase 522GW, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti da parte di autorevoli portali specializzati (e non solo). Da poco è uscito anche il nuovo modello 622GW, ma al momento continuiamo a suggerirti l’acquisto della 522GW: risoluzione da 1440p, angolo di visione di 140 gradi e schermo touchscreen da 3 pollici IPS HD, questi i principali punti di forza del prodotto realizzato da una delle migliori società internazionali nel settore dell’automotive. In più dispone sia del modulo Bluetooth che del Wi-Fi, così da garantire una sincronizzazione ancora più agevole tramite l’app MyNextbase Connect.

Midland Bike Guardian

Passiamo ora alle dash cam per moto. Il primo modello che vogliamo consigliarti è la dash cam Bike Guardian di Midland. Si tratta della prima videocamera da moto a registrazione continua, che consente un facile collegamento alla presa USB grazie al cavo di alimentazione incluso nel prezzo. Il suo funzionamento è del tutto identico a quello delle dash cam per le auto, in più però dispone di una batteria a lunga durata (fino a tre ore di registrazione), caratteristica questa che la rende ideale anche per l’utilizzo come action cam.

Ixroad dash cam moto

Nella fascia media brilla la dash cam della società Ixroad, tra le più apprezzate dagli utenti del sito Amazon. È una dash cam fronte retro, con una risoluzione video Full HD 1080p e un campo di visione su entrambe le telecamere di 150 gradi. Dispone inoltre di una visione notturna sopra la media grazie alla presenza di Starlight, una tecnologia avanzata che permette di assorbire la luce debole al fine di migliorare la capacità di imaging della telecamera, come si legge nella scheda tecnica del prodotto.

Ongear – pro smart reader

Tra tutti è il modello più caro, ma anche quello più completo e appagante lato prestazioni. La Ongear – pro smart reader è una dash cam con batteria a lunga durata (fino a 32 ore), che consente di dialogare con altri cinque motociclisti entro una distanza massima di 1 km. Per quanto riguarda la risoluzione video della telecamera anteriore, si può scegliere se settare quella massima 1920×1080 a 30 fps o la 1280×720 a 120 fps. Essendo una dash cam da casco, è importante sottolineare che tramite il modulo Bluetooth 5.0 permette di collegarsi allo smartphone per effettuare e ricevere chiamate, seguire le indicazioni del navigatore e ascolare la musica.

La migliore dash cam in commercio: la nostra scelta

Quale dash cam comprare, quindi? Per noi la migliore in assoluto rimane la Nextbase 522GW (link Amazon qui, per il prezzo su ePrice clicca qui), sia per l’affidabilità dell’azienda sia per la qualità dei video registrati dalla telecamera frontale. Acquistando il modello 522GW si ha inoltre l’opportunità di aggiungere anche il modulo di registrazione posteriore, così da riprendere simultaneamente quello che succede davanti e dietro la vettura.

Tra le dash cam per moto la nostra scelta ricade sul prodotto della società Ixroad, con dual cam Full HD, campo di visione di 150 gradi e modalità notturna starlight.

Se desideri avere una scelta più ampia, oltre ai modelli presenti in questa guida d'acquisto ti suggeriamo di dare un'occhiata anche a quest'altri prodotti disponibili su Amazon e su ePrice.