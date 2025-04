Dopo averla annunciata al CES di Las Vegas lo scorso gennaio, Dell presenta finalmente sul mercato italiano la sua nuova gamma di AI PC basati sulle più recenti piattaforme AMD e Intel mobile e desktop.

Si tratta per la precisione di un ampliamento della serie Dell Pro, costituita da notebook, PC desktop e All in One, pensata soprattutto per i professionisti o per chi lavora col PC e necessita di un sistema di ultima generazione che permetta di migliorare la produttività, integrandosi con le più recenti funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale.

Insieme ai nuovi Dell Pro, Pro Plus e Dell Plus che ora vedremo, l’azienda ha svelato anche l’imminente debutto di una nuova famiglia di smart dock ad alto profilo, caratterizzata tra le altre cose dal supporto per gli standard più recenti come il Thunderbolt 5 (e non solo).

Ecco i nuovi AI PC Dell Pro: dai notebook agli All in One

Iniziamo con i notebook per la produttività Dell Pro, disponibili sia con piattaforma AMD che Intel, rispettivamente nelle due varianti Dell Pro 14 e Dell Pro 16. L’azienda si affida a processori AMD Ryzen serie 200 o Ryzen AI Pro 300, mentre per i modelli Intel la scelta è ricaduta sui prodotti Core Ultra 200U.

I Dell Pro 14 e 16 non stravolgono il design rispetto alla precedente generazione, puntando allo stesso tempo su uno chassis compatto e ben rifinito, colorazioni originali e cura nella scelta dei materiali. Si tratta ovviamente di PC Windows 11 con Copilot che, come da tradizione, Dell propone anche in una particolare versione equipaggiata con Linux.

Detto questo, piattaforma a parte, i due notebook Dell Pro condividono molte delle caratteristiche tecniche, in primis il display, non proprio da primato ma pensato per chi deve lavorare senza particolari pretese riguardo le prestazioni del pannello.

In entrambi i casi Dell propone un formato 16:10, nel dettaglio pannelli IPS Full-HD+ (1920x1200P) che possono arrivare fino a 60 hertz di refresh, con e senza supporto touch. A bordo troviamo tutte le opzioni di connettività più recenti (WiFi 6E o WiFi 7), una buona dotazione di porte e opzioni di sicurezza avanzate, mentre riguardo la batteria invece, Dell dichiara un’autonomia di oltre 10 ore.

Dell Pro Plus con display da 13″ a 16″

I notebook Dell Pro Plus sono invece dispositivi aziendali leggermente più sofisticati, caratteristica che si nota già se guardiamo allo chassis realizzato in alluminio. L’utente in questo caso ha diverse opzioni di scelta, non solo per quanto concerne processore e piattaforma, ma anche per quanto riguarda design, ergonomia e dimensioni del pannello.

I Dell Pro Plus utilizzano processori AMD Ryzen AI 300 e Ryzen 200, mentre le varianti Intel sposano nuovamente le CPU Core Ultra 200; tre i tagli del display a disposizione, 13,3″/14″/16″, con diverse opzioni che partono da pannelli Full-HD+ per arrivare ai più prestanti QHD+ con refresh a 120 hertz.

Le scelte come detto sono molte, sono previsti anche due modelli convertibili (2-in-1) per Dell Pro Plus 13 e Dell Pro Plus 14; se invece parliamo di piattaforma e connettività, ritroviamo più o meno le stesse novità dei Dell Pro, con l’aggiunta del modulo 4G/5G opzionale e tutte le più recenti opzioni integrate su Windows 11 (ma non solo) per supportare al meglio gli applicativi accelerati con l’Intelligenza Artificiale.

Dell Pro Desktop e All In One con AI

La serie Dell Pro si aggiorna anche per quanto riguarda i sistemi desktop, ora con supporto AI e disponibili sia nel classico formato tower che con chassis compatto per chi vuole contenere dimensioni e costi. Dell offre tre modelli standard desktop, ovvero Dell Pro Tower, Dell Pro Slim e Dell Pro Micro, tutti con processori AMD Ryzen 8000 Pro o Intel Core Ultra 7/9 (Core 14a gen opzionali), SSD di ultima generazione e grafica integrata (che non è il massimo).

L’unica eccezione in questo senso è rappresentata dal Dell Pro Tower Plus Intel che, tra le altre cose, permette di integrare una GPU dedicata Nvidia GeForce RTX 4060. Altro prodotto che sarà disponibile solo con CPU Intel è il Dell Pro 24 All-In-One, con la relativa variante Plus e una possibilità di personalizzazione davvero notevole.

Il display è un IPS Full-HD da 23,8″ con refresh a 100 hertz, gestito dalla grafica integrata Intel o, in alternativa, una Radeon RX 6500 4 GB. L’utente potrà configurare il sistema con CPU Core Ultra (quindi con NPU) o Core 14a gen, fino a 64 GB di RAM DDR5 e un reparto storage con SSD NVMe da 2 TB. Il sistema operativo è Windows 11 con Copilot, ma anche qui non mancherà l’opzione con Linux Ubuntu; buono infine il reparto connettività che non si fa mancare WiFi 7, porta ethernet e HDMI 2.1

Dell Plus: display sino a 16″ anche con design convertibile

Saliamo leggermente di livello con i notebook che compongono la linea Dell Plus 2025, due modelli, Dell Plus 14 e Dell Plus 16, realizzati sia con design standard che in formato convertibile 2-in-1. La piattaforma in questo caso è Intel Lunar Lake (niente AMD), ovvero le CPU Core Ultra 200V, dotate tra le altre cose della più potente grafica integrata Intel, ovvero Arc 140V.

Parliamo sempre di AI PC Copilot+ che mirano a soddisfare l’utente negli applicativi accelerati con l’Intelligenza Artificiale, abbinati a un design compatto e curato, materiali selezionati e un peso contenuto che ne facilita la portabilità.

Dell propone una scelta tra pannelli IPS o VA da 14 e 16 pollici con risoluzione FHD+ o QHD+ (opzione touch sui convertibili e mini LED su Dell Plus 16), mentre per il reparto memoria segnaliamo RAM LPDDR5x 8.533 MT/s (max 32 GB) e storage SSD NVMe fino a 2 TB. Anche le doti di espansione e connettività non scherzano visto che ritroviamo WiFi 7, Thunderbolt 4, USB-C e HDMI 2.1.

Tutti i modelli Dell Smart Dock Pro

Dopo questa carrellata di AI PC rivolti al mondo del lavoro con l’integrazione dell’AI, Dell ha ben pensato di rimanere nel contesto della produttività annunciando anche la sua nuova gamma di Smart Dock Pro. La proposta Dell si compone in questo caso da quattro modelli:

Dell Pro Dock

Dell Pro Smart Dock

Dell Pro Thunderbolt 4 Smart Dock

Dell Pro Thunderbolt 5 Smart Dock

Ideate per ottimizzare lo spazio di lavoro, la produttività e più in generale la flessibilità del nostro sistema, le Smart Dock di Dell garantiscono la compatibilità con gli standard più recenti; USB 3.2 Gen2, USB-C, USB-A, Power Delivery su tutte le porte (max 100 watt), HDMI 2.1, Display Port e porta LAN da 2,5 Gbps, insomma tutto quello che può cercare un professionista per espandere il proprio setup.

Per chi mira a prestazioni ancora superiori, l’azienda propone le varianti Thunderbolt 4 e Thunderbolt 5, con quest’ultima che in pratica rappresenta il meglio che attualmente potete trovare sul mercato; oltre a una velocità di trasferimento sino a 120 Gbps, Thunderbolt 5 ci permette di sfruttare anche lo standard Display Port 2.1 oltre a garantire un Power Delivery di 300 watt.

Disponibilità e prezzi dei nuovi AI PC Dell

A seguire riportiamo i dati relativi a disponibilità e prezzi condivisi da Dell; per il momento si parla di prezzi riferiti agli Stati Uniti, inoltre ci potrebbe essere qualche prodotto che arriverà sul mercato solo nelle prossime settimane (pensiamo ad esempio ai Dell Pro di cui non sappiamo ancora il prezzo ufficiale).