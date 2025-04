Ora è possibile accedere alla lista completa delle lingue di qualsiasi contenuto di Netflix anche dai televisori, sia quelle usate per il doppiaggio che per i sottotitoli. L’ha appena annunciato l’azienda con un comunicato stampa in cui fa sapere che gli utenti da oggi hanno un maggiore livello di flessibilità anche sulle TV e sui dispositivi collegati alle TV, flessibilità già disponibile utilizzando Netflix dalle app per smartphone e tablet e dai browser web.

Più lingue disponibili per i contenuti di Netflix anche sulle TV

Accedendo al Centro assistenza di Netflix, nella pagina relativa alle lingue e ai sottotitoli l’azienda ancora riporta che “sulle TV e sui dispositivi collegati alla TV, Netflix mostra 5-7 lingue pertinenti in base alle tue impostazioni per località e lingua. Su iPhone, iPad, telefoni e tablet Android e browser web sono mostrate tutte le lingue disponibili per un titolo”.

Ciò non vale più da oggi, limitazione che Netflix ha deciso di rimuovere consentendo a tutti di accedere dalle TV all’elenco completo delle lingue disponibili di qualsiasi film, serie TV e altro contenuto della piattaforma. Si tratta di una funzione molto attesa e richiesta migliaia di volte dagli utenti, ha spiegato Netflix, già solo per il fatto che molte persone usano Netflix e servizi simili anche per imparare lingue che non conoscono bene.

Come anticipato e come ben si evince dal video che segue, riguarda sia le lingue usate per il doppiaggio che i sottotitoli: ad esempio è possibile guardare la serie TV inglese Bridgerton con il doppiaggio spagnolo e i sottotitoli in coreano, o passare ad altre combinazioni fra quelle disponibili.