WhatsApp Beta per iOS continua a essere un cantiere aperto con il team di sviluppo che lavora costantemente a migliorie, nuove funzioni e correzioni con l’obiettivo di offrire agli utenti un’esperienza variegata e completa.

Come sempre, la versione Beta dell’app per iPhone (stesso discorso anche per la controparte Android) non smette praticamente di aggiornarsi con funzionalità che verranno in futuro implementate nella versione stabile destinata a tutti.

Nelle recenti settimane il ramo iOS e desktop dell’app di proprietà di Meta ha accolto alcune interessanti novità come la nuova interfaccia del client web, il tanto atteso arrivo dei temi personalizzabili per le chat, la nuova scheda dedicata ai chatbot IA e molto altro.

La novità di oggi farà felici i veri appassionati di musica e riguarda la possibilità di condividere il brano in ascolto su Spotify nel proprio aggiornamento di stato su WhatsApp; la funzione era già stata segnalata la scorsa settimana sul ramo Android del servizio di Meta e nelle scorse ore è stata scovata dai colleghi di WABetaInfo anche sui dispositivi iOS.

La condivisione delle canzoni da Spotify sbarcherà anche su WhatsApp

La versione a portare in dote la suddetta novità è la 25.8.10.72 distribuita tramite il programma Test Flight Beta di Apple e, di fatto, introdurrà l’integrazione con Spotify su WhatsApp consentendo di condividere i propri brani preferiti direttamente negli aggiornamenti di stato dell’app con un tocco nel menu di condivisione del sistema operativo made in Cupertino.

Fino ad ora WhatsApp non prevedeva un’interfaccia dedicata per la condivisione della musica: provando ad aggiungere un brano da Spotify al proprio stato WhatsApp questo viene semplicemente riconosciuto come un link da cliccare per poi scoprire la canzone in questione ed eventualmente ascoltarla; una soluzione macchinosa e graficamente poco appagante.

Grazie a questo aggiornamento (le cui tempistiche di rilascio sono ancora ignote) l’applicazione proporrà, di fatto, un’interfaccia di condivisione dei brani mutuata da Instagram; le scelte di UI sono pressoché identiche (anche per dare un senso di familiarità agli utenti e di continuità tra le varie app di proprietà di Meta).

Come potete notare dalle schermate, la copertina del brano o dell’album in questione è in primo piano, incorniciata da una grafica a tema in cui viene mostrato titolo e autore della canzone; per alcuni brani (ormai la maggior parte) sarà disponibile un video sullo sfondo ripreso dal player musicale di Spotify, solitamente tratto dal video musicale del brano stesso o comunque creato ad hoc per l’autore dal suo team o dalla casa discografica stessa.

Oltre all’anteprima del brano, WhatsApp inserirà anche un pulsante “Riproduci su Spotify” nell’intestazione dello stato: questo consentirà ai contatti di aprire e ascoltare istantaneamente la canzone direttamente nell’app Spotify con un solo tap.

Per condividere un brano gli utenti troveranno un nuovo pulsante “Stato” sotto l’icona di WhatsApp nel menu di condivisione di iOS tramite il quale venire rimandati alla schermata di cui sopra.

Una volta condivisa la canzone, i contatti potranno lasciare un like o rispondere all’aggiornamento di stato, come di consueto.

Questa integrazione, pertanto, semplificherà il processo di condivisione, rendendolo più intuitivo e appagante per gli utenti vogliono condividere la musica con i propri contatti così come accade già da anni su Instagram.

Detto questo, sottolineiamo che, come sempre, anche gli aggiornamenti di stato di WhatsApp, compresi quelli che contengono musica condivisa, sono protetti da crittografia end-to-end; ciò significa che solo i destinatari previsti saranno in grado di vedere la canzone condivisa, quindi né WhatsApp né terzi avranno accesso ai brani condivisi dagli utenti in questione nei propri aggiornamenti di stato.

