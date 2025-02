WhatsApp sta migliorando così la gestione dei messaggi non letti su iOS

Nelle scorse ore, il team di WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento beta per iOS tramite il TestFlight beta Program, portando l’applicazione alla versione 25.3.10.76 e anticipando l’introduzione di un paio di utili accorgimenti nella gestione delle notifiche dell’app nella schermata home del proprio iPhone. Per alcuni utenti del ramo beta, le novità in discorso sono già disponibili.

Prima di entrare nel merito del nuovo aggiornamento, vi ricordiamo che potete trovare tutte le ultime notizie sull’app di messaggistica più famosa al mondo — come, ad esempio, quella relativa al collegamento dell’account ai profili social — nelle nostre pagine dedicate a WhatsApp per Android e a WhatsApp per iOS e Desktop.

WhatsApp Beta per iOS migliora la gestione dei messaggi non letti

Sono passati circa cinque mesi da quando, nel nostro articolo dedicato all’aggiornamento 2.24.20.17, vi avevamo parlato della novità di WhatsApp Beta per Android nella gestione del badge di notifica nell’app nella schermata home. La novità in questione è interessante in quanto offre all’utente un maggior controllo sulle notifiche di WhatsApp, o meglio sul relativo badge di notifica. Ebbene, le app di WhatsApp per dispositivi Android e iOS viaggiano sempre a braccetto e l’ultima beta per dispositivi Apple dimostra come una novità analoga sia già in cantiere.

Nella fattispecie, la versione 25.3.10.76 di WhatsApp Beta per iOS, disponibile da qualche ora, consente ad alcuni fortunati beta tester di iniziare a giocare con la gestione del badge di notifica di WhatsApp. Adesso, WhatsApp permette di scegliere se resettare il badge ad ogni apertura dell’app o se invece lasciarlo inalterato. Il funzionamento della novità è presto spiegato: poniamo che l’utente abbia cinque messaggi non letti, dunque in badge col numero cinque sull’icona dell’app nella home; attivando la nuova opzione, basterà aprire l’app per resettare il badge, anche senza leggere davvero i messaggi ricevuti; in questo modo, il badge mostrerà soltanto i messaggi ricevuti dopo l’ultima apertura dell’app. La novità potrebbe non incontrare le preferenze di tutti: se da una parte permette di tenere d’occhio il conteggio dei soli messaggi ricevuti più di recente, dall’altra non riporta il totale dei messaggi non letti. Di sicuro, comunque, si tratta di una possibilità in più che potrebbe rivelarsi utile soprattutto per gli utenti che ricevono grandi quantità di messaggi.

La seconda funzione di cui parliamo si abbina perfettamente a quella appena descritta, riguarda il tab delle chat e consiste nella possibilità di contrassegnare tutte le conversazioni come lette in un colpo solo. In questo modo, gli utenti possono fare piazza pulita senza dover effettivamente aprire ogni singola conversazione. La novità in discorso era già spuntata su WhatsApp per Android qualche mese fa e adesso è disponibile per la controparte iOS. È importante evidenziare come alcune di queste funzioni fossero in realtà apparse per la prima volta già un po’ di tempo fa per un numero ristretto di utenti, salvo poi essere rimosse da WhatsApp senza alcuna spiegazione.

Come si accennava in apertura, la prima novità descritta è tuttora in fase di sviluppo; vi aggiorneremo non appena verrà resa disponibile. Nel caso in cui, invece, siate desiderosi di provare in anteprima le novità proposte attraverso il programma beta, abbiamo realizzato una guida su come scaricare WhatsApp Beta su iOS e Android.

