La più recente versione di WhatsApp Beta per iOS nasconde i lavori in corso per l’implementazione di una scheda dedicata ai chatbot basati sull’intelligenza artificiale.

La funzionalità in questione è già stata scovata il mese scorso nella controparte Android della popolare app di messaggistica e anticipa qualcosa che vedremo in futuro anche nella versione per iPhone.

WhatsApp darà più visibilità alle chat IA con una scheda dedicata

Il team di sviluppo di WhatsApp è al lavoro per dare maggiore visibilità a tutte le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale all’interno della popolare app di messaggistica.

La novità emersa nelle ultime ore fa seguito alla integrazione della funzionalità AI Studio (dello scorso luglio) che metteva a disposizione degli utenti una vasta gamma di chatbot, utili e divertenti, progettati per aiutare gli utenti con esigenze o preferenze specifiche.

La versione 25.3.10.73 di WhatsApp Beta per iOS nasconde uno sviluppo futuro di questa funzionalità: sembra che il team di sviluppo abbia deciso di dedicarle una scheda dedicata che, come potete apprezzare dall’immagine sottostante, andrà a rimpiazzare la scheda delle Community.

La nuova scheda chiamata AIs (immaginiamo diventi “IA” da noi) mostrerà lo stesso contenuto precedentemente integrato nella funzionalità AI Studio, ovvero varie chat basate sull’intelligenza artificiale (quindi chatbot) con cui potere conversare, divise per “tematica”.

Le Community non avranno più una scheda dedicata ma rimarranno “in vita” all’interno della scheda Chat, punto di partenza anche per la creazione di una nuova community. L’obiettivo del team di sviluppo, infatti, non era quello di nascondere le Community ma soltanto quello di dare maggiore visibilità a questi strumenti basati sull’intelligenza artificiale, sempre più centrale nei vari prodotti targati Meta.

Come anticipato in apertura, la più recente versione di WhatsApp Beta per iOS (ovvero la 25.3.10.73) nasconde i lavori in corso per questa novità, non ancora disponibile nemmeno per coloro che sul proprio iPhone eseguono la più recente versione beta della popolare app di messaggistica. Non è chiaro quando la nuova scheda dedicata alle chat IA verrà effettivamente resa disponibile per tutti.

Come scaricare/aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, e come anticipato, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.