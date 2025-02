Ci sono voluti più di sei mesi dai primi avvistamenti sulla versione “beta” ma, alla fine, il team di sviluppo ce l’ha fatta: i temi per personalizzare le chat di WhatsApp arrivano anche nella versione “stabile” per iOS della popolare app di messaggistica.

Con questa nuova potenzialità, in distribuzione da un paio di giorni tramite aggiornamento dell’app su App Store, gli utenti possono così personalizzare le singole chat cambiando tutto il tema, solo lo sfondo o solo gli accenti dei vari elementi dell’interfaccia. Scopriamo tutti i dettagli.

I temi per le chat arrivano anche su WhatsApp per iOS

Lo scorso ottobre, il team di sviluppo di WhatsApp aveva avviato il rilascio della funzionalità di personalizzazione dei temi delle singole chat, avvistata per la prima volta ad agosto, ai soli beta tester del client per iOS della popolare app di messaggistica.

Negli ultimi giorni, a una settimana circa dal rilascio della funzionalità per gli utenti stabili del client per Android, questa funzionalità di personalizzazione raggiunge anche tutti gli utenti di WhatsApp per iOS sul canale stabile, tramite l’aggiornamento alla versione 25.3.80 dell’app (come evidenziato dal changelog).

Con questa aggiunta, gli utenti possono modificare il tema delle singole chat (individuali o di gruppo): per farlo, basta entrare in una chat, effettuare un tap sul nome dell’interlocutore (o del gruppo) e selezionare “Tema della chat”.

Questo nuovo menu permette di scegliere tra alcuni temi predefiniti, che andranno a cambiare il colore di alcuni elementi della chat (come le nuvolette dei messaggi) e lo sfondo, o tra una sezione di personalizzazione che permette di scegliere il colore degli elementi della chat e lo sfondo.

Nella sezione “Sfondo” (prima immagine della galleria sottostante), vengono proposti alcuni sfondi predefiniti; in alto, vi sono due collegamenti per scegliere uno sfondo tra le immagini salvate nella libreria fotografica o impostare un colore a tinta unita come sfondo.

Nella sezione “Colore della chat” (seconda immagine della galleria sottostante), vengono proposte 20 diverse colorazioni che andranno a pervadere gli elementi (come la nuvoletta dei messaggi inviati) nell’interfaccia della chat.

Oltre a essere proposti come “elenco” a griglia, colori e sfondi possono essere provati in anteprima tramite un carosello a scorrimento che, oltre a fornire un’anteprima con tema chiaro e/o tema scuro del risultato, permette anche di scegliere la luminosità dello sfondo.

Come scaricare/aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, inclusi i temi personalizzabili per le chat, vi consigliamo di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp per iOS: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, e come anticipato, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.