WhatsApp Beta per iOS continua a essere un cantiere aperto con il team di sviluppo che lavora costantemente a migliorie, nuove funzioni e correzioni col fine ultimo di offrire agli utenti un’esperienza completa e matura.

Come sempre, la versione Beta dell’app per iPhone (stesso discorso anche per la controparte Android) non smette praticamente di aggiornarsi con funzionalità che verranno in futuro implementate nella versione stabile destinata a tutti.

Nelle recenti settimane il ramo iOS dell’app di proprietà di Meta ha accolto alcune interessanti novità come una gestione migliorata dei messaggi non letti, il tanto atteso arrivo dei temi personalizzabili per le chat, la nuova scheda dedicata ai chatbot IA e molto altro.

Prima di entrare nel merito del nuovo aggiornamento, vi ricordiamo che potete trovare tutte le ultime notizie sull’app di messaggistica più famosa al mondo nelle nostre pagine dedicate a WhatsApp per Android e a WhatsApp per iOS e Desktop.

Ebbene, proprio nelle scorse ore, il team di sviluppo di WhatsApp ha rilasciato due nuovi aggiornamento sul ramo beta per iOS tramite il TestFlight beta Program, portando l’applicazione alla versione 25.7.10.70 e 25.7.10.71 introducono i link ai profili sociali e un utile accorgimento per filtrare gli aggiornamenti di stato e i canali.

WhatsApp Beta consente di aggiungere i link ai profili social

Partiamo in ordine di rilascio con la versione 25.7.10.70 di WhatsApp Beta che, stando a quanto scovato dal solito infallibile portale WABetaInfo, porta in dote la possibilità di aggiungere i link ai propri profili social direttamente dall’account WhatsApp, una novità che segue di pari passo quanto fatto dalla versione 2.25.7.9 per Android.

Questa implementazione graduale – attualmente disponibile per alcuni utenti della beta – permetterà agli utenti di aggiungere più link social al proprio profilo WhatsApp, facilitando così la condivisione della propria presenza online con altri contatti.

Al momento della stesura di questo articolo, la sezione dedicata al proprio account WhatsApp non consente l’aggiunta di alcun profilo social anche se alcuni utenti del canale beta dell’app potrebbero avere già la possibilità di aggiungere il proprio profilo Instagram.

Attualmente Instagram è l’unica piattaforma supportata, pertanto non è possibile aggiungere link ad account Facebook, Threads o altri social. È lecito attendersi un supporto sempre più ampio verso altre piattaforme in futuro.

Una volta aggiunto, il link al profilo social apparirà nella schermata delle informazioni della chat, rendendo immediato per i contatti raggiungere il profilo con un semplice tocco. Si tratta di un modo efficace e privo di frizioni di creare un’interconnessione tra piattaforme diverse, migliorando l’accessibilità e la connettività tra i vari servizi di messaggistica e social media degli utenti.

Nel merito di questa funzione tanta attenzione è andata anche alla privacy degli utenti consentendo di gestire la visibilità dei link ai social così come accade con altre informazioni del proprio profilo quali ultimo accesso e immagine del profilo. Gli utenti, infatti, possono scegliere di rendere visibili i propri link a tutti, solo ai propri contatti, ai contatti eccetto persone specifiche, oppure mantenerli completamente privati.

Peraltro, sottolineiamo che questa funzionalità è completamente opzionale: gli utenti non sono obbligati ad aggiungere alcun link ai propri profili WhatsApp e chi preferisce mantenere un profilo più riservato può semplicemente scegliere di non utilizzarla.

Come anticipato, l’aggiunta dei link ai profili social sul proprio account WhatsApp è attualmente in fase di rilascio ad alcuni utenti che prendono parte al ramo beta dell’app, un numero destinato a crescere nel corso dei prossimi giorni.

Arriva l’opzione per filtrare tra canali e aggiornamenti di stato

L’altra novità di giornata riguarda la versione 25.7.10.71 di WhatsApp Beta che introduce una funzione per filtrare gli aggiornamenti di stato e i canali nella scheda “Aggiornamenti” dell’app per iOS.

Questa nuova opzione di filtro dovrebbe soddisfare molti utenti che chiedono a gran voce una maggior organizzazione della suddetta sezione la quale attualmente è spartita tra gli aggiornamenti di stato, visualizzati con un carosello orizzontale alquanto impopolare tra l’utenza, e i canali a cui si è iscritti, disposti, invece, in un elenco verticale più ordinato.

Come si evince dalle schermate seguenti, in termini di interfaccia il nuovo filtro di tradurrà nella comparsa di due opzioni nella classica forma di pillola (in gergo tecnico dette anche chips) nella parte superiore grazie alle quali sarà possibile scegliere se visualizzare solo i canali, gli aggiornamenti di stato o entrambi quando non viene applicato alcun filtro.

Peraltro, l’opzione dedicata agli aggiornamenti di stato abilita una nuova visualizzazione verticale ripristinando un layout che alcuni utenti preferivano consentendo una vista semplificata sugli aggiornamenti dei propri contatti.

La nuova opzione di filtro consegna, di fatto, agli utenti un’applicazione con una maggiore flessibilità e capacità di personalizzazione in base alle proprie esigenze: una visuale più organizzata e ampia per consultare i canali a cui si è iscritti e una vista con layout verticale per guardare gli aggiornamenti dei propri contatti.

Come per l’aggiunta dei link social al proprio account WhatsApp, anche questa novità è attualmente in fase di rilascio per alcuni utenti del canale beta dell’app.

Come scaricare/aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, inclusi i temi personalizzabili per le chat, vi consigliamo di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp per iOS: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, e come anticipato, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla e accogliere la nuova funzionalità.

Infine, vi ricordiamo che per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale.