Apple ha finalmente annunciato un importante aggiornamento per AirPods Max, le sue cuffie over-ear di punta, update che introdurrà a breve il supporto all’audio lossless e una latenza ultra-bassa; si tratta di una novità attesa da tempo, che punta a migliorare significativamente la qualità del suono e l’esperienza d’uso, soprattutto per gli utilizzatori più esigenti. Vediamo nel dettaglio cosa cambia e quali saranno i benefici concreti per gli utenti.

Qualità senza compromessi per AirPods Max con il prossimo aggiornamento

Uno degli aspetti più discussi delle AirPods Max sin dal loro lancio è stato il mancato supporto all’audio lossless su Apple Music, Apple ha ora risolto il problema e grazie al prossimo aggiornamento sbloccherà l’audio lossless a 24 bit e 48 kHz; gli utenti potranno godere di un suono cristallino, con una gamma dinamica più ampia e una maggiore fedeltà rispetto alla sorgente originale. L’azienda promette un’esperienza sonora di livello superiore, garantendo una riproduzione accurata anche nei dettagli più sottili, specialmente con brani masterizzati in alta risoluzione.

Oltre al supporto lossless, Apple ha lavorato per ridurre drasticamente la latenza audio, un aspetto fondamentale non solo per la riproduzione musicale ma anche per il gaming e la visione di contenuti multimediali.

Grazie a una nuova tecnologia di trasmissione ottimizzata, le AirPods Max offriranno una latenza ultra-bassa, eliminando quel fastidioso ritardo tra immagine e suono che, in alcune situazioni, poteva risultare evidente. Questo aggiornamento sarà particolarmente apprezzato da chi utilizza le cuffie per giocare su iPhone, iPad o Mac, dove il tempismo è essenziale, ma non solo; i creatori di musica infatti potranno utilizzare appieno gli AirPods Max durante l’intero flusso di lavoro professionale su Logic Pro e altre app di creazione musicale, sfruttando il cavo USB-C incluso in confezione.

L’update che introduce l’audio lossless e l’audio a bassissima latenza sulle AirPods Max verrà distribuito nel mese di aprile, grazie ad un aggiornamento firmware disponibile per iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4.

Gli utenti non dovranno dunque aspettare ancora molto, l’attesa sarà sicuramente ripagata con un’esperienza audio nettamente migliorata; resta da vedere se Apple deciderà di estendere il supporto Lossless anche ad altri modelli della gamma AirPods, come gli AirPods Pro, ma per il momento le attenzioni sono tutte puntate sugli AirPods Max.