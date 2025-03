Mancano ancora diversi mesi al probabile annuncio della terza generazione di AirPods Pro, che assieme al modello standard rappresenta uno dei dispositivi di punta di Apple, ma nonostante questo cominciano già a susseguirsi diversi rumor e indiscrezioni in merito ad alcune funzioni inedite che potrebbero essere introdotte a breve. In particolare, un rumor delle ultime ore suggerirebbe che Apple potrebbe implementare una funzionalità di traduzione in tempo reale per le Airpods: scopriamone insieme tutti i dettagli.

AirPods: in arrivo la traduzione in tempo reale?

Secondo quanto riportato dal portale Bloomberg, Apple potrebbe introdurre offrire il supporto alla traduzione in tempo reale per le AirPods. La nuova funzionalità sarebbe infatti in grado di riconoscere automaticamente le lingue diverse dalla propria elaborando una traduzione in tempo reale per l’utente, probabilmente con l’integrazione di Siri, l’assistente vocale proprietaria della compagnia.

Si tratterebbe a tutti gli effetti di una funzionalità simile a quanto già visto di recente con gli auricolari Google Pixel Buds, che supportano la traduzione in tempo reale dal 2020 con il supporto di Google Assistant.

La funzionalità di traduzione in tempo reale potrebbe essere introdotta con iOS 19, la nuova versione del sistema operativo mobile previsto in uscita nel corso del 2025, con numerose novità e uno stravolgimento significativo in termini di design dell’interfaccia.

Chiaramente è bene specificare che si tratta al momento di pure e semplici supposizioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia di Cupertino. Attendiamo dunque l’annuncio ufficiale di Apple, che siamo certi non tarderà ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.