Dopo anni di voci e speculazioni, finalmente abbiamo informazioni concrete sulla tanto attesa console portatile di Xbox. Secondo quanto riportato da fonti autorevoli, Microsoft ha stretto una partnership con ASUS per la realizzazione del suo primo dispositivo handheld, nome in codice “Project Kennan”, che dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine dell’anno.

Il mondo delle console portatili sta vivendo un vero e proprio rinascimento negli ultimi anni, con dispositivi come Steam Deck, ASUS ROG Ally e Lenovo Legion Go che hanno dimostrato l’esistenza di un mercato florido per il gaming in mobilità. Microsoft non vuole rimanere a guardare e sta preparando la sua contromossa strategica.

La notizia ci rivela che Project Kennan non sarà una console Xbox in senso tradizionale, ma un PC da gaming portatile con sistema operativo Windows e interfaccia Xbox ottimizzata per il form factor delle console portatili. Si tratta quindi di un approccio simile a quello già visto con ROG Ally, ma con una forte integrazione dei servizi Microsoft.

Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, aveva già confermato a novembre lo sviluppo di una console portatile targata Xbox, mentre Jason Ronald, vicepresidente di Xbox Gaming Devices, aveva parlato di piani per unire il meglio delle esperienze console e PC. Ora sappiamo che questa visione si concretizzerà attraverso la collaborazione con ASUS.

Secondo le indiscrezioni, Project Kennan utilizzerà il chip AMD Ryzen Z2 Go, lo stesso processore che troviamo nel Lenovo Legion Go S. Questo componente include 4 core (8 thread) con velocità fino a 4,3 GHz, 10 MB di cache e 12 core grafici, con un TDP configurabile tra 15 e 30 W. Potrebbe non essere potente quanto il chip Z1 Extreme presente nell’attuale ROG Ally, ma offrirebbe presumibilmente un miglior equilibrio tra prestazioni e autonomia.

Per quanto riguarda il prezzo, le fonti indicano un posizionamento tra i 499 e i 599 dollari per il modello base, collocandosi quindi in una fascia intermedia tra la Steam Deck e la Lenovo Legion Go. Sembra inoltre che verranno proposti due modelli differenti, probabilmente con variazioni nella quantità di memoria o nella potenza del processore, e al momento non sono conosciuti dettagli relativi al prezzo di vendita per il nostro mercato.

Dal punto di vista del design, Project Kennan dovrebbe combinare lo stile ASUS con elementi tipici del brand Xbox, come impugnature più pronunciate e un pulsante dedicato alla Xbox Guide. Non è ancora chiaro se questo dispositivo andrà a sostituire un eventuale “ROG Ally 2” o se affiancherà la nuova generazione di console portatili ASUS.

Un aspetto importante da considerare riguarda la compatibilità con i giochi. Essendo fondamentalmente un PC Windows, la console portatile con nome in codice Project Kennan non sarà in grado di eseguire nativamente i giochi Xbox, ad eccezione di quelli che rientrano nel programma Xbox Play Anywhere. Gli utenti potranno comunque accedere al catalogo Xbox attraverso il cloud gaming (con abbonamento Game Pass Ultimate) e installare giochi da piattaforme come Steam, Battle.net, GOG e altri store per PC.

Sembra che Microsoft stia lavorando intensamente per migliorare l’esperienza di Windows sui dispositivi portatili, con particolare attenzione all’ottimizzazione dell’app Xbox, della piattaforma di servizi Xbox su Windows e della Xbox Game Bar. L’obiettivo è rendere Project Kennan il più possibile simile a un’esperienza Xbox, nonostante le limitazioni intrinseche di Windows come sistema operativo per dispositivi touch e controller.

L’annuncio ufficiale potrebbe avvenire già durante l’estate, forse in occasione del Microsoft Build previsto per il 19 maggio 2025 o durante lo showcase Xbox di giugno, con un lancio programmato per la fine dell’anno. Tuttavia, le attuali condizioni macroeconomiche globali, incluse le guerre commerciali e i recenti dazi imposti dagli Stati Uniti, potrebbero influenzare sia i tempi di lancio che il prezzo finale del dispositivo.

Questa collaborazione con ASUS fa parte di un programma più ampio chiamato “Bayside”, guidato da Roanne Sones, che in precedenza ha guidato il programma OEM di Microsoft per i PC Windows. L’azienda di Redmond sembra intenzionata a coinvolgere più produttori nella creazione di hardware da gaming con marchio Xbox.

È interessante notare che Microsoft starebbe comunque sviluppando una propria console portatile nativa Xbox, con lancio previsto per il 2027. Questo dispositivo potrebbe essere progettato specificamente per eseguire nativamente i giochi della piattaforma Xbox, risolvendo così il problema della compatibilità con le migliaia di titoli disponibili nell’ecosistema Xbox.

In un mercato sempre più competitivo, dove la battaglia per il tempo libero dei consumatori è più accesa che mai, Microsoft ha capito l’importanza di “incontrare i giocatori dove si trovano”. La possibilità di portare l’esperienza Xbox in mobilità, senza necessariamente dipendere da una connessione internet, potrebbe aumentare significativamente le ore di gioco degli utenti e rafforzare la posizione di Microsoft nel settore del gaming portatile. Staremo a vedere se questo dispositivo avrà successo una volta lanciato sul mercato.