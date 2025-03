Sono tantissimi i fan di una delle saghe videoludiche più amate di sempre, stiamo parlando di Grand Theft Auto, videogioco che vanta schiere di fan in tutto il mondo da ormai diversi anni; l’attesa per il nuovo capitolo della saga di Rockstar Games, GTA VI, dovrebbe concludersi entro la fine di quest’anno. Scopriamo insieme le ultime novità al riguardo.

Ecco perché il secondo trailer di GTA VI potrebbe essere dietro l’angolo

È trascorso ormai più di un anno da quando Rockstar Games ha rilasciato il primo trailer di Grand Theft Auto 6 (GTA VI), un evento che, come molti di voi avranno senza dubbio notato, ha scatenato un’ondata di entusiasmo e speculazioni tra i fan di tutto il mondo.

Con quasi 250 milioni di visualizzazioni su YouTube, il trailer ha stabilito un record, alimentando l’attesa per il prossimo capitolo della saga; ora, nuove analisi e indizi suggeriscono che il secondo trailer potrebbe essere dietro l’angolo, e più precisamente, potrebbe arrivare entro un mese.

Secondo l’insider GTA VI O’Clock, il “GTA 6 Trailer 2” potrebbe essere rilasciato tra la fine di marzo e aprile 2025, questa previsione si basa su due fattori principali: in primo luogo, Rockstar Games ha tradizionalmente avviato campagne promozionali circa cinque o sei mesi prima del lancio dei suoi giochi tripla A, in secondo luogo, l’insider interpreta la finestra di rilascio “Autunno 2025” come ottobre o novembre 2025.

Oltre a ciò, alcuni giocatori hanno notato che la maglietta “Un giorno rivelerà tutto” presente in GTA Online, che in passato conteneva indizi sul rilascio del primo trailer, potrebbe nascondere un nuovo segreto: la stringa ripetuta “040125” è stata interpretata come il 1° aprile 2025, in linea con le previsioni di GTA VI O’Clock. Ovviamente, come sempre, è consigliabile prendere queste informazioni con una certa cautela.

L’attesa per GTA VI è palpabile, considerando che si tratta del primo gioco tripla A di Rockstar Games dopo il successo di Red Dead Redemption 2; con una data di rilascio prevista per l’autunno 2025, è naturale che i fan siano ansiosi di ricevere ulteriori dettagli sul gioco.

Al momento non è chiaro come Rockstar Games gestirà la comunicazione nei prossimi mesi, gli utenti dovranno dunque pazientare ancora un po’ per avere tutte le conferme ufficiali del caso; nel frattempo, le speculazioni e le analisi continueranno ad alimentare l’hype per uno dei giochi più attesi di sempre.