Lo scorso mese è emerso che Niantic stava valutando la possibilità di vendere Pokémon GO e altri popolari giochi a Scopely ad una cifra enorme e adesso è arrivata la conferma.

Ebbene sì, Niantic ha deciso di vendere il suo pacchetto di giochi e i team di sviluppatori a Scopely, operazione il cui valore si aggira intorno a 3,5 miliardi di dollari.

Niantic ha venduto Pokémon GO a Scopely

L’acquisizione, annunciata nelle scorse ore da Scopely, prevede il trasferimento dei diritti del popolarissimo gioco Pokémon GO e di altri fortunati titoli, come Pikmin Bloom e Monster Hunter Now, oltre a varie applicazioni e i servizi correlati.

L’enorme cifra investita da Scopely in questa operazione è in gran parte giustificata dalla popolarità di Pokémon GO, un gioco che è in grado di vantare fino a 30 milioni di utenti su base mensile (20 milioni su base settimanale e 100 milioni all’anno) e un fatturato di 1 miliardo di dollari nel 2024.

Grande soddisfazione è stata espressa da Tim O’Brien, Chief Revenue Officer e membro del consiglio di amministrazione di Scopely, il quale ha ricordato come la sua azienda si sia sempre concentrata sulla creazione di grandi comunità basate su un amore condiviso per il gioco e i titoli di Niantic non potranno che aiutarla in questa mission.

Sempre a dire di O’Brien, Scopely ha intenzione di sfruttare le competenze di Niantic per migliorare l’esperienza offerta agli utenti e imporsi sul mercato come una delle principali software house nel settore dei giochi.

John Hanke, fondatore e CEO di Niantic, ha ricordato come i giochi della sua azienda abbiano sempre connesso le persone e ispirato l’esplorazione, dicendosi certo che continueranno a fare entrambe le cose anche sotto il controllo di Scopely.

Resta da capire se e come cambieranno i giochi di Niantic sotto la nuova proprietà ma probabilmente passerà del tempo prima che eventuali modifiche saranno effettive.