Il fatto che alcune delle esclusive Xbox stiano arrivando su PlayStation 5 non significa che il ramo console di Microsoft sia destinato a essere tagliato, anzi. Le ultime ci consentono di dare un primo sguardo ai piani hardware di prossima generazione di Xbox, che sembrano prevedere non solo nuove console fisse, ma anche una portatile.

Microsoft non ha chiuso con l’hardware console: in arrivo anche una Xbox portatile?

La generazione Xbox Series X e Xbox Series S ha visto alcuni momenti di saliscendi: da un po’ le vendite hardware risultano in calo, ma la base di utenti attivi mensili è aumentata, anche grazie all’acquisto di Activision-Blizzard tanto chiacchierato. Con giochi delle serie Call of Duty, World of Warcraft e Overwatch, e titoli mobile come Diablo Immortal, Candy Crush Saga e Heartstone, il futuro di Microsoft sembra garantito, ma finora la stessa chiarezza non è stata riscontrata nei piani legati all’hardware di prossima generazione.

Alcune delle esclusive Xbox sono arrivate o stanno per arrivare anche su PlayStation (come ad esempio Forza Horizon 5, in uscita il mese prossimo), con lo scopo di aumentare la redditività dell’attività, ma questa strategia è al centro di dibattiti riguardanti i possibili danni nel lungo termine, in particolare legati a cali di vendite ulteriori delle console Xbox. Secondo quanto riportato da Windows Central, Microsoft avrebbe comunque intenzione di proseguire con nuovo hardware.

In primis, la casa di Redmond starebbe lavorando con un’azienda legata al PC gaming (come ASUS, Lenovo, MSI, Razer, etc. etc.) per portare sul mercato una console portatile a marchio Xbox (abbiamo già parlato dei prototipi). Sorprendentemente i rumor parlano addirittura di una data di uscita fissata per la fine del 2025, sempre se i piani saranno rispettati e non si riscontrino ritardi. Con nome in codice “Keenan”, questa console avrà un aspetto in pieno stile Xbox, e potrebbe essere più orientata verso i PC: probabile che questa nuova handheld possa eseguire Windows come sistema operativo, e che ovviamente risulti compatibile con Microsoft Store e Game Pass.

La fonte si spinge oltre, sostenendo come la prossima generazione di console fisse abbia ricevuto il via libera: oltre alla già citata console portatile, nei piani di Microsoft dovrebbe esserci una nuova generazione premium che succederà a Xbox Series X, ma potrebbe esserci anche una “rinnovata” Xbox Series S. Per il momento si parla di 2027.

Secondo quanto riportato, le nuove console saranno più vicine che mai a Windows, cosa che porterebbe a una considerevole riduzione della quantità di lavoro necessaria per effettuare porting dall’una all’altra “piattaforma”. Ciononostante sarà importante per Microsoft mantenere la retrocompatibilità con i titoli Xbox attuali e del passato, per non perdere il contatto con la sua community.

Naturalmente per ora si tratta solo di indiscrezioni che vi invitiamo a prendere con la dovuta cautela. Torneremo sicuramente sull’argomento nei prossimi mesi, quando magari potremo avere un’idea più chiara dei piani per la next gen di Microsoft e Sony.