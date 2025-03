Nintendo Switch ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo grazie alla sua versatilità, un parco giochi di tutto rispetto e, soprattutto, un prezzo più accessibile rispetto alla concorrenza. L’attenzione è però ora tutta rivolta a Nintendo Switch 2: l’erede di una delle console più vendute della storia sarà altrettanto conveniente? Molti analisti del settore non sembrano ottimisti al riguardo.

Secondo un rapporto condiviso da Bloomberg, Nintendo Switch 2 potrebbe costare sensibilmente di più rispetto al modello di scorsa generazione. La prima Switch è infatti arrivata sul mercato al prezzo di 299,99 dollari (329,99 euro in Italia), mentre per il suo successore il prezzo potrebbe salire fino a 499 dollari, piazzandosi allo stesso livello di PlayStation 5 e Xbox Series X.

Il motivo? Secondo gli analisti la colpa è del nuovo chip NVIDIA che alimenterà la console: se per il chip della prima Switch il costo per Nintendo si aggirava attorno agli 80 dollari per unità, con Nintendo Switch 2 il prezzo potrebbe oscillare tra i 130 e i 150 dollari. Non tutti gli analisti sono però d’accordo con questa stima, poiché alcuni ritengono che il prezzo potrebbe essere più contenuto e mantenersi sulla fascia dei 399 dollari.

A prescindere dal prezzo, il lancio di Nintendo Switch 2 sarà un successo

Oltre al prezzo, gli analisti si azzardano in previsioni anche sull’effettivo lancio della console. Secondo l’analista Zhu, Nintendo Switch 2 potrebbe arrivare sul mercato già nel mese di giugno, al punto che Nintendo avrebbe già preparato tra le 6 e le 8 milioni di unità da spedire ai magazzini per non trovarsi impreparata di fronte all’elevata domanda.

Se queste previsioni si rivelassero esatte, il debutto di Nintendo Switch 2 potrebbe superare di gran lunga quello della prima Switch, che durante il primo mese di lancio vendette 2,7 milioni di unità. Per fare un confronto, PlayStation 5 e PlayStation 4 insieme hanno venduto 4,5 milioni di unità nel primo mese dal lancio.

Un altro analista ha addirittura ipotizzato che Nintendo potrebbe vendere fino a 20 milioni di unità entro il primo anno di commercializzazione, rendendo quello di Nintendo Switch 2 uno dei più grandi lanci nella storia delle console. Non dovremo comunque aspettare molto per avere tutte le conferme: il prossimo 2 aprile si terrà finalmente il Nintendo Direct, durante il quale Nintendo presenterà finalmente in pompa magna la nuova console dissipando ogni nostro dubbio.