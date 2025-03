Mentre AMD si sta godendo il primo round della rinnovata sfida con NVIDIA e in particolare gli ottimi risultati ottenuti con le Radeon RX 9070 rispetto alla recentissima GeForce RTX 5070, si pensa già al prossimo appuntamento che, dalla fascia media del segmento consumer, sposterà l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori sulle proposte più economiche che “dovranno” soddisfare le esigenze dei gamer attenti al portafogli.

Ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi, NVIDIA a questo proposito sta preparando il lancio della serie GeForce RTX 5060, formata verosimilmente da GeForce RTX 5060 Ti e GeForce RTX 5060 liscia, mentre AMD dovrebbe controbattere con la gamma Radeon RX 9600 / 9600 XT. Detto questo, le ultime indiscrezioni si focalizzano soprattutto sul team green e in particolare sulla possibilità che l’azienda di Jen-Hsun Huang proponga non solo le due GPU Blackwell serie 5060, ma anche un’ulteriore modello entry-level che dovrebbe concretizzarsi nella NVIDIA GeForce RTX 5050.

NVIDIA prepara le GPU Blackwell più economiche

Gli ultimi rumor che riguardano le inedite schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 5060 arrivano da kopite7kimi, uno dei leaker più attendibili quando parliamo di GPU e in particolare di prodotti a marchio NVIDIA. Partiamo da quella che dovrebbe arrivare per prima sul mercato, ovvero la GeForce RTX 5060 Ti che, stando a quanto riportato, utilizzerà una GPU Blackwell GB206-300 da 4.608 Cuda Core.

La scheda arriverà sicuramente in due tagli, con 8 e 16 GB di VRAM GDDR7 28 Gbps, ma su entrambi i modelli verrà utilizzato un BUS a 128 bit che, inutile dirlo, impatterà sulla larghezza di banda complessiva della GPU. NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti dovrebbe avere anche un TBP di 180 watt, ovvero 30 watt in più della sorella minore GeForce RTX 5060 liscia (150 watt), garantendo sostanzialmente 256 CUDA Core in più della “vecchia GeForce RTX 4060 Ti.

Riguardo la GeForce RTX 5060 invece, la GPU sarà una GB206-250, un chip decisamente meno potente che offrirà 3.840 CUDA Core e solo 8 GB di VRAM di tipo GDDR7 28 Gbps, sempre con interfaccia a 128 bit. Non sappiamo ancora nulla delle frequenze di clock, mentre sembra quasi confermato che NVIDIA possa annunciare anche un’ulteriore opzione ancora più economica rispetto alla GeForce RTX 5060.

In questo caso i dettagli sono leggermenti più scarni; la soluzione entry-level della famiglia Blackwell, ovvero la GeForce RTX 5050, dovrebbe sposare il chip meno potente del lotto, ovvero la GPU Blackwell GB207-300. Per intenderci siamo di fronte a una scheda che approccia il mercato come la sua antenata GeForce RTX 3050, mantenendo lo stesso quantitativo di memoria (8 GB) e 2.560 CUDA Core, il tutto però con un Total Board Power di soli 130 watt.

Il salto prestazionale rispetto alla precedente generazione dovrebbe essere visibile anche se non particolarmente accentuato, se non altro perché grazie all’architettura Blackwell questi chip potranno sfruttare non solo le memorie GDDR7, ma anche i nuovi RT Core e i Tensor Core che aprono la strada al DLSS 4 con Multi Frame Generator. Al momento non è emerso alcun dettaglio sui possibili prezzi, mentre riguardo la data di lancio, i tre modelli in oggetto dovrebbero arrivare in successione: GeForce RTX 5060 Ti (fine marzo), seguita dalla GeForce RTX 5060 ad aprile, con la piccola di casa NVIDIA programmata verosimilmente per le settimane a venire (se non in tarda primavera).

NVIDIA GeForce RTX 5060 e GeForce RTX 5050: ecco le possibili caratteristiche

Per comodità a seguire trovate un sunto di quelle che dovrebbero essere le possibili specifiche tecniche delle prossime GPU NVIDIA GeForce Blackwell.

GeForce RTX 5060 Ti

GPU GB206-300

Cuda Core 4.608

Tensor Core 5a gen

RT Core 4a gen

Frequenza GPU?

Memoria 8 o 16 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

Interfaccia memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 448 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 180 watt

Interfaccia PCI-E 5.0

Output video 3x Display Port 2.1b, 1x HDMI 2.1a

GeForce RTX 5060

GPU GB206-250

Cuda Core 3.840

Tensor Core 5a gen

RT Core 4a gen

Frequenza GPU?

Memoria 8 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

Interfaccia memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 448 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 150 watt

Interfaccia PCI-E 5.0

Output video 3x Display Port 2.1b, 1x HDMI 2.1a

GeForce RTX 5050