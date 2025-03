Quali sono le novità da vedere a marzo 2025 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a marzo 2025 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo terzo mese dell’anno. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky, e che potrebbero essere aggiunti ulteriori contenuti. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli su Sky o quest’altro per attivare NOW.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a marzo 2025

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Povere creature!

Apriamo le novità NOW e Sky On Demand di marzo 2025 da non perdere con Povere creature!, film con un grande cast capeggiato da Emma Stone che mischia diversi generi. Racconta la storia di Bella Baxter, una donna moderna dal carattere un po’ lunatico e così emancipata da avere una sessualità molto spigliata per il suo tempo. Un giorno la donna, mentre cerca di sfuggire al marito, un uomo molto violento, ha un incidente e muore affogata. Grazie a un esperimento del dottor Godwin Baxter (Willem Dafoe), uno scienziato brillante e poco ortodosso, Bella torna stranamente a vivere, protetta da chi le ha ridato la vita. Sotto la guida di Baxter, la donna rediviva avverte, però, un profondo desiderio di imparare. Bramosa di fare ritorno a quella mondanità che tanto le manca, decide di fuggire insieme a Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un avvocato noto non solo per la sua abilità nella professione, ma anche per la sua dissolutezza. I due vivono una travolgente avventura di continente in continente, mentre Bella, ormai totalmente libera da ogni giudizio del suo tempo, è sempre più decisa a difendere ogni forma di disuguaglianza ed emancipazione.

Disponibile dal 2 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Povere creature!.

The Equalizer 3 – Senza tregua

Dopo il passaggio su Amazon Prime Video arriva su NOW e Sky The Equalizer 3 – Senza tregua, terzo capitolo della popolare saga che vede protagonista Denzel Washington nei panni di Robert McCall, ex agente della CIA sempre pronto a entrare in azione quando serve. L’uomo ha deciso di trascorrere il suo pensionamento in un paesino nel Sud Italia, dove cerca una sorta di redenzione dai crimini commessi come assassino governativo. McCall si consola perseguendo la giustizia in favore degli oppressi, e nel Paese dove vive, i cittadini, tra cui molti suoi nuovi amici, sono sotto il controllo del boss mafioso locale. Quando la situazione precipita, McCall si ritroverà a fare l’unica cosa che è in grado di fare, ovvero difendere gli amici e sfidare il potere della mafia. Nel cast anche Dakota Fanning, David Denman e Gaia Scodellaro.

Disponibile dal 3 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Equalizer 3 – Senza tregua.

La memoria dell’assassino

Da guardare a marzo c’è La memoria dell’assassino, film diretto e interpretato da Michael Keaton. Segue la storia di John Knox, un sicario professionista che deve abbandonare il suo lavoro a causa di una demenza degenerativa. La malattia, in rapida evoluzione, lo costringe a fare i conti con la vita che ha condotto fino a quel momento e a trovare un modo alternativo per sopravvivere. Ma quando una notte alla sua porta si presenta suo figlio Miles (James Marsden), gravemente ferito e in cerca d’aiuto, le cose cambiano. Knox non ha mai avuto alcun rapporto con suo figlio, e questa è l’occasione per recuperare anni di abbandono. Miles ha ucciso un uomo: degli spietati killer lo cercano per vendicarsi, e suo padre è l’unico che può aiutarlo. Ma per riuscirci contatta il suo amico di lunga data Xavier (Al Pacino). Lo scopo è raggiungere l’obiettivo e salvare la vita di Miles, prima che la polizia lo trovi.

Disponibile dal 10 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La memoria dell’assassino.

The Watchers – Loro ti guardano

Cambiamo genere con The Watchers – Loro ti guardano, pellicola basata sull’omonimo romanzo di A.M. Shine che mischia horror e fantasy diretta da Ishana Night Shyamalan. Racconta la storia di Mina (Dakota Fanning), una giovane artista che si ritrova bloccata in un’enorme ed estesa foresta dell’Irlanda occidentale, dopo che la sua macchina si rompe proprio al limite del bosco. La foresta sembra non esistere su nessuna mappa e Mina decide di addentrarvisi, ma viene spinta da una donna a entrare in un bunker in cemento. Mina si ritrova intrappolata con tre sconosciuti, Madeline, Ciara e Daniel (Olwen Fouéré, Georgina Campbell e Oliver Finnegan), e scoprirà che nella foresta vivono delle misteriose creature, che emergono dalla terra, li osservano e li perseguitano. Non è possibile uscire fuori dal bunker, perché accadono cose terribili a chiunque venga trovato dai Watchers nella foresta… Ma chi sono? O meglio, cosa sono?

Disponibile dal 13 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Watchers – Loro ti guardano.

Miller’s Girl

Da vedere su NOW e Sky questo marzo 2025 anche Miller’s Girl, film diretto da Jade Halley Bartlett con Jenna Ortega e Martin Freeman. La pellicola ruota attorno al rapporto controverso tra un insegnante di scrittura creativa e una sua talentosa studentessa, a seguito di un compito. Cairo, una giovane studentessa con uno spiccato talento per la scrittura, viene notata dal suo insegnante, che le assegna un progetto che coinvolgerà entrambi in un intreccio sempre più complesso. Mentre i confini si confondono e le loro vite si intrecciano, il professore e la sua protetta devono fare i conti con i loro lati più oscuri, cercando di proteggere sé stessi e tutto quello che hanno di più caro.

Disponibile dal 15 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Miller’s Girl.

Borderlands

Gli amanti della popolare saga di videogiochi Gearbox Software non possono perdersi il film di Borderlands, diretto da Eli Roth. Si svolge sul pianeta Pandora, il più caotico della sua Galassia.

La misteriosa cacciatrice di taglie Lilith (Cate Blanchett) non ci vive più da molto tempo, ma ora è costretta a tornarci per ritrovare la figlia scomparsa di Atlas (Edgar Ramírez). Non può rifiutare la missione perché Atlas è l’uomo più potente dell’intero Universo. Lilith decide allora di formare una squadra alquanto bizzarra, composta dal mercenario Roland (Kevin Hart), Tiny Tina (Ariana Greenblatt), adolescente amante degli esplosivi, Krieg (Florian Munteanu), il suo piccolo protettore, Tannis (Jamie Lee Curtis), una scienziata pazza e infine Claptrap (Jack Black), un robottino logorroico e saccente. Il loro obiettivo è un pericoloso gruppo di banditi alieni. La loro missione si trasformerà in una caccia al tesoro dopo aver scoperto che su Pandora si trova una preziosa reliquia nascosta all’interno di una cripta. Lilith e la sua squadra lotteranno per salvare l’Universo e scopriranno il valore inestimabile dell’amicizia.

Disponibile dal 17 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Borderlands.

Hit Man – Killer per caso

Le novità NOW e Sky di marzo includono Hit Man – Killer per caso, film diretto da Richard Linklater con Glen Powell e Adria Arjona. Segue le vicende di Gary Johnson, un professore di psicologia un po’ impacciato che vive con i suoi gatti e collabora sotto copertura per il dipartimento di polizia di New Orleans. Quando gli viene chiesto di fingersi un killer per sventare possibili omicidi e incastrare i mandanti, si rivela incredibilmente abile, grazie anche ai camaleontici travestimenti di cui è capace. La sua doppia e solida identità viene messa in crisi dall’affascinante Madison, che gli commissiona l’uccisione del marito. Tra i due nasce una relazione che ribalterà ruoli e certezze in un travolgente e intenso mix di situazioni comiche, bollenti e pericolose.

Disponibile dal 22 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Hit Man – Killer per caso.

Transformers One

Passiamo per un attimo all’animazione con Transformers One, che racconta la storia inedita delle origini di Optimus Prime e Megatron, nemici giurati. Il film è ambientato su Cybertron 3 miliardi di anni prima dell’arrivo di Autobot e Decepticon sulla Terra, e narra come Orion Pax/Optimus Prime e D-16/Megatron un tempo fossero amici legati come fratelli. Una volta ricevuto il potere di trasformarsi, tutto è cambiato: D-16 non era più lo stesso, qualcosa in lui era mutato per sempre e i rapporti tra i due cybertroniani si sono raffreddati, fino a farli diventare acerrimi nemici e arrivare a cambiare per sempre il destino di Cybertron. Nella versione originale, le voci sono di Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jon Hamm, Brian Tyree Henry, Laurence Fishburne e Keegan Michael Key.

Disponibile dal 25 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Transformers One.

Gran Turismo

Dopo il passaggio su Prime Video sbarca su NOW e Sky On Demand anche Gran Turismo, lungometraggio diretto da Neill Blomkamp e adattamento cinematografico della serie di popolari videogiochi usciti su PlayStation. Segue la storia vera di Jann Mardenborough (interpretato da Archie Madekwe), adolescente giocatore di eSport e di Gran Turismo che sogna di diventare un pilota professionista. Grazie alle abilità sviluppate nel gioco, il giovane riesce a vincere una serie di competizioni della Nissan e a diventare un pilota professionista di auto da corsa, sotto la guida esperta di Jack Salter (David Harbour), un pilota in pensione che insegna al ragazzo a guidare. Il cast include anche Orlando Bloom, Djimon Hounsou e Geri Halliwell.

Disponibile dal 26 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Gran Turismo.

Cattiverie a domicilio

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky di marzo 2025 lato film con Cattiverie a domicilio, commedia con Olivia Colman e Jessie Buckley. 1922: le abitanti del piccolo paesino di Littlehampton, sulla costa meridionale dell’Inghilterra, si ritrovano da un giorno all’altro a ricevere lettere scandalose e oscene. In breve tempo si diffonde nella comunità la voce secondo cui dietro la misteriosa identità del mittente possa celarsi l’intraprendente e single Rose Gooding. La vicina di casa della donna, Edith Swan, profondamente conservatrice, organizza una protesta che crea scandalo a livello nazionale. A causa delle accuse, però, Rose rischia di perdere la custodia di sua figlia: prima che ciò possa accadere, un gruppo di donne, guidate dalla poliziotta Gladys Moss, si propone di investigare per risolvere il mistero.

Disponibile dal 30 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Cattiverie a domicilio.

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Pechino Express – stagione 12 (original)

Questo mese parte su Sky e NOW la dodicesima edizione di Pechino Express, popolare show che vede sfidarsi i concorrenti (in coppie) lungo un percorso che attraversa più nazioni con lo scopo di raggiungere una determinata meta in un viaggio a tappe. Un viaggio che quest’anno si svilupperà in altezza: la rotta di questa stagione parte dalle Filippine, attraversa il nord della Thailandia e arriva fino al Nepal, Paese ricchissimo di vette sopra gli ottomila metri di altitudine. Un viaggio che incontrerà condizioni ambientali e climatiche totalmente diverse tra loro e che porterà i viaggiatori “Fino al tetto del mondo”. A guidare il gruppo e a dirigere la gara torna Costantino della Gherardesca, che ritrova al suo fianco l’inviato speciale Fru. Le coppie in gara sono: i Primi Ballerini (Virna Toppi e Nicola Del Freo), gli Spettacolari (Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba), i Magici (Jey e Checco Lillo), le Atlantiche (Ivana Mrázová e Giaele De Donà), i Medagliati (Jury Chechi e Antonio Rossi), gli Estetici (Giulio Berruti e Nicolò Maltese), i Cineasti (Nathalie Guetta e Vito Bucci), i Complici (Dolcenera e Gigi Campanile), le Sorelle (Samanta e Debora Togni). Anche quest’anno il premio finale sarà devoluto a sostegno di una ONG che con i suoi volontari opera nei Paesi visitati durante il tragitto. Negli oltre seimila chilometri che compongono il percorso della gara le coppie potranno contare su pochissimi elementi di base, uno zaino con una dotazione ridotta al minimo e 1 euro al giorno a persona in valuta locale.

Disponibile dal 6 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della dodicesima edizione di Pechino Express.

Gangs of Milano – Le nuove storie del blocco (original)

Da non perdere a marzo Gangs of Milano – Le nuove storie del blocco, serie Sky Original che racconta nuove storie all’ombra del Blocco, che si incroceranno con il racconto di emancipazione sentimentale, familiare, sessuale e criminale già al centro di Blocco 181. Nel Blocco, gli scontri tra bande vedono confrontarsi da un lato Bea, divisa tra il suo ruolo di Segundera e la speranza di una vita normale, e dall’altro Mahdi, che cerca in ogni modo di coprire il vuoto lasciato da suo zio. Fra di loro, una banda di ragazzi giovani e sfacciati, la Kasba: multietnica, rumorosa, incontenibile. A guidarli ci sono Zak e Nael, due ventenni di origine araba determinati a farsi strada, nella musica come nella vita. Il ritorno in città di Ludo, ferito e perso dopo un evento di cui si addossa le colpe, porta Bea, Ludo e Mahdi a fare i conti con quel legame che ognuno, a modo suo, cerca di negare. Ma insieme sono più forti: così tra vecchi amici e nuovi nemici, la pressione delle aspettative e una vita che sembra giocare con loro come fossero pedine, Bea, Ludo e Mahdi si uniscono di nuovo in un’avventura senza esclusione di colpi.

Disponibile dal 21 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Gangs of Milano – Le nuove storie del blocco.

Le indagini di Sister Boniface – stagione 3

Arriva questo mese la terza stagione di Le indagini di Sister Boniface, serie britannica creata da Jude Tindall e spin-off della serie Padre Brown. Nell’Inghilterra degli anni ’60, Boniface è una suora cattolica del convento di St. Vincent, situato nella città immaginaria di Great Slaughter, nelle Cotswolds. Oltre ad adempiere i suoi doveri religiosi all’interno del convento, la suora produce vino e ha un dottorato di ricerca in scienze forensi: questo le consentirà di collaborare come consulente scientifico della polizia locale per alcune indagini.

Disponibile dal 25 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Le indagini di Sister Boniface.

GialappaShow – stagione 5

Chiudiamo le principali novità Sky e NOW di marzo 2025 con la quinta edizione del GialappaShow, divertente programma condotto dalla Gialappa’s Band e dal Mago Forest. Con la partecipazione dei vari comici (come Enrique Balbontin, Valentina Barbieri, Alessandro Betti, Toni Bonji, Andrea Ceccon, Marcello Cesena, Simona Garbarino, Brenda Lodigiani, Antonio Ornano, Ubaldo Pantani, Massimo Pieriboni e Stefano Rapone), di una co-conduttrice diversa per ogni puntata e con l’accompagnamento musicale realizzato dai Neri per Caso.

Disponibile dal 31 marzo 2025.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand, le altre serie TV e i film consigliati per marzo

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a marzo sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Da vedere su NOW e Sky On Demand ci sono i film delle Collection Dwayne Johnson (dal 1° al 7 marzo 2025), Spider-Man (dall’8 al 14 marzo 2025), John Wick (dal 15 al 16 marzo 2025), Bruce Willis (dal 17 al 21 marzo 2025) e Una notte da leoni (dal 29 al 31 marzo 2025), ma non solo.

Ecco cos’altro c’è da guardare a marzo 2025 su NOW e Sky tra le novità lato film e serie TV:

Nono sono quello che sono – 5 marzo 2025

L’arte della gioia (episodi 3-6) – 7/14 marzo 2025

La treccia – 8 marzo 2025

Anselm (Sky Arte) – 9 marzo 2025

Fino alla fine – 18 marzo 2025

La natura più pazza del mondo (Sky Nature) – 21 marzo 2025

Finché notte non ci separi – 24 marzo 2025

The Good Doctor (stagione 7) – 24 marzo 2025

Il metodo Di Bella (Sky Crime) – 25 marzo 2025

Maria Antonietta (stagione 2) – 29 marzo 2025

Iddu – L’ultimo padrino – 31 marzo 2025

The White Lotus (nuovi episodi, stagione 3) – ogni lunedì

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a marzo 2025. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Attiva il tuo abbonamento a Sky Q o a NOW per non perderti tutte le novità del mese.