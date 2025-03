Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di marzo 2025 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo terzo mese dell’anno, ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a marzo 2025 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a marzo 2025

Film in uscita su Netflix

The Electric State (original)

Tra le principali novità Netflix di marzo 2025 da non perdere c’è The Electric State, film con Millie Bobby Brown e Chris Pratt diretto da Anthony e Joe Russo, e basato sulla graphic novel di Simon Stålenhag. Un’avventura spettacolare ambientata in una versione alternativa e retro-futuristica degli anni ’90. Michelle è un’adolescente orfana che deve affrontare la vita in una società in cui robot senzienti simili a cartoni animati e mascotte, che un tempo prestavano pacificamente servizio tra gli umani, vivono ora in esilio dopo una rivolta fallita. Tutto ciò che Michelle pensa di sapere sul mondo è messo sottosopra una notte in cui riceve la visita di Cosmo, un robot dolce e misterioso che sembra essere controllato da Christopher, il geniale fratello minore di Michelle che lei credeva morto. Determinata a ritrovare l’amato fratello che pensava di aver perso, la ragazza parte per il sud ovest americano con Cosmo e presto si ritrova suo malgrado a fare squadra con il contrabbandiere di bassa lega Keats e con il suo spiritoso robot aiutante Herman. Avventurandosi nella Zona interdetta, un angolo del deserto chiuso da mura in cui i robot vivono da soli, Keats e Michelle trovano uno strano e variopinto gruppo di nuovi alleati animatronici e iniziano a scoprire che le forze dietro la scomparsa di Christopher sono più sinistre di quanto avessero mai immaginato. Nel cast anche Woody Harrelson, Ke Huy Quan, Anthony Mackie, Stanley Tucci e Giancarlo Esposito.

Disponibile in streaming dal 14 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Electric State.

Il ragazzo dai pantaloni rosa

Da guardare questo mese su Netflix anche Il ragazzo dai pantaloni rosa, toccante film tratto da una storia vera diretto da Margherita Ferri. Prende il titolo da una pagina Facebook creata per bullizzare il quindicenne Andrea Spezzacatena (interpretato nella pellicola da Samuele Carrino). La madre Teresa (interpretata da Claudia Pandolfi) un giorno sbaglia un lavaggio e i pantaloni che ha regalato ad Andrea per il suo compleanno escono dalla lavatrice tinti di rosa. Lui non si preoccupa più di tanto e il giorno dopo decide di indossarli ugualmente a scuola. I pantaloni scatenano la reazione di un gruppo di compagni che lo prende di mira perseguitandolo con continue umiliazioni. Quando nasce la pagina Facebook da cui è tratto il titolo, la violenza verbale online non conosce più limiti. Andrea disperato, il 20 novembre 2012 decide di togliersi la vita. Il suo è solo uno di una lunga serie di suicidi causati dal cyberbullismo in Italia.

Disponibile in streaming dal 19 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale de Il ragazzo dai pantaloni rosa.

Little Siberia (original)

Tra le novità c’è anche Little Siberia, nuovo film originale diretto da Dome Karukoski. Una notte, un meteorite caduto dal cielo sfonda il tetto di un’auto sconvolgendo la vita quotidiana della cittadina di Hurmevaara. Per il sindaco, il reperto è molto utile per il futuro del paese che si sta lentamente spopolando. Il sacerdote e veterano Joel finisce per custodire il meteorite in un vecchio museo prima che sia inviato a Londra per una valutazione più dettagliata. Ma un oggetto così prezioso attira molta attenzione. Mentre Joel lo protegge da criminali dilettanti e professionisti, cerca anche di svelare un mistero ancora più inspiegabile che lo riguarda da vicino: di recente sua moglie gli ha rivelato di essere finalmente incinta. Una notizia fantastica, se non fosse che Joel non può avere figli per via di una ferita riportata in guerra di cui non le aveva mai parlato.

Disponibile in streaming dal 21 marzo 2025.

Fidanzata in affitto

Usciamo per un attimo dai contenuti originali perché arriva questo mese Fidanzata in affitto, divertente commedia diretta da Gene Stupnitsky con protagonista Jennifer Lawrence. La bella e intraprendente Maddie è una giovane donna che vive a Montauk, alle porte di New York, ma è sempre alle prese con difficoltà economiche e rischia di perdere la casa. Quando le sequestrano la macchina, la situazione precipita dato che è un’autista Uber e che senza la sua auto perderà pure il lavoro. Un giorno legge un annuncio che cattura la sua attenzione: una ricca coppia, Laird e Allison (Matthew Broderick e Laura Benanti), cerca qualcuno che corteggi e frequenti il figlio diciannovenne Percy (Andrew Barth Feldman), un ragazzo estremamente introverso che non esce molto e non parla con le ragazze. I genitori iperprotettivi, preoccupati per lui, cercano una donna che lo sblocchi prima che vada al college. La coppia è disposta a pagare generosamente e Maddie non può far altro che accettare. Le cose non partono esattamente come preventivato: dopo averlo abbordato e fatto entrare nel suo furgone con la scusa di dargli un passaggio, Percy scappa perché pensa di essere stato rapito. È solo l’inizio di una stravagante amicizia e di una esilarante avventura dai risvolti imprevedibili.

Disponibile in streaming dal 21 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Fidanzata in affitto.

La lista dei miei desideri (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix lato film di questo mese con La lista dei miei desideri, pellicola originale diretta da Adam Brooks con Sofia Carson e Kyle Allen. Alex Rose è una giovane donna che ha un’intera lista di sogni da realizzare, scritta quando era ancora una ragazzina. Sua madre Elizabeth (Connie Britton) la ritrova casualmente poco prima di morire. Madre e figlia erano legatissime, ma quel legame prezioso viene spezzato dalla prematura scomparsa della donna. Prima di andarsene, ha avuto l’idea di lasciare alla figlia una serie di video, con l’intento di spingerla a realizzare tutti i sogni che aveva scritto nella sua lista da bambina. Solo così Alex potrà accedere all’eredità che le spetta. Quando scopre il piano della madre, svelato dall’avvocato incaricato della gestione dell’eredità, si rende conto che soddisfare ogni punto della lista non sarà affatto semplice, soprattutto considerando che è stata scritta quando aveva appena 13 anni.

Disponibile in streaming dal 28 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La lista dei miei desideri.

Serie TV da vedere su Netflix

With Love, Meghan (original)

Apriamo le novità Netflix di marzo 2025 lato serie TV con With Love, Meghan, nuovo reality che vede protagonista Meghan Markle, Duchessa del Sussex e moglie del principe Harry. Meghan invita amici e ospiti famosi in una magnifica tenuta della California, dove condivide consigli su cucina, giardinaggio e ospitalità. Tra gli ospiti, Roy Choi, Mindy Kaling e Alice Waters.

Disponibile in streaming dal 4 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di With Love, Meghan.

Il Gattopardo (original)

Da non perdere questo mese su Netflix Il Gattopardo, nuova serie con Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Deva Cassel e Saul Nanni. Basato su uno dei più grandi romanzi italiani di tutti i tempi (scritto da Giuseppe Tomasi di Lampedusa), è un racconto epico, sorprendente e sensuale, ambientato in Sicilia durante i moti del 1860. Al cuore della serie troviamo Don Fabrizio Corbera, l’indimenticabile Principe di Salina, che conduce una vita intrisa di bellezza e privilegio. Ma l’aristocrazia siciliana si sente minacciata dall’unificazione italiana, e Fabrizio si rende conto che il futuro della sua casata e della sua famiglia è in pericolo. Per non soccombere, sarà costretto a stringere nuove alleanze, anche se questo significherà andare contro ai suoi principi, fino a trovarsi di fronte ad una scelta che pare impossibile. Don Fabrizio avrà il potere di organizzare un matrimonio che salverebbe il futuro della sua famiglia, quello tra la ricca e bellissima Angelica e suo nipote Tancredi, ma facendolo, spezzerebbe il cuore della sua adorata figlia Concetta. La serie esplora con lo sguardo di oggi temi che si tramandano da secoli e sono universali: il potere, l’amore e il costo del progresso.

Disponibile in streaming dal 5 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale de Il Gattopardo.

Formula 1: Drive to Survive – stagione 7 (original)

Gli amanti della Formula 1 non possono assolutamente perdersi la settima stagione di Formula 1: Drive to Survive, che mostra agli appassionati un ulteriore accesso esclusivo per mostrare da vicino come i piloti e le squadre si preparano a competere nel campionato mondiale FIA di Formula 1 del 2024, con immagini inedite e interviste ai più grandi nomi dello sport. Un dietro le quinte sulla stagione dominata inizialmente da Max Verstappen e dalla sua Red Bull RB20, messa in difficoltà nella seconda parte del calendario soprattutto dalla McLaren di Lando Norris. Pur riuscendo a difendere il titolo e conquistare il suo quarto Campionato del Mondo, il pilota olandese ha dovuto affrontare una concorrenza sempre più agguerrita, mentre la battaglia per il titolo Costruttori si è protratta fino all’ultima gara, regalando momenti di grande suspense. I nuovi episodi arrivano a circa una settimana di distanza dall’avvio della stagione 2025, l’ultima con l’attuale regolamento.

Disponibile in streaming dal 7 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della settima stagione di Formula 1: Drive to Survive.

American Manhunt: Osama Bin Laden (docuserie original)

Cambiamo completamente genere con la nuova stagione di American Manhunt, questa volta intitolata American Manhunt: Osama Bin Laden. Offre uno sguardo approfondito su come il mondo si sia mobilitato per scovare Osama bin Laden dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 contro gli Stati Uniti. Con filmati rari e interviste a insider della CIA e a personaggi chiave del governo americano che hanno contribuito alla sua ricerca a livello internazionale, la docuserie ripercorre la straordinaria caccia a Osama bin Laden.

Disponibile in streaming dal 10 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di American Manhunt: Osama Bin Laden.

Adolescence – miniserie (original)

Da vedere Adolescence, nuova miniserie drammatica in quattro episodi nella quale il presunto crimine del tredicenne Jamie Miller spinge i genitori, un detective e una psicologa a cercare risposte. Il ragazzo, infatti, viene arrestato e accusato dell’omicidio di una coetanea che frequentava la sua stessa scuola. La serie utilizza la tecnica del simil tempo reale, ricordando un po’ 24: ogni episodio è infatti girato in un’unica ripresa continua, mantenendo l’attenzione sui personaggi principali e sulla storia mentre questa si svolge in tempo reale. Nel cast Stephen Graham, Erin Doherty e Ashley Walters.

Disponibile in streaming dal 13 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Adolescence.

The Residence (original)

Tra le novità da vedere a marzo anche The Residence, nuovo giallo firmato ShondaLand ispirato al romanzo di Kate Andersen Brower. 132 stanze, 157 sospetti, un cadavere, un detective estremamente eccentrico e una cena di Stato disastrosa. Uzo Aduba interpreta Cordelia Cupp, detective consulente del Dipartimento di Polizia Metropolitana. Conosciuta per il suo umorismo pungente, la sua implacabile ricerca della verità e un occhio acuto per il comportamento umano, è la detective più ambita al mondo, nonché una grande appassionata di birdwatching. Con lei c’è Randall Park nel ruolo dell’agente speciale dell’FBI Edwin Park, incaricato di collaborare con Cupp durante una cena di Stato ad alta tensione. Sebbene Park nutra scetticismo nei confronti dei metodi non convenzionali di Cupp, la loro dinamica promette di essere intrigante quanto il mistero che cercano di svelare. La serie è composta da 8 episodi da circa un’ora, e vede nel cast anche Giancarlo Esposito e Molly Griggs; tra le guest star Eliza Coupe.

Disponibile in streaming dal 20 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Residence.

Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia – stagione 2 (original)

Dopo il successo della prima stagione, chiude le principali novità Netflix di marzo 2025 la seconda stagione di Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia. Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain tornano, più esigenti che mai, a ricoprire il ruolo di giudici nel rap show che va alla ricerca dei protagonisti della nuova scena italiana, con un premio in palio per il vincitore di 100.000 euro. Anche questa seconda stagione è composta da 8 episodi, divisi in 3 parti. Durante i primi 4, disponibili dal 31 marzo, i tre giudici vanno a caccia dei migliori talenti emergenti non solo nei grandi centri urbani, ma in diversi angoli d’Italia, esplorando le interessanti realtà delle nostre province: da Torino a Genova, dalla Puglia al largo del Mar Ionio per abbracciare tutto il Sud Italia, fino a oltrepassare il territorio nazionale con Londra. I giovani rapper che supereranno le fasi di audition e cypher verranno messi alla prova negli episodi 5-7 (dal 7 aprile) con sfide sempre più difficili, al fianco di alcuni tra i nomi più forti dell’attuale scena italiana: battle di freestyle, videoclip e featuring saranno le prove che permetteranno solo a tre artisti di accedere alla finale, che sarà disponibile dal 14 aprile.

Disponibile in streaming dal 31 marzo 2025. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della seconda stagione di Nuova Scena.

Cosa guardare su Netflix, le altre serie TV e i film consigliati per marzo

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a marzo 2025 sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Tra film, serie TV, documentari e non solo, durante questo mese c’è ancora tanto altro da guardare su Netflix, spaziando tra contenuti originali e di terze parti. In particolare, vi segnaliamo:

Spider-Man: Across the Spider-Verse – 1° marzo 2025

Resident Alien (stagione 2) – 1° marzo 2025

Frieren – Oltre la fine del viaggio (anime) – 1° marzo 2025

Ci sei Dio? Sono io, Margaret – 2 marzo 2025

Quando la vita ti dà mandarini (original) – 7 marzo 2025

Plankton: il film (original) – 7 marzo 2025

L’operazione Chaos e gli omicidi Manson (documentario original) – 7 marzo 2025

Magma. Mattarella, il delitto perfetto (docufilm) – 12 marzo 2025

L’amore è cieco: Svezia (stagione 2, original) – 13 marzo 2025

Adolescence (stagione 1, original) – 13 marzo 2025

Spider-Man – 16 marzo 2025

Spider-Man 2 – 16 marzo 2025

Spider-Man 3 – 16 marzo 2025

The Amazing Spider-Man – 16 marzo 2025

The Amazing Spider-Man – Il potete di Electro – 16 marzo 2025

Spider-Man: Homecoming – 16 marzo 2025

Spider-Man: Far from Home – 16 marzo 2025

Gone Girls: il serial killer di Long Island (documentario original) – 31 marzo 2025

Vi ricordiamo che lo scorso autunno Netflix ha aumentato di prezzo tutti e tre gli abbonamenti: sono attualmente richiesti 6,99 euro al mese per l’abbonamento Standard con pubblicità, 13,99 euro al mese per quello Standard e 19,99 euro al mese per quello Premium (l’unico con il 4K).

Queste dunque le migliori novità su Netflix a marzo 2025 da vedere, tra film, serie TV e originals.