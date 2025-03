Cosa vedere tra le novità Disney+ di marzo 2025 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da quasi cinque anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo terzo mese dell’anno accoglierà diverse novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a marzo 2025, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ a marzo 2025

Film in uscita su Disney Plus

Another You (original)

Apriamo le novità Disney+ di marzo 2025 con Another You, film originale con protagonista Mümtaz, un uomo solitario di quarant’anni. Quest’ultimo incontra Derya quando entrambi muoiono in un incidente in cui un camion li tampona. Si sveglia così quotidianamente in un corpo diverso, rivivendo un “ultimo giorno” per tre anni. Durante una cerimonia di premiazione incontra di nuovo Derya, ignaro del fatto che anche lei viva la sua stessa esperienza da tre anni.

Disponibile in streaming dal 7 marzo 2025.

Oceania 2 (original)

Cambiamo completamente genere perché tra le novità Disney+ da vedere questo mese c’è Oceania 2, film di animazione ambientato tre anni dopo l’epica avventura in cui Vaiana ha recuperato il Cuore di Te Fiti, salvando l’Oceano e la sua isola natale, Motunui. Ormai adulta, Vaiana è una leader e una navigatrice esperta, ma una domanda continua a tormentarla: perché il suo popolo, famoso per essere un tempo esploratori audaci, non ha mai incontrato altre civiltà durante i loro viaggi? La risposta sembra essere nascosta in un remoto angolo dell’Oceania, e Vaiana è determinata a scoprirla. Un giorno le arriva un misterioso richiamo dai suoi antenati: nella visione riceve la visita di uno dei primi navigatori, Tautai Vasa, che le parla dell’isola di Motufetū, andata perduta molto tempo fa. Per trovare quest’isola che unisce i popoli dell’oceano, Vaiana dovrà intraprende un nuovo viaggio che la porterà a superare i confini del mondo conosciuto. Questa missione è più pericolosa di qualsiasi altra affrontata finora: le acque verso cui è diretta sono un territorio dimenticato, abitato da forze misteriose e insidie letali, tra le quali c’è Nalo, il dio delle tempeste. Vaiana non è comunque sola nella sua nuova avventura: accanto a lei ritroviamo Maui, il semidio mutaforma, che ha affinato le sue abilità e il suo leggendario amo da pesca magico, ma anche il gallo pasticcione Heihei e il maialino Pua, mentre un gruppo di improbabili navigatori si unisce alla missione, ciascuno con un proprio passato e un ruolo da giocare.

Disponibile in streaming dal 12 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Oceania 2.

Da non perdere a marzo anche O’Dessa, nuovo film originale Searchlight Pictures ambientato in un futuro post-apocalittico. Un’opera rock che racconta di una contadina impegnata in un’epica ricerca per recuperare un caro cimelio di famiglia. Il suo viaggio la conduce in una città strana e pericolosa dove incontra il suo unico vero amore. Per salvarsi e dare un senso alla propria esistenza, dovrà affrontare le forze oscure del destino e mettere alla prova il suo dono per il canto, che potrebbe rivelarsi la chiave per cambiare non solo il suo destino, ma anche quello del mondo che la circonda. Un viaggio di scoperta, lotta e speranza, dove la forza del cuore e della musica si intrecciano per scrivere una nuova storia. Diretto dall’acclamato regista Geremy Jasper, vede nel cast la candidata al SAG Award Sadie Sink, il vincitore del SAG Award Kelvin Harrison Jr., il vincitore dell’Emmy Award e candidato al SAG Award Murray Bartlett e Regina Hall.

Disponibile in streaming dal 20 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di O’Dessa.

Alexander e il terribile, orribile, abominevole ma veramente bruttissimo viaggio (original)

Chiudiamo le principali novità Disney+ da guardare a marzo con Alexander e il terribile, orribile, abominevole ma veramente bruttissimo viaggio, commedia originale con Eva Longoria, Jesse Garcia e Cheech Marin. Il film segue l’undicenne Alexander e la sua famiglia quando partono per un viaggio da sogno a Città del Messico in occasione delle vacanze di primavera. Alexander Garcia (Thom Nemer) ha sempre creduto di essere il più sfortunato al mondo. Per questo, quando sua madre Val, scrittrice di viaggi, escogita un piano per portare la sua famiglia apparentemente sconnessa in vacanza a Città del Messico a bordo di un camper di lusso, è sicuro che sarà un disastro. Nonostante le paure, la famiglia composta dal padre Frank, la sorella adolescente Mia (Paulina Chávez),la nonna Lidia (Rose Portillo) e il nonno Gil, decide di mettersi in viaggio, ma le cose iniziano ad andare terribilmente storte. Dopo aver scoperto che la colpa potrebbe essere di un antico idolo maledetto, tutti dovranno unire le forze per rimetterlo al suo posto prima che sia troppo tardi.

Disponibile in streaming dal 28 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Alexander e il terribile, orribile, abominevole ma veramente bruttissimo viaggio.

Serie TV da vedere su Disney+

Una mamma per amica – stagioni 1-7

Non si tratta di una novità in senso assoluto, ma vale comunque la pena citare l’arrivo su Disney+ dell’intera serie di Una mamma per amica. La popolare sit-com vede protagoniste Lauren Graham e Alexis Bledel e consiste in sette stagioni per un totale di 153 episodi. Ambientata nell’immaginaria cittadina di Stars Hollow, racconta le vicende di Lorelai e Rory Gilmore, madre e figlia unite da un legame molto profondo. Incontriamo Lorelai Gilmore, caparbia trentaduenne, che ritaglia una vita confortevole, calda e piena di caffeina per sé e per l’altrettanto ostinata figlia adolescente, Rory. Ma quando l’attenzione di quest’ultima si sposta dai sogni di una scuola privata e di Harvard ai pensieri sui ragazzi e sull’indipendenza adolescenziale, la mamma single inizia a notare nella figlia qualcosa della sua stessa giovinezza ribelle, vissuta 16 anni prima. Attorno a loro si svolge la vita della piccola cittadina del Connecticut con i suoi abitanti: troviamo lo scorbutico ristoratore Luke, il tuttofare Kirk, il sindaco e proprietario del negozio di alimentari Taylor Doose, la migliore amica di Rory, Lane, alle prese con la severa madre, e le ficcanaso Patty e Babette. Completano il quadro i ricchi genitori di Lorelai, in costante conflitto con lei, i ragazzi di Rory (Dean, Jess e Logan) e l’amica-nemica di Rory, Paris.

Disponibile in streaming dal 1° marzo 2025.

Daredevil: Rinascita (original)

Una delle principali novità Disney+ di marzo 2025 da non perdere è senza dubbio Daredevil: Rinascita, serie Marvel Television che vede tornare protagonista Matt Murdock, un avvocato non vedente dotato di particolari abilità. Matt combatte per la giustizia attraverso il suo frenetico studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk persegue i suoi impegni politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, i due uomini si trovano in un’inevitabile rotta di collisione. La nuova serie costituisce la continuazione ufficiale della serie Daredevil, prodotta dal 2015 al 2018 da Marvel Television e originariamente pubblicata su Netflix. La stagione è composta da nove episodi, due dei quali vengono resi disponibili contemporaneamente (gli altri uno alla settimana). Nel cast Charlie Cox, Vincent D’Onofrio, Deborah Ann Woll, Margarita Levieva ed Elden Henson.

Disponibile in streaming dal 5 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Daredevil: Rinascita.

Deli Boys (v.o.)

Da guardare questo mese anche Deli Boys, nuova serie comedy Hulu creata da Abdullah Saeed. Segue le vite di Raj e Mir Dar, due fratelli pakistano-americani molto viziati le cui esistenze vengono sconvolte quando la morte improvvisa del padre fa venire a galla le sue attività criminali. Oltre a un magnate dei minimarket, l’uomo era anche un signore della droga, e i due ragazzi si trovano ora nei guai: spaventati e disperati, si ritrovano costretti a darsi alla malavita, introdotti dagli zii. Riusciranno i due a sopravvivere alla loro nuova vita? Nel cast Asif Ali, Saagar Shaikh, Alfie Fuller, Poorna Jagannathan e Brian George.

Disponibile in streaming dal 6 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Deli Boys.

Will Trent – stagione 3

Arriva questo mese la terza stagione di Will Trent, serie basata sui romanzi di Karin Slaughter con protagonista l’omonimo agente speciale del Georgia Bureau of Investigations (interpretato da Ramón Rodríguez). Abbandonato dai suoi genitori da piccolo, Will è dovuto crescere nel sistema di affidamento di Atlanta, passando da una famiglia all’altra, con conseguenze tangibili ancora oggi. Nonostante la dislessia, si è affermato fino a diventare un agente speciale del GBI, e ora è determinato a usare la sua capacità di osservazione per assicurarsi che nessuno venga abbandonato come lui. Questa determinazione gli ha permesso di diventare l’agente con il più alto tasso di risoluzione dei casi. La nuova stagione riprende la vicenda a diversi mesi di distanza dal finale della precedente: Will viene rintracciato perché serve il suo aiuto per risolvere un caso. L’uomo viene risucchiato nel suo passato per riabilitare il nome di un amico, tra rivalità e corruzione.

Disponibile in streaming dal 12 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Will Trent.

David Blaine Do Not Attempt (docuserie National Geographic)

Cambiamo genere con David Blaine Do Not Attempt, docuserie in sei episodi che racconta il mondo attraverso la lente della magia. Andando alla scoperta di persone incredibili capaci di compiere vere e proprie imprese che sembrano magiche, Blaine accompagna lo spettatore in un viaggio tra alcune delle culture più straordinarie del mondo. Alla ricerca di spiriti affini, troverà ispirazione e imparerà abilità eccezionali.

Disponibile in streaming dal 24 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di David Blaine Do Not Attempt.

Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke (docuserie original)

Chiudiamo le principali novità di marzo 2025 da vedere su Disney+ con Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke, docuserie originale che racconta di come alle volte le apparenze ingannino. Quando la famosa vlogger Ruby Franke è stata arrestata per abusi su minori nell’agosto 2023, è rapidamente diventata una delle storie di tendenza più importanti in America. Per anni, il canale YouTube dei Franke ha documentato una vita familiare apparentemente sana e felice, con 2,5 milioni di iscritti al suo apice. Ma le famiglie felici alle volte non sono ciò che sembrano. Quando le crepe hanno iniziato a mostrarsi, la famiglia si è rivolta alla consulente Jodi Hildebrandt per una guida e si è rapidamente ritrovata intrappolata in un incubo. Solo i Franke sanno cosa è successo dentro la loro casa. Nella docuserie, Shari e Chad, i due figli più grandi, e Kevin, marito di Ruby, racconteranno per la prima volta la loro storia davanti a una telecamera.

Disponibile in streaming dal 26 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke.

Cosa guardare su Disney+, le altre serie TV e i film consigliati per marzo

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a marzo sono in arrivo ulteriori contenuti, con nuovi episodi di serie già presenti, finali di stagione e tanto altro. Ecco cos’altro vedere questo mese su Disney+:

Paradise (finale di stagione) – 4 marzo 2025

Win or Lose (finale di stagione) – 12 marzo 2025

I Pickles: The Making of Win of Lose – 12 marzo 2025

Spidey e i suoi fantastici amici (nuovi episodi, stagione 3) – dal 12 marzo 2025

Bill Burr: Drop Dead Years (stand-up) – 14 marzo 2025

Sly Lives! (Aka the burden of black genius) – 15 marzo 2025

Carrie Underwood: Reflection – 15 marzo 2025

Hyper Knife (stagione 1) – 19 marzo 2025

I maghi di Waverly – Ritorno a Waverly Place (nuovi episodi) – dal 19 marzo 2025

High Potential (nuovi episodi)

The Kardashians (nuovi episodi, v.o.)

Ishura (nuovi episodi, v.o.)

Sulla piattaforma sono disponibili diversi contenuti ideali per la Giornata internazionale della donna: la selezione citata da Disney+ per celebrare le storie delle donne include Il diritto di contare, Ribelle – The Brave e La Ragazza del Mare.

Vi ricordiamo che da un po’ sono cambiate le condizioni generali di abbonamento, con Disney Plus che ha introdotto limitazioni sulla condivisione delle password. In più, dal 1° novembre 2023 Disney+ ha portato al debutto il suo piano di abbonamento con pubblicità, che si aggiunge a due opzioni senza inserzioni: attualmente potete scegliere tra Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, Standard a 8,99 euro al mese (o 89,90 euro all’anno) o Premium (con 4K, a 11,99 euro al mese o 119,90 euro all’anno).

Più di recente, Disney+ ha avvisato i propri abbonati con un’ulteriore e-mail, che include tutti i cambiamenti relativi alla condivisione dell’account, agli utenti extra e alla possibilità di sospensione dell’account in caso di utilizzo di un blocco della pubblicità; queste novità sono entrate in vigore alla fine di agosto 2024: chi lo desidera può aggiungere un utente extra esterno al nucleo familiare al costo di 5,99 euro al mese oppure di 4,99 euro al mese con il piano Standard con pubblicità. L’utente extra ha accesso ai contenuti della persona titolare dell’abbonamento, può creare un solo profilo e riprodurre i contenuti su un dispositivo per volta.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a marzo 2025 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete cliccare sul link qui sotto e continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?