Attraverso un recente aggiornamento di Microsoft Edge il team di sviluppatori del colosso di Redmond ha introdotto una nuova utile funzionalità per questo browser, che sarà apprezzata in particolare dagli appassionati di videogame.

Ci riferiamo alla funzione che consente agli utenti di porre un limite al quantitativo di RAM usata dal browser, che pare finalmente pronta per essere messa a disposizione di tutti dopo una lunga fase di test.

Scopriamo la nuova funzione di Microsoft Edge su Windows 11

La funzionalità relativa alla possibilità di controllare le risorse si trova nel menu delle Impostazioni (nella sezione dedicata alle prestazioni) e consente agli utenti di limitare l’utilizzo della RAM di Microsoft Edge su Windows 11 quando si gioca o sempre.

In pratica, gli utenti potranno sfruttare un apposito cursore per stabilire quanta RAM potrà essere usata dal browser del colosso di Redmond. Ecco una breve dimostrazione dell’interfaccia di questa nuova funzione:

Attraverso il cursore si potrà impostare il limite di utilizzo di RAM desiderato, aumentando (o diminuendo) di 1 GB per volta e con il massimo che ovviamente varia in base alla dotazione specifica del computer in uso.

Nel caso in cui si dovesse optare per imporre un limite piuttosto basso, l’esperienza di navigazione potrebbe essere meno piacevole del solito, in quanto Microsoft Edge potrebbe essere più lento e le varie schede aperte potrebbero non aggiornarsi tutte. Ma chi desidera dedicare le risorse del proprio computer ad una sessione di gaming probabilmente troverà tale opzione molto comoda.

Nei prossimi giorni questa novità dovrebbe essere implementata per tutti gli utenti del browser di Microsoft, che negli ultimi tempi si è arricchito di diverse interessanti funzionalità.