Attraverso un lungo post sul blog ufficiale, il team di sviluppo di Windows ha annunciato ulteriori miglioramenti alla funzionalità Phone Link di Windows 11 che migliora la compatibilità con gli iPhone e, in generale, più in generale migliora l’integrazione nel menu Start: in un primo momento, tutto sarà disponibile in anteprima per gli iscritti al programma Windows Insider.

Per quanto concerne il canale “stabile”, invece, nella serata di ieri, Microsoft ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento in anteprima (facoltativo) per la più recente versione del sistema operativo Windows 11, ovvero la 24H2. Scopriamo tutti i dettagli.

Windows 11 migliorerà l’integrazione con gli iPhone

A giugno del 2024, Microsoft ha presentato, in anteprima per gli iscritti al programma Windows Insider, un interessante miglioramento per la funzionalità Phone Link (Collegamento a Windows), integrandola direttamente nel menu Start di Windows 11.

Questa potenzialità era inizialmente disponibile soltanto dagli utenti Android ma dalla giornata di ieri, in seguito a un nuovo annuncio del team di sviluppo, viene estesa anche agli utenti iPhone. Vediamo il dettaglio di tutte le novità annunciate.

Possibilità di collegare lo smartphone telefono direttamente dal menu Start: il menu Start riceverà una nuova sezione dedicata proprio a Phone Link; per sfruttare la funzionalità, l’utente dovrà semplicemente selezionare la sua tipologia di dispositivo (tra Android e iPhone).

Controllo di iPhone direttamente dal menu Start: le funzioni di base (carica residua, connettività, messaggi e chiamate) degli smartphone di casa Apple potranno essere controllate direttamente dal menu Start; in questo modo vengono pareggiati i conti rispetto a quanto finora è stato esclusivo degli smartphone Android.

Condivisione dei file tra smartphone e PC Windows 11 direttamente dal menu Start: si tratta di una novità anticipata a dicembre dal team di sviluppo; per trasferire un file dallo smartphone Android/iPhone collegato al PC e il PC Windows, semplicemente effettuando un clic su “Invia file” per avviare il trasferimento.

Come iscriversi al programma Windows Insider per provare queste novità

Per provare queste funzionalità in anteprima, gli utenti dovranno iscriversi al programma Windows Insider optando per il canale Dev (per ricevere la build 26120.3000, codice KB5050103) o per il canale Beta (per ricevere la build 22635.4805, codice KB5050105).

Qualora siate già iscritti a uno dei due canali del programma, il vostro PC riceverà e installerà la nuova build come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema: per verificare la presenza basterà seguire il percorso “Impostazioni > Windows Update > Verifica disponibilità aggiornamenti” e, qualora richiesto, selezionare “Scarica e installa”.

Nel caso in cui invece non siate ancora registrati al Programma Windows Insider ma foste interessati a farlo, vi basterà seguire il percorso “Impostazioni > Windows Update > Programma Windows Insider”, aderire al programma e scegliere il canale a cui vogliate iscrivervi tramite l’opzione “Scegli le impostazioni di Insider”; nel caso specifico di queste build, il canale è facoltativo.

Come anticipato, per queste novità potrete scegliere tra il canale “Beta”, dal quale arrivano build abbastanza stabili, e il canale “Dev”, quello più estremo tra i tre canali di anteprima messi a disposizione da Windows: in questo caso, potreste avere a che fare con funzionalità che non verranno mai rilasciate o con una build abbastanza instabile e piuttosto piena di bug.

Windows 11 24H2: arriva l’aggiornamento facoltativo di gennaio 2025

Dopo un mese di dicembre caratterizzato dal solo Patch Tuesday per alleggerire il periodo delle festività natalizie, il team di sviluppo ha preso a pieno regime nel mese di gennaio e, come di consueto, dopo il Patch Tuesday mensile di due settimane fa, con l’ultimo martedì del mese è arrivato un nuovo aggiornamento facoltativo.

Il nuovo aggiornamento facoltativo è disponibile esclusivamente per coloro che eseguono la più recente versione 24H2 di Windows 11. La build in fase di distribuzione è la 26100.3037 (codice aggiornamento KB5050094).

Il changelog dell’aggiornamento KB5050094 per Windows 11 24H2

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento facoltativo di gennaio 2025 (KB5050094) per Windows 11 24H2, suddiviso tra novità e miglioramenti.

Novità in evidenza dell'aggiornamento Implementazione graduale Questi potrebbero non essere disponibili per tutti gli utenti perché verranno implementati gradualmente. [Barra delle applicazioni] Nuovo! Questo aggiornamento migliora le anteprime che mostrano quando il cursore passa sopra le app sulla barra delle applicazioni. L’aggiornamento migliora anche le animazioni.

Nuovo! Questo aggiornamento migliora le anteprime che mostrano quando il cursore passa sopra le app sulla barra delle applicazioni. L’aggiornamento migliora anche le animazioni. [ Effetti di Windows Studio ] Nuovo! Verrà visualizzata un’icona sulla barra delle applicazioni quando usi un’app che supporta Windows Studio Effects. Ciò si verifica solo su un dispositivo che ha un’unità di elaborazione neurale (NPU). Selezionare l’icona per aprire la pagina Effetti studio in Impostazioni rapide. Per visualizzare l’app che usa la fotocamera, passa il puntatore del mouse sull’icona per una descrizione comando.

Nuovo! Verrà visualizzata un’icona sulla barra delle applicazioni quando usi un’app che supporta Windows Studio Effects. Ciò si verifica solo su un dispositivo che ha un’unità di elaborazione neurale (NPU). Selezionare l’icona per aprire la pagina Effetti studio in Impostazioni rapide. Per visualizzare l’app che usa la fotocamera, passa il puntatore del mouse sull’icona per una descrizione comando. [Tipi di carattere] Nuovo! Questo aggiornamento aggiunge Simsun-ExtG, un nuovo tipo di carattere per il cinese semplificato. Include il carattere noodle biangbiang. Alcune app potrebbero non essere ancora in grado di visualizzare questi nuovi caratteri di estensione. Il tipo di carattere ha 9.753 ideografi che supportano Le estensioni Unicode G, H e I. Vedere l’elenco seguente. Intervallo Unicode G 30000-3134A (4.939 caratteri) Intervallo Unicode H 31350-323AF (4.192 caratteri) Intervallo Unicode I 2EBF0-2EE5D (622 caratteri)

Nuovo! Questo aggiornamento aggiunge Simsun-ExtG, un nuovo tipo di carattere per il cinese semplificato. Include il carattere noodle biangbiang. Alcune app potrebbero non essere ancora in grado di visualizzare questi nuovi caratteri di estensione. Il tipo di carattere ha 9.753 ideografi che supportano Le estensioni Unicode G, H e I. Vedere l’elenco seguente. [Esplora file] Nuovo! Quando si fa clic con il pulsante destro del mouse sugli elementi nel riquadro sinistro, nel menu di scelta rapida viene visualizzato il comando “Nuova cartella”. Risolto: dopo aver eseguito una ricerca, la ricerca potrebbe ripetersi quando non si vuole che venga desiderata. Risolto: le proprietà di data e ora di un file potrebbero essere aggiornate dopo la copia. Risolto: le icone nel riquadro dei dettagli potrebbero non aggiornarsi come previsto quando si modifica un tema. In questo modo risulta difficile visualizzare la modifica quando si passa da un tema scuro a uno chiaro e dall’altro. Risolto: la casella di ricerca potrebbe perdere lo stato attivo dell’input durante la digitazione.

[Impostazioni] Nuovo! È possibile modificare i fusi orari in Impostazioni > ora & lingua > data & ora. Non è necessario essere un amministratore per apportare questa modifica.

È possibile modificare i fusi orari in Impostazioni > ora & lingua > data & ora. Non è necessario essere un amministratore per apportare questa modifica. [Mouse] Risolto: il cursore del mouse potrebbe scomparire. Ciò si verifica quando si passa il mouse sui campi di testo in determinate applicazioni. Risolto: se si attiva la traccia del puntatore, il cursore del mouse diventa trasparente e dietro di esso compare una casella nera. Risolto: il cursore del mouse potrebbe balbuziere quando si sposta sullo schermo. Ciò si verifica anche quando il sistema non usa molte risorse.

[Metodo di input Pinyin Editor (IME)] Risolto: quando si passa da una finestra dell’app all’altra, la lingua IME potrebbe cambiare da cinese a inglese.

Risolto: quando si passa da una finestra dell’app all’altra, la lingua IME potrebbe cambiare da cinese a inglese. [Strumento di cattura] Risolto: gli screenshot dello Strumento di cattura potrebbero essere distorti. Ciò si verifica quando si utilizzano due o più monitor con ridimensionamento dello schermo diverso.

Risolto: gli screenshot dello Strumento di cattura potrebbero essere distorti. Ciò si verifica quando si utilizzano due o più monitor con ridimensionamento dello schermo diverso. [Microsoft Excel 2016] Risolto: quando si aprono determinati file, Excel si apre, ma la schermata potrebbe rimanere nella schermata di caricamento. Implementazione normale [HDR (High Dynamic Range)] Risolto: la visualizzazione di alcuni giochi è troppo satura. Ciò si verifica quando si usa HDR automatico.

Risolto: la visualizzazione di alcuni giochi è troppo satura. Ciò si verifica quando si usa HDR automatico. [Convertitore digitale/analogico (DAC) (problema noto)] Risolto: potrebbero verificarsi problemi con i dispositivi audio USB. Questa è più probabile quando usi un driver audio DAC basato su USB 1.0. I dispositivi audio USB potrebbero smettere di funzionare, interrompendo così la riproduzione.

Risolto: potrebbero verificarsi problemi con i dispositivi audio USB. Questa è più probabile quando usi un driver audio DAC basato su USB 1.0. I dispositivi audio USB potrebbero smettere di funzionare, interrompendo così la riproduzione. [Driver di dispositivo audio USB] Risolto: viene visualizzato il messaggio di errore con codice 10 “Impossibile avviare il dispositivo”. Ciò si verifica quando ti connetti a determinati dispositivi di gestione audio esterni.

Risolto: viene visualizzato il messaggio di errore con codice 10 “Impossibile avviare il dispositivo”. Ciò si verifica quando ti connetti a determinati dispositivi di gestione audio esterni. [Input Method Editor (IME)] Bing smetterà di fornire suggerimenti automatici nella casella di ricerca per i siti dei motori di ricerca, come Baidu. Per ottenere suggerimenti manuali, usare CTRL+TAB o il pulsante a forma di virgolette acute (>).

Bing smetterà di fornire suggerimenti automatici nella casella di ricerca per i siti dei motori di ricerca, come Baidu. Per ottenere suggerimenti manuali, usare CTRL+TAB o il pulsante a forma di virgolette acute (>). [Fotocamere USB] Risolto: il dispositivo non riconosce che la fotocamera è attivata. Questo problema si verifica dopo l’installazione dell’aggiornamento della sicurezza di gennaio 2025.

Risolto: il dispositivo non riconosce che la fotocamera è attivata. Questo problema si verifica dopo l’installazione dell’aggiornamento della sicurezza di gennaio 2025. [Passkey] Risolto: questo aggiornamento rimuove il timeout di un minuto quando usi una passkey su un telefono.

Miglioramenti forniti con l'aggiornamento Implementazione graduale Questi potrebbero non essere disponibili per tutti gli utenti perché verranno implementati gradualmente. [Domini] Risolto: un dispositivo potrebbe non riuscire a partecipare a un dominio.

Risolto: un dispositivo potrebbe non riuscire a partecipare a un dominio. [Gestione attività] Risolto: la chiusura dell’app richiede troppo tempo.

Risolto: la chiusura dell’app richiede troppo tempo. [Dam.sys] Risolto: potrebbe verificarsi un errore di timeout del cane da guardia quando riprendi il PC dalla sospensione. ​​​​​​​

Risolto: potrebbe verificarsi un errore di timeout del cane da guardia quando riprendi il PC dalla sospensione. ​​​​​​​ [Installazione di Windows Update] Risolto: gli aggiornamenti cumulativi potrebbero non essere installati. Viene mostrato il codice errore 0x800736b3. Ciò si verifica quando non è possibile installare una funzionalità su richiesta. Implementazione normale [Perdita di memoria] Risolto: si verificano perdite quando vengono mostrate le idee di input predittive.

Risolto: si verificano perdite quando vengono mostrate le idee di input predittive. [File Driver Blocklist vulnerabili del kernel di Windows (DriverSiPolicy.p7b)] Questo aggiornamento si aggiunge all’elenco dei driver a rischio per gli attacchi Bring Your Own Vulnerable Driver (BYOVD).

Questo aggiornamento si aggiunge all’elenco dei driver a rischio per gli attacchi Bring Your Own Vulnerable Driver (BYOVD). [Gateway Desktop remoto] Risolto: ricevi errori o non riesci a firmare quando ti connetti a workstation Windows 11. Ciò si verifica quando si applica il reindirizzamento dei dispositivi.

Come installare l’aggiornamento facoltativo sui PC con Windows 11 24H2

La nuova build di cui vi abbiamo parlato (26100.3037) che porta l’aggiornamento facoltativo di gennaio 2025 (codice KB5050094) è già disponibile al download per tutti gli utenti che eseguono la versione 24H2 di Windows 11.

Per installare un aggiornamento facoltativo del più recente sistema operativo targato Microsoft, è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Windows Update > Verifica disponibilità aggiornamenti”, individuare l’area “Aggiornamenti facoltativi disponibili” e selezionare l’opzione per scaricare l’aggiornamento facoltativo.