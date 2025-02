Negli ultimi giorni si sono fatte insistenti le voci secondo cui Microsoft avrebbe deciso di rimuovere il supporto di Windows 11 24H2 per i processori Intel di ottava, nona e decima generazione.

Ebbene, a quanto pare invece non è così e la conferma è arrivata direttamente dal colosso di Redmond, che ci ha tenuto a precisare che i requisiti hardware di Windows 11 non sono cambiati dal 2021.

Windows 11 supporta ancora le CPU Intel dalla 8a gen in poi

Sebbene i requisiti di Windows 11 24H2 siano sempre gli stessi (eccezion fatta per le funzionalità IA, per le quali è richiesta anche una NPU), in Rete sono andati moltiplicandosi gli articoli che mettono in evidenza che alcuni popolari processori non sono più elencati tra quelli supportati.

Il colosso di Redmond ha aggiornato di recente sul sito ufficiale la pagina con le varie CPU supportate da Windows 11 24H2 (la trovate seguendo questo link) ed in effetti non sono più citati i processori Intel di ottava, nona e decima generazione.

Ma c’è da considerare che questo documento non è dedicato ai consumatori: si tratta, infatti, di schede con i requisiti per i produttori di PC (come ad esempio Lenovo e HP) che vogliono prendere in considerazione la costruzione di nuovi computer con le CPU più recenti e, pertanto, non vengono elencate quelle di alcuni anni fa.

In tale pagina Microsoft precisa che i produttori possono usare le citate CPU per i nuovi computer basati su Windows 11 (OEMs may use the following CPUs for new Windows 11 devices), aggiungendo che devono essere utilizzati i driver che hanno superato il Windows Hardware Compatibility Program.

In sostanza, il colosso di Redmond non vuole che per i nuovi PC vengano usate CPU vecchie di anni ed è questa la ragione per cui non vengono menzionati i processori Intel di ottava, nona e decima generazione.

Chi ha un PC con una di queste CPU, pertanto, può tranquillamente installare e usare l’ultima versione disponibile del sistema operativo di Microsoft.