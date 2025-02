La primavera si avvicina e ASUS ha ben pensato di dare il via a una campagna promozionale che riguarda i notebook e in particolare uno dei suoi modelli più ricercati; parliamo del Vivobook S15 che nelle ultime ore è protagonista di una serie di sconti interessanti sia su Amazon che presso i maggiori rivenditori e partner dell’azienda.

Si tratta nel dettaglio della declinazione Vivobook S15 (S5507), ovvero quella che sposa la piattaforma Qualcomm Snapdragon X su Windows 11. Ma vediamo tutti i dettagli dell’offerta che, vi anticipiamo, vede il produttore applicare un sostanzioso taglio sul prezzo di listino a cui sarà difficile resistere.

ASUS Vivobook S15: un notebook AI curato e dalle prestazioni equilibrate

Di ASUS Vivobook S15 con processore Qualcomm Snapdragon X Elite sappiamo già tutto. Lo abbiamo provato con ottimi risultati in quella che possiamo definire la sua variante più spinta, soprattutto sotto il profilo prestazioni/consumi. In questa occasione però ASUS ha ben pensato di tagliare il prezzo anche sul modello meno potente con Snapdragon X Plus, rendendolo davvero appetibile visto che si parla di uno sconto di ben 300 euro sul costo di listino.

Vivobook S15 è un notebook realizzato per essere versatile, non solo sotto il profilo delle prestazioni ma anche riguardo la portabilità e l’autonomia. Il design è curato e le dimensioni contenute al minimo, con uno spessore della scocca di soli 14,7 mm e un peso di 1,42 kg.

Lo chassis è realizzato in metallo, curato ed elegante con logo a CNC e tastiera retroilluminata RGB, mentre uno dei suoi punti di forza è l’autonomia che può arrivare a 19 ore. I quattro modelli in offerta, ribadiamo con CPU Snapdragon X Elite e Snapdragon X Plus, condividono diverse caratteristiche, a partire dalla connettività avanzata con WiFi 7, USB4 Type-C (2 porte) e HDMI 2.1.

La batteria ha una capacità di 70 WHr, senza dimenticare i tratti distintivi della piattaforma Qualcomm che, tra le altre cose, è stata la prima a supportare le funzionalità di Windows legate all’AI grazie a una NPU dedicata sino a 45 TOPS. Non solo prestazioni per questi Vivobook S15 che, per chiudere, offrono anche un ottimo display ASUS Lumina OLED da 15,6 pollici con risoluzione sino a 3K a 120 Hz e audio Dolby Atmos e, altra chicca, l’applicazione StoryCube AI che permette agli utenti di dare libero sfogo alla loro creatività.

L’offerta è allettante, si parla di 300 euro di sconto sul vecchio prezzo di listino, a seguire i link diretti per l’acquisto: