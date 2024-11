Migliori notebook ASUS Business: tutti i dettagli della linea ExpertBook

Nel panorama competitivo del business, la scelta di un notebook che offra affidabilità, sicurezza e prestazioni elevate è cruciale per soddisfare le esigenze dei professionisti. ASUS in salsa Business propone una gamma di notebook pensata per adattarsi alle diverse richieste aziendali, garantendo dispositivi di alta qualità progettati per resistere a ogni esigenza lavorativa.

Le fondamenta dei notebook ASUS Business: cosa possono fare gli ExpertBook

ASUS da sempre è sinonimo di qualità nel mondo consumer, lo abbiamo visto per i notebook con le ultime innovazioni, per le schede madri, le schede video, i router, gli smartphone, i monitor e chi più ne ha più ne metta. Non risulta quindi una sorpresa che i notebook della serie ASUS Business offrano soluzioni pensate per massimizzare la produttività e proteggere i dati aziendali, rendendoli ideali per le aziende e professionisti di qualsiasi dimensione.

Lavoro duro e resistenza estrema

Tutti i notebook ASUS Business sono progettati per resistere alle condizioni più difficili, il tutto senza sacrificare un estetica piacevole. Grazie alla certificazione MIL-STD 810H, i lavoratori possono essere sicuri che i dispositivi siano in grado di sopportare temperature estreme, umidità elevata, polvere e urti meccanici. Questo li rende adatti a professionisti che lavorano in ambienti difficili o che devono spostarsi frequentemente. Non ci si dovrà preoccupare di piccoli incidenti come urti o schizzi, poiché il design robusto protegge sia il dispositivo che i dati sensibili.

Un esempio pratico, chi lavora in settori come l’ingegneria o la progettazione, e necessita di utilizzare software pesanti in condizioni variabili, troverà nei modelli come l’ExpertBook B6 Flip una scelta intrigante. Prestazioni e resistenza in un form factor flessibile.

Con i dati non si scherza: la sicurezza è la top priority

La protezione dei dati è una priorità in qualsiasi contesto aziendale, provare per credere. I notebook ASUS Business sono dotati di livelli di sicurezza avanzati sia a livello hardware che software. Le funzionalità di sicurezza includono il Trusted Platform Module (TPM) 2.0, che cripta i dati critici e garantisce la protezione da accessi non autorizzati. Inoltre, molte configurazioni includono sistemi di login biometrici come il riconoscimento facciale o delle impronte digitali, assicurando che solo gli utenti autorizzati possano accedere ai dati.

Professionisti che gestiscono informazioni sensibili, come manager di alto livello o consulenti legali, possono sfruttare queste caratteristiche per proteggere i loro dati anche durante viaggi o riunioni fuori sede.

Il tempo è denaro: l’assistenza Premium è un valore aggiunto

Un ulteriore punto di forza è rappresentato dai servizi di assistenza e garanzia. Il programma ASUS Premium Care permette di estendere la copertura di garanzia fino a 5 anni e include opzioni come la protezione contro i danni accidentali, offrendo così una sicurezza aggiuntiva per chi utilizza il laptop intensamente. Con l’assistenza On Site, un tecnico qualificato può intervenire direttamente sul posto in caso di problemi, riducendo al minimo i tempi di inattività e garantendo la continuità operativa.

Tutta la lineup di notebook ASUS Business: la serie ExpertBook e le differenze

La lineup di notebook ASUS Business è divisa in tre principali categorie: Premium Series, Advanced Series, Essential Series e la P Series. Ogni serie risponde a differenti esigenze aziendali, con vari livelli di prestazioni, sicurezza e design. Ovviamente si sta parlando di una linea di prodotti con l’asticella di standard minimo decisamente elevato, per tutte le Series.

Premium Series: quella per chi non vuole avere pensieri

La Premium Series è pensata per dirigenti e professionisti che necessitano di dispositivi di altissimo livello, con funzionalità avanzate e design curato. Questi modelli offrono il massimo delle prestazioni senza compromettere la portabilità.

ExpertBook B9 (B9403) : Considerato uno dei notebook business più leggeri al mondo, con un peso a partire da soli 880g. L’ExpertBook B9 è dotato di processori Intel Core i7 di 13a generazione , fino a 16 ore di autonomia e una costruzione resistente certificata MIL-STD 810H. Ideale per dirigenti che viaggiano frequentemente e necessitano di un dispositivo leggero, potente e sicuro. Disponibile anche in versione con display OLED. Maggiori dettagli sul sito ASUS Italia.

: Considerato uno dei notebook business più leggeri al mondo, con un peso a partire da soli 880g. , fino a 16 ore di autonomia e una costruzione resistente certificata MIL-STD 810H. Ideale per dirigenti che viaggiano frequentemente e necessitano di un dispositivo leggero, potente e sicuro. Disponibile anche in versione con display OLED. Maggiori dettagli sul sito ASUS Italia. ExpertBook B7 Flip (B7402F) : Questo dispositivo convertibile 2-in-1 offre una cerniera a 360° che permette di utilizzarlo in modalità laptop, tablet, o stand. Dotato di connettività 5G, è perfetto per professionisti in movimento che lavorano in ambienti con connettività variabile. Le caratteristiche di sicurezza avanzata e la durata della batteria ne fanno un ottimo strumento per il lavoro ibrido. Maggiori dettagli sul sito ASUS Italia.

: Questo dispositivo convertibile 2-in-1 offre una cerniera a 360° che permette di utilizzarlo in modalità laptop, tablet, o stand. Dotato di connettività 5G, è perfetto per professionisti in movimento che lavorano in ambienti con connettività variabile. Le caratteristiche di sicurezza avanzata e la durata della batteria ne fanno un ottimo strumento per il lavoro ibrido. Maggiori dettagli sul sito ASUS Italia. ExpertBook B6 Flip (B6602F): Progettato per i professionisti che richiedono elevate prestazioni grafiche e di calcolo. Dotato di processori Intel Core vPro di 12a generazione e grafica NVIDIA Quadro RTX A2000, è perfetto per attività come progettazione 3D e rendering. Grazie alla sua potenza e al design robusto, è adatto a lavori in ambienti complessi o impegnativi. Maggiori dettagli sul sito ASUS Italia.

Advanced Series: la via di mezzo

La Advanced Series offre un perfetto equilibrio tra prestazioni elevate e design funzionale, senza rinunciare alla portabilità. È pensata per professionisti che necessitano di un dispositivo potente ma leggero, ideale per un utilizzo in ufficio e in mobilità. Di recente abbiamo provato una versione di ExpertBook B3, confermando l’ottimo lavoro svolto.

ExpertBook B5 (B5404CVA e B5404CVF) : Un laptop molto completo con un display da 14 pollici in formato 16:10, ottimizzato per migliorare la produttività grazie allo spazio di lavoro aggiuntivo. La CPU è di casa Intel con Core 7 e Core i7 ma la particolarità è la presenza della RTX 2050 (B5404CVF) utilissima per sbloccare anche un po’ di operazioni AI in locale. La doppia unità SSD e l’archiviazione fino a 2 TB lo rendono perfetto per chi ha bisogno di ampie capacità di archiviazione e velocità. Maggiori dettagli sul sito ASUS Italia.

: Un laptop molto completo con un display da 14 pollici in formato 16:10, ottimizzato per migliorare la produttività grazie allo spazio di lavoro aggiuntivo. e Core i7 ma la particolarità è la presenza della RTX 2050 (B5404CVF) utilissima per sbloccare anche un po’ di operazioni AI in locale. La doppia unità SSD e l’archiviazione fino a 2 TB lo rendono perfetto per chi ha bisogno di ampie capacità di archiviazione e velocità. Maggiori dettagli sul sito ASUS Italia. ExpertBook B3 (B3402F): Ideale per l’apprendimento e il lavoro ibrido, questo modello offre una cerniera a 360°, tecnologia di cancellazione del rumore AI, e una robustezza certificata MIL-STD 810H. È pensato per chi ha bisogno di flessibilità e resistenza, con la possibilità di utilizzare il notebook in diverse modalità, da quella classica a quella tablet. Maggiori dettagli sul sito ASUS Italia.

Essential Series: l’ideale per partire con il piede giusto

La Essential Series è progettata per startup, piccole e medie imprese, e organizzazioni educative. Questi notebook offrono tutte le funzionalità necessarie per il business, con un occhio di riguardo al costo, senza sacrificare affidabilità e prestazioni.

ExpertBook B1 (B1402C/B1502C) : Questi modelli sono costruiti per resistere all’usura quotidiana, grazie alla certificazione MIL-STD 810H. Offrono un set completo di porte I/O, una tastiera ergonomica, e fino a processori Intel Core i7 di 13a generazione . Perfetti per chi cerca una soluzione accessibile ma potente per il lavoro quotidiano. Maggiori dettagli sul sito ASUS Italia.

: Questi modelli sono costruiti per resistere all’usura quotidiana, grazie alla certificazione MIL-STD 810H. Offrono un set completo di porte I/O, una tastiera ergonomica, e fino a processori . Perfetti per chi cerca una soluzione accessibile ma potente per il lavoro quotidiano. Maggiori dettagli sul sito ASUS Italia. ExpertBook B1 (B3604CVF): Essenziale ma ben accessoriato con un display da 16 pollici, una costruzione di livello ed una serie di porte niente male. CPU Intel Core i7 accompagnata dalla presenza della RTX 2050, quello che serve per potenziare le task grafiche ed anche per abilitare operazioni basiche di AI in locale. Maggiori dettagli sul sito ASUS Italia.

P Series: il modo giusto dare per un boost con l’AI

La P Series è pensata per i piccoli uffici o per chi pratica smart working. Si tratta di due notebook da 14″ utili un po’ per tutto e con un focus più lifestyle per le aziende più giovani e fresche, ovviamente tutto senza sacrificare l’essenza di un laptop Expertbook.

ExpertBook P1 (P1403) : L’ASUS ExpertBook P1 con il suo design compatto e leggero di soli 1,4 kg, è l’alleato perfetto per la produttività in movimento. Equipaggiato con processori Intel Core di 13ª generazione e supporto RAID dual-SSD fino a 512 GB, garantisce prestazioni elevate e affidabilità dei dati. Pensato per il business, offre avanzate misure di sicurezza come il chip TPM 2.0, il sensore di impronte digitali e uno sportellino per la webcam, assicurando protezione totale e resistenza certificata MIL-STD-810H. Maggiori dettagli sul sito ASUS Italia.

: di soli 1,4 kg, è l’alleato perfetto per la produttività in movimento. Equipaggiato con processori Intel Core di 13ª generazione e supporto RAID dual-SSD fino a 512 GB, garantisce prestazioni elevate e affidabilità dei dati. Pensato per il business, offre avanzate misure di sicurezza come il chip TPM 2.0, il sensore di impronte digitali e uno sportellino per la webcam, assicurando protezione totale e resistenza certificata MIL-STD-810H. Maggiori dettagli sul sito ASUS Italia. ExpertBook P5 (P5405): L’ASUS ExpertBook P5 rappresenta un salto di qualità per i professionisti grazie ai processori Intel Core Ultra (Series 2) e fino a 48 NPU TOPS, offrendo prestazioni AI 3 volte superiori rispetto alla generazione precedente. Il design leggero e resistente, insieme al display antiriflesso, lo rende perfetto per lavorare ovunque. Grazie all’ASUS AI ExpertMeet, migliora la collaborazione con cancellazione del rumore, appunti automatici e sottotitoli tradotti. La sicurezza è garantita dal BIOS conforme agli standard NIST SP 800-155, tecnologie Windows 11 Secured-core e login biometrico per proteggere i dati aziendali. Maggiori dettagli sul sito ASUS Italia.

Migliori Notebook ASUS Business in assoluto

ASUS Business propone una gamma di notebook in grado di rispondere a ogni esigenza aziendale. Dalla Premium Series per dirigenti e professionisti di alto livello, alla Essential Series per le aziende in crescita chiudendo con la P Series per piccoli uffici, ogni dispositivo è progettato per garantire prestazioni elevate, sicurezza avanzata e resistenza. La qualità costruttiva certificata e il supporto di un’assistenza completa rendono ASUS Business la scelta ideale per chi cerca un notebook affidabile e sicuro per il proprio lavoro.

Se stai cercando il notebook perfetto per la tua attività e vuoi un consiglio netto sul miglior notebook ASUS per il tuo business, ecco le scelte top in base al tuo livello: