Nelle scorse ore Amazon ha annunciato il lancio sul mercato italiano di tre nuovi prodotti hardware di due marchi di sua proprietà. Si tratta dei router eero 7 e eero Pro 7 e della nuova videocamera di sicurezza Ring Outdoor Camera Plus, dispositivi che saranno acquistabili su Amazon da mercoledì prossimo, venerdì 26, ma che si possono già preordinare.

I nuovi router eero 7 e Pro 7, in breve

Amazon li ha annunciati ieri, 19 febbraio, in occasione dei primi dieci anni di vita della serie eero. Sono due router compatibili con il più recente standard Wi-Fi 7 che promettono prestazioni elevate a prezzi tutto sommato contenuti. Eccone una panoramica.

eero 7

Dei due eero 7 è il modello più economico ma meno avanzato, un router dal design compatto di tipo multi-gigabit e dual band (2,4 e 5 GHz), un dispositivo capace di offrire velocità wireless fino a 1,8 Gbps e di spingersi a 2,3 Gbps tramite connessioni cablate attraverso le sue due porte 2,5 GBe.

Secondo quanto dichiarato dal produttore nel relativo comunicato stampa, è in grado di coprire un’area massima di 190 metri quadrati; chi necessita di maggiore copertura può tuttavia optare per la confezione da tre eero 7, che coprono fino a 560 metri quadrati, confezione venduta su Amazon a un prezzo più basso di quanto costerebbe comprarne tre singolarmente, come vedremo meglio poi.

eero Pro 7

Se il cliente target del primo è l’utente medio che lo utilizza per giocare, per navigare in rete o per guardare contenuti in streaming, eero Pro 7 è invece pensato per i clienti più esigenti a cui serve un’ampia larghezza di banda e/o di collegare tanti dispositivi a un solo router, anche centinaia. Si tratta infatti di un sistema tri-band (supporta le frequenze a 2,4, 5 e 6 GHz), ha due porte 5 GBe e può raggiungere fino a 3,9 Gbps in wireless e fino a 4,7 GBps con connessioni cablate.

Da segnalare di eero Pro 7 anche il sistema termico con ventilazione passiva, lo stesso del primo router compatibile con Wi-Fi 7, eero Max 7, la copertura massima di 190 metri quadrati e la possibilità di connettere fino a 200 dispositivi; optando per la confezione da tre (stesso discorso fatto sopra) quei numeri diventano rispettivamente 560 (metri quadrati) e 600 (dispositivi).

Funzioni e peculiarità

Numeri e specifiche tecniche a parte, questi router eero sono dotati di varie tecnologie utili per vari aspetti. C’è ad esempio TrueMesh che indirizza automaticamente i dati verso il percorso di rete più rapido, la tecnologia TrueRoam per connettersi all’unità eero più performante quando ci si sposta fra piani, stanze ed edifici (sono comunque retrocompatibili con le generazioni precedenti dei dispositivi eero), o ancora, TrueChannel che seleziona automaticamente il canale ottimale.

Questo vale sia per eero 7 che per eero Pro 7, dispositivi che supportano inoltre lo standard di protezione WPA3, la connessione simultanea su diverse bande e canali (il cosiddetto Multi-Link Operation), il 4K-QAM che ottimizza la quantità di dati di ogni segnale e il sitema di comunicazione contemporanea fra più dispositivi noto come Orthogonal Frequency Division Multiple Access.

Altrettanto importante, anche in ottica futura, il fatto che sono aggiornabili via OTA e che fungono entrambi da hub per la casa intelligente, grazie alla compatibilità con Matter, Thread e Zigbee: supportano cioè la configurazione di dispositivi Matter con Alexa, operano come router di confine Thread e integrano un hub per la smart home Zigbee per collegare i dispositivi compatibili con Alexa.

Nuova Ring Outdoor Camera Plus: caratteristiche e funzioni

L’altra novità hardware annunciata oggi da Amazon è invece una videocamera di sicurezza, la nuova Ring Outdoor Camera Plus. Si tratta di un dispositivo dotato di un sensore grandangolare (il campo visivo è di 160° in diagonale, di 140° in orizzontale e di 80° in verticale) con risoluzione video 2K e tecnologia Low-Light Sight (per la visione a colori notturna e in condizioni di scarsa illuminazione). È progettata per essere utilizzata principalmente in ambienti esterni avendo una struttura resistente alle intemperie e varie opzioni di montaggio e di alimentazione, batteria e sistema di ricarica a energia solare compresi.

Per il resto, da segnalare la compatibilità con Amazon Alexa, l’audio bidirezionale, la funzione Live View, le notifiche in tempo reale, funzioni usufruibili senza abbonarsi a uno dei piani a pagamento di Ring Home (qui ci sono maggiori informazioni al riguardo), che danno accesso a varie funzionalità aggiuntive come gli avvisi in caso di rilevazione di persone, veicoli e pacchi, 180 giorni di cronologia video degli eventi, o ancora, la registrazione 24/7, una delle più recenti funzioni introdotte da Amazon lo scorso autunno.

Prezzi e disponibilità

Come anticipato, sono tutti e tre già acquistabili in preordine, ma sul mercato italiano arriveranno mercoledì 26 febbraio, giorno a partire dal quale inizieranno le spedizioni.

A seguire i prezzi e i link per acquistarli (in preordine) su Amazon: