Nella giornata di oggi, 2 ottobre, l’azienda di proprietà di Amazon Ring ha annunciato delle novità per alcuni suoi dispositivi e servizi in arrivo nelle prossime settimane. La più importante è la Registrazione 24/7, cioè continua, 24 ore su 24, affiancata dalle funzioni Avvisi con anteprima video, le Chiamate dal citofono e le Live view estesa e continua. Cambia anche l’abbonamento Ring Protect, che presto si chiamerà Ring Home e sarà disponibile in tre abbonamenti diversi a partire da 3,99 euro al mese. Ma procediamo con ordine.

I prezzi e le differenze dei tre piani Ring Home

Iniziamo da Ring Home il nuovo sistema di abbonamento che permette di accedere alle funzioni e ai servizi dei prodotti Ring, abbonamento che dal prossimo 5 novembre prenderà il posto dell’attuale Ring Protect. Come anticipato, si tratta di tre piani disponibili a prezzi diversi:

Ring Home Basic costa 3,99 euro al mese o 39,99 euro all’anno e include, per un solo videocitofono o una videocamera di sicurezza, le funzioni base (riproduzione di eventi video e notifiche intelligenti) fino a 180 giorni di cronologia degli eventi video, gli avvisi per pacchi e persone, gli avvisi con anteprima video e il 10% di sconto per gli acquisti sul sito ring.com;

costa e include, per un solo videocitofono o una videocamera di sicurezza, le funzioni base (riproduzione di eventi video e notifiche intelligenti) fino a 180 giorni di cronologia degli eventi video, gli avvisi per pacchi e persone, gli avvisi con anteprima video e il 10% di sconto per gli acquisti sul sito ring.com; Ring Home Standard costa 9,99 euro al mese o 99,99 euro all’anno , copre tutti i dispositivi Ring e, oltre alle funzioni del piano Basic, include le chiamate dal citofono, la Live View estesa, il Backup cellulare Alarm e il riepilogo degli eventi giornaliero;

costa , copre tutti i dispositivi Ring e, oltre alle funzioni del piano Basic, include le chiamate dal citofono, la Live View estesa, il Backup cellulare Alarm e il riepilogo degli eventi giornaliero; Ring Home Premium costa 19,99 euro al mese o 199,99 euro all’anno e include, oltre alle funzioni dei piani Basic e Standard, Registrazione 24/7 e Live View continua.

La registrazione continua e le altre novità Ring

Fra le funzioni citate nei servizi inclusi dei vari abbonamenti di Ring Home, ci sono anche le novità accennate in esergo, alcune delle quali riservate solo al piano più costoso. È il caso di Registrazione 24/7, nome con cui l’azienda si riferisce a una funzionalità attesa riservata ad alcune videocamere cablate: Ring Stick Up Cam e Stick Up Cam Pro, Indoor Camera di seconda generazione e Pan-Tilt Indoor Camera (nei link ci sono le pagine per comprarle su Amazon, anche in offerta).

È disponibile per non più di dieci dispositivi insieme, una funzione che archivia le registrazioni temporaneamente nel cloud per un massimo di 14 giorni, registrazioni che sono continuative, senza interruzioni, e quindi indipendenti dalla rilevazione dei movimenti e dalle relative zone di attività.

L’altra funzione riservata agli abbonati al piano più costoso Ring Home Premium si chiama Live View estesa, che consente di guardare fino a 30 minuti di registrazioni in tempo reale per vedere cosa accade dentro o fuori casa. Il piano intermedio Ring Home Standard include invece Live View continua, la variante che ne limita la dura a 10 minuti.

È invece disponibile con qualsiasi abbonamento la funzione Avvisi con anteprima video, una novità che, come intuibile, mostra dei brevi video di anteprima all’interno delle notifiche push consentendo di vedere subito i movimenti rilevati senza dover aprire l’app Ring.

La nuova funzione Chiamate dal citofono è invece inclusa solo nei piani Ring Home Standard e Premium. Quando qualcuno suona al campanello, invece di inviare una classica notifica push, fa squillare il telefono come se si stesse ricevendo una chiamata. Oltre a permettere di rispondere al citofono è anche un modo per evitare che l’avviso passi inosservato considerando le tante notifiche che affollano gli smartphone.

Tutte queste nuove funzioni di Ring saranno introdotte entro il mese ma saranno effettivamente disponibili non prima del 5 novembre, giorno di debutto del nuovo sistema di abbonamento Ring Home.

In copertina la videocamera interna inclinabile Ring (Pan-Tilt Indoor Camera)