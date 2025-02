Non si fermano le novità legate all’ultima versione del sistema operativo mobile di Apple, l’azienda ha da poco rilasciato la versione 18.3 di iOS, che ha già introdotto nuove funzionalità per alcuni utenti ma, nel prossimo futuro, sembra che siano in arrivo ulteriori funzioni inedite.

Sembra che Apple abbia in programma di introdurre un nuovo servizio di inviti per eventi, che potrebbe rivoluzionare il modo in cui vengono pianificate e organizzate riunioni, feste e altri eventi sociali.

Apple vuole semplificare la gestione degli eventi grazie a “Confetti”

Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, Apple ha in programma il lancio di un nuovo servizio chiamato “Confetti”, che verrà reso disponibile come parte dell’ecosistema iCloud e sarà una vera e propria novità rispetto all’attuale app Calendario.

Si tratterebbe di una nuova soluzione per organizzare eventi, inviare inviti e raccogliere conferme di partecipazione, il cui scopo sarebbe quello di offrire un’esperienza più interattiva e coinvolgente rispetto all’attuale app Calendario che, per quanto utile, non ha mai completamente soddisfatto le esigenze di chi cerca un sistema semplice ma completo per gestire questa tipologia di operazioni.

Il nuovo servizio “Confetti” dovrebbe essere integrato direttamente con iCloud, vantando probabilmente anche la possibilità di essere utilizzato tramite browser. La funzionalità sarebbe parte dell’aggiornamento iOS 18.3 e potrebbe dunque essere disponibile a breve; a inizio anno i colleghi di 9to5mac avevano individuato tracce di un nuovo servizio di inviti nel codice beta di iOS 18.3, che potrebbe essere proprio ciò di cui parla Gurman.

Di seguito quanto individuato a inizio gennaio:

Dopo aver analizzato il codice, crediamo che l’app sia progettata per aiutare gli utenti a organizzare riunioni ed eventi di persona. Sebbene l’app Calendario di Apple possa già essere utilizzata per questo scopo, la nuova app Invites probabilmente avrà alcune funzionalità aggiuntive. Il codice suggerisce che l’app Invites si integrerà con iCloud e avrà persino una versione web su iCloud.com . La nuova app si integra anche con un nuovo demone iOS 18 chiamato GroupKit, che gestisce modelli di database per gruppi di persone. Questo demone è presente sin dalla prima versione di iOS 18.0 e non è stato utilizzato da nessuna app Apple finora. In sostanza, l’app ti mostrerà un elenco delle persone invitate a quell’evento e di chi ha già confermato la propria presenza. Non è chiaro se Invites sarà effettivamente un’app stand-alone o se Apple ha in programma di integrarla con altre parti del sistema (come una mini app iMessage). Presumibilmente, l’app avrà un’interfaccia più divertente di quella che l’app Calendario fornisce attualmente per invitare qualcuno a un evento.

Insomma, se le recenti indiscrezioni sono corrette, non dovrebbe mancare poi molto prima del lancio del nuovo servizio, sarà quindi sufficiente attendere per scoprire come Apple ha deciso di semplificare la gestione degli eventi grazie a “Confetti”.