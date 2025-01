I numeri sono molto utili per sintetizzare l’andamento di un determinato fenomeno, ma non sono tutto e anche le cifre e le percentuali vanno contestualizzate. È una premessa doverosa per parlare dei recenti dati finanziari pubblicati da Apple che ha annunciato che il primo trimestre fiscale del nuovo anno (che inizia a ottobre e quindi comprende i mesi di ottobre, novembre e dicembre) ha registrato un fatturato di 124,3 miliardi di dollari.

Una crescita del 4% su base annua, con utili per gli azionisti superiori alle previsioni e un incremento del 10% rispetto all’anno precedente. Un risultato importante nonostante il crollo delle vendite che ha colpito il colosso di Cupertino nel mercato cinese.

I numeri dell’ultimo trimestre di Apple

Analizzando i dati pubblicati da Apple emerge che dei 124,30 miliardi di dollari totali più della metà provengono dai ricavi degli iPhone (69,14 miliardi di dollari) e solo in misura minore da quelli degli iPad (8,08 miliardi di dollari), dei dispositivi wearable, per la smart home e gli accessori (11,75 miliardi di dollari) e dai servizi (26,34 miliardi di dollari).

A trainare la crescita record di Apple ci sono ovviamente le vendite di iPhone 16 e Apple Watch Series 10, i nuovi device distribuiti dal colosso di Cupertino negli ultimi mesi del 2024.

Tra i dati rilevanti si registra anche che il numero totale di dispositivi Apple attivi in tutto il mondo abbia raggiunto il livello più alto mai raggiunto. Ad affermarlo è stato Tim Cook, CEO di Apple, che ha anche aggiunto che molti di questi risultati derivano dalla potenza del SoC Apple Silicon che permette di sfruttare le potenzialità di Apple Intelligence.

A proposito di Apple Intelligence, Tim Cook ha anche aggiunto che, a partire dal mese di aprile, il sistema di intelligenza personale di Apple sarà disponibile in nuove lingue. Durante la conferenza sui risultati finanziari del Q1 2025, Tim Cook ha confermato che tra le lingue supportate da Apple Intelligence ci sarà anche l’italiano, oltre al francese, al tedesco, allo spagnolo, al portoghese, al coreano, al giapponese e al cinese.