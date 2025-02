La possibilità che Apple abbandonasse il progetto dei suoi occhiali smart è ora “ufficiale”. Secondo quanto riportano fonti interne all’azienda di Cupertino, la settimana scorsa Apple avrebbe cancellato il progetto Apple Glass, quello dedicato allo sviluppo di occhiali basati sulla Realtà Aumentata. Alla base di questa radicale decisione ci sarebbero le prestazioni non soddisfacenti, ma anche una certa diffidenza da parte del mercato.

Occhiali smart Apple: i motivi della presunta rinuncia

Il progetto degli Apple Glass – nato quasi per caso dal team che si stava occupando della cosiddetta Apple Car (un altro dei progetti ambiziosi che Apple non è riuscita a portare avanti) – prevedeva dei normali occhiali da vista nei quali erano integrati dei display per l’utilizzo con la Realtà Aumentata. Qualcosa di diverso rispetto all’Apple Vision Pro, sia nella tecnologia (Vision Pro è un visore per la Realtà Mista) che nel costo (gli Apple Glass avrebbero dovuto essere dispositivi più economici).

Alla base della decisione di Apple di cancellare questo progetto dai suoi piani ci sarebbero innanzitutto ragioni tecnologiche. Il dispositivo, infatti, era inizialmente pensato per funzionare con un iPhone, ma poi ci si è orientati verso i Mac perché gli smartphone avrebbero avuto un processore non sufficientemente potente per supportare gli occhiali e avrebbero consumato eccessivamente la batteria.

Anche il progetto di usare gli occhiali per la Realtà Aumentata in abbinamento ai Mac è poi fallito in quanto le prestazioni dei prototipi non sarebbero state sufficientemente soddisfacenti.

Oltre alle ragioni tecniche e tecnologiche ci sarebbero anche altri motivi alla base della decisione di Apple di rinunciare a questo progetto. A far cambiare direzione al colosso di Cupertino sarebbero stati proprio gli Apple Vision Pro. Il visore per la Realtà Mista di Apple, infatti, sta ottenendo meno consensi di quanto previsto. A un anno di distanza dal lancio ufficiale (era il 2 febbraio 2024), non solo le vendite di Apple Vision Pro sono state inferiori alle previsioni, ma anche l’utilizzo di chi ha acquistato il dispositivo è minore delle aspettative.

Insomma, se i visori per la Realtà Mista non vengono acquistati (anche perché costano tanto) e sono poco utilizzati, perché continuare a investire in un progetto simile? Ecco perché i dirigenti di Apple avrebbero deciso di sospendere la produzione e i relativi investimenti nel progetto degli occhiali AR.

In copertina Apple Vision Pro