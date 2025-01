Nel settembre 2023, con la presentazione di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, Apple ha introdotto per la prima volta sui propri smartphone di punta una radio Thread, ovvero una componente necessaria per il funzionamento dell’omonimo protocollo wireless per il nuovo standard smart home Matter. Qualche tempo dopo, è emerso come anche altri dispositivi dell’azienda sembrassero equipaggiati con la stessa componente, per quanto Apple non abbia fatto grandi annunci in merito.

Oggi, grazie ad un’intervista condotta dai colleghi di The Verge, scopriamo le due principali motivazioni per le quali Apple ha deciso di implementare una radio Thread nei propri iPhone.

Due principali vantaggi dalle radio Thread degli iPhone

I colleghi menzionati in apertura hanno intervistato tre persone collegate al nuovo standard per la casa intelligente Matter, tra queste figura anche Vividh Siddha, presidente di Thread Group ma anche attuale direttore di Apple.

Al dirigente è stato espressamente chiesto perché Apple avesse implementato le radio Thread sui propri dispositivi, di seguito la risposta fornita:

Sia Apple che Google hanno annunciato le radio Thread nei dispositivi mobili. È per consentire a un early adopter di adottare le tecnologie. Se prendi un utente di smart home molto precoce, qualcuno che va all’Ikea, compra una lampadina e un interruttore, ciò che accade a quegli utenti è che scoprono di non poter fare automazioni. Quindi, Thread sui dispositivi mobili può consentire tale evoluzione [in un router di confine]. Ma l’altro fattore importante è la capacità di usare i tuoi accessori, e alcuni importanti, come la serratura della porta d’ingresso quando c’è un’interruzione di corrente. Se non hai un’infrastruttura (il tuo router Wi-Fi è inattivo, il tuo router di confine Thread è inattivo) e vuoi comunque la possibilità di entrare in casa o fare altre cose che potrebbero essere correlate alla smart home. Questi sono alcuni casi d’uso per cui è stato progettato esplicitamente, ma non si limita a questo.

Come si evince dalla dichiarazione riportata, in buona sostanza l’implementazione delle componenti in questione è legata principalmente a due vantaggi specifici: la possibilità di abilitare le automazioni domestiche intelligenti senza hardware aggiuntivo, e quella di garantire che i dispositivi intelligenti possano continuare a funzionare durante le interruzioni di corrente.

Le due motivazioni, per quanto importanti, rappresentano solo l’inizio; le potenzialità offerte dalle radio Thread implementate negli iPhone infatti sono numerose ed emergeranno con il passare del tempo. Allo stato attuale infatti, nonostante Matter, il settore della smart home è ancora abbastanza caotico e confuso, ma le cose potrebbero cambiare nel prossimo futuro, magari anche con la discesa in campo di Apple in questo segmento di mercato.