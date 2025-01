Poco più di due anni fa, con la presentazione degli iPhone 14 Pro, Apple introdusse sui dispositivi in questione la connettività satellitare, funzionalità che permetteva agli utenti di comunicare con i servizi di emergenza in zone senza copertura della rete cellulare. L’ultima major release del sistema operativo che muove gli smartphone proprietari, recentemente giunta alla versione 18.3, ha ulteriormente migliorato la funzionalità, dando agli utenti anche la possibilità di inviare messaggi ad amici e familiari utilizzando la connettività satellitare.

Inizialmente il colosso di Cupertino ha collaborato con Globalstar per fornire le funzionalità di connettività satellitare, ma sembra che ora la società abbia scelto di appoggiarsi ad altre due realtà: SpaceX e T-Mobile. Pare infatti che Apple abbia lavorato con le due realtà appena citate per aggiungere la connettività satellitare Starlink agli iPhone e, nelle ultime ore, l’operatore americano ha avviato una fase di test con un ristretto numero di utenti.

Alcuni utenti iPhone con iOS 18.3 possono utilizzare la connettività satellitare di Starlink

Secondo un rapporto di Bloomberg l’operatore T-Mobile ha avviato una fase di test iniziale riservata ad un ristretto numero di utenti iPhone, che sono ora in grado di testare una versione iniziale del servizio Starlink. Per quanto non fosse menzionato nulla al riguardo nelle note di rilascio dell’ultima versione di iOS, il requisito fondamentale per poter utilizzare la nuova funzionalità è proprio possedere l’ultima versione 18.3 sul proprio dispositivo.

L’operatore avrebbe inviato un messaggio ad alcuni utenti selezionati, comunicando loro: “Sei nella versione beta di T-Mobile Starlink. Ora puoi rimanere connesso con gli SMS via satellite praticamente da qualsiasi luogo. Per iniziare a sperimentare la copertura oltre, aggiorna a iOS 18.3“. In seguito, l’operatore ha contestualmente aggiornato il sito web ufficiale di supporto, per confermare che il suo servizio satellitare Starlink ora supporta gli iPhone.

È bene sottolineare che, allo stato attuale, l’implementazione della rete Starlink da parte di T-Mobile funziona esclusivamente per la messaggistica, ma le due aziende hanno già annunciato l’intenzione di espandere in futuro il servizio per includere anche dati e chiamate vocali.

Il programma è attualmente disponibile esclusivamente negli Stati Uniti, a differenza del servizio offerto da Globalstar che funziona anche in altri Paesi; inoltre le due funzionalità non si escludono a vicenda, visto che: “quando un iPhone T-Mobile si trova in un’area senza connettività cellulare, i dispositivi che fanno parte del programma Starlink proveranno prima ad associarsi ai satelliti SpaceX. Gli utenti potranno anche abilitare l’invio di SMS tramite il menu satellitare per il servizio Globalstar o contattare i servizi di emergenza tramite Apple“.

In ultimo, è doveroso segnalare una differenza tra i due sistemi di connettività satellitare, l’attuale funzionalità Apple con Globalstar richiede agli utenti di puntare il loro iPhone verso il cielo per trovare un satellite, mentre la soluzione offerta dalla costellazione di satelliti Starlink è progettata per funzionare automaticamente, anche quando il telefono è nella tasca dell’utente.

T-Mobile infine ha annunciato che prevede di rendere disponibile la connettività Starlink per tutti nel corso del 2025.