Un paio di giorni fa, IKEA ha annunciato una novità significativa in materia di smart home: il rilascio di un aggiornamento per il proprio hub DIRIGERA che ne abilita finalmente il supporto a Matter, ampliando di colpo la compatibilità di tutti i prodotti del colosso svedese dedicati alla casa intelligente.

L’hub DIRIGERA porta Matter nella smart home di IKEA

Come già sapete, Matter è il nuovo standard open-source dedicato alla domotica abbracciato praticamente da tutti i grandi produttori del settore che consente di semplificare al massimo la configurazione e l’utilizzo dei prodotti smart, a prescindere dal brand di provenienza. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo al nostro video di approfondimento dedicato a Matter. Tornando a IKEA, il produttore ha spiegato che il primo passo di questa evoluzione è rappresentato da un aggiornamento che trasforma l’hub DIRIGERA in un Matter Bridge, in grado di supportare qualsiasi sistema compatibile con lo standard Matter. In ragione di ciò, tutti i dispositivi smart di IKEA basati su Zigbee — il protocollo che il produttore utilizza sin dal 2012 — acquistano la capacità di comunicare con dispositivi e piattaforme supportati da Matter per il tramite dell’hub DIRIGERA: il discorso tocca tutti i prodotti dedicati ad illuminazione, audio, purificazione dell’aria, ma anche telecomandi e sensori.

Damir Smrkovic, Platform and Technology leader di IKEA Svezia, ha posto l’accento sull’impegno dell’azienda nel creare una smart home semplice e accessibile per tutti, riconoscendo l’importanza per gli utenti di avere dei dispositivi smart in grado di funzionare insieme. L’aggiornamento dell’hub DIRIGERA costituisce un passo nella direzione giusta, in quanto gli utenti non dovranno più preoccuparsi dell’eventuale incompatibilità di un dispositivo col resto della propria smart home. Del resto, l’impegno di IKEA per favorire la diffusione dello standard unico Matter non è un mistero: il colosso svedese è stato uno dei primi membri del consiglio di amministrazione della Connectivity Standards Alliance (CSA).

Il dirigente David Granath ha sottolineato come molti clienti percepiscano ancora i dispositivi di smart home come complicati e la volontà di IKEA di modificare questa percezione combinando tecnologie innovative con la propria lunga esperienza nel campo dei prodotti per la casa.

Disponibilità dell’aggiornamento

L’aggiornamento che trasforma l’hub DIRIGERA in un Matter Bridge — completando un percorso già iniziato nel ramo beta — sarà disponibile in tutti i mercati in cui il dispositivo è disponibile, dunque anche in Italia.