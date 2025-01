Truecaller è un’app che va a identificare e segnalare le chiamate spam/truffa in arrivo, consentendo all’utente di rifiutarle senza nemmeno rispondere.

Quasi imprescindibile per gli utenti Android, su iOS (e quindi su iPhone) non ha avuto le stesse fortune a causa delle stringenti regole sulla privacy imposte da Apple che ne hanno compromesso l’efficacia. Le cose però, sono da poco cambiate: una nuova API implementata con iOS 18.2 va a risolvere il problema della privacy, permettendo così a Truecaller di funzionare a dovere anche sui melafonini.

iOS 18.2 integra la nuova API “Live Caller ID Lookup”

Rilasciato dal colosso di Cupertino all’inizio dello scorso dicembre, iOS 18.2 ha portato con sé nuove funzionalità di Apple Intelligence (non ancora disponibile in Italia) e piccole altre novità tangibili, soprattutto per gli utenti in possesso dei più recenti iPhone 16.

Il team di sviluppo ha però lavorato anche dietro le quinte, andando a implementare una nuova API pensata appositamente per app e servizi come Truecaller, in precedenza azzoppati rispetto alle loro potenzialità.

La nuova API si chiama Live Caller ID Lookup e permette di identificare le chiamate in arrivo in tempo reale, offrendo una maggiore protezione contro lo spam e le chiamate indesiderate, senza compromettere la privacy dell’utente. Per maggiori dettagli sul funzionamento preciso di questa API, vi rimandiamo al documento dedicato sul portale degli sviluppatori della Mela morsicata.

L’esperienza Truecaller su iPhone pareggia quella su Android

Grazie a questa nuova API, Truecaller ha così potuto sbloccare tutto il proprio potenziale anche nella sua declinazione per iOS (con l’aggiornamento alla versione 14 dell’app). Per celebrare l’avvenimento, annunciato da un breve video, il team si è affidato alle parole del CEO, Rishit Jhunjhunwala:

Siamo entusiasti di portare tutta la potenza di Truecaller su iPhone. Vediamo un enorme potenziale di crescita nella nostra base di utenti iPhone e la parità con l’esperienza Android di Truecaller era in cima alla loro lista dei desideri. Questo aggiornamento realizza questo e molto altro, preservando al contempo la privacy per tutte le attività di chiamata.

Come sfruttare appieno la funzionalità di Truecaller per bloccare le chiamate spam su iPhone

Alla pari di ormai (quasi) tutti i servizi, anche Truecaller è un servizio a pagamento che, nella versione gratuita, pone alcuni limiti nell’utilizzo delle funzionalità: in questo caso, infatti, l’identificazione del numero del chiamante è disponibile solo per le aziende con identità verificata. La versione “premium” del servizio, ha un costo di 3,99 euro al mese (o di 25,99 euro all’anno).

Per abilitare la funzionalità di monitoraggio in tempo reale, l’utente dovrà seguire il percorso “Impostazioni > App > Telefono > Blocco chiamate e identificazione” e abilitare tutti e cinque gli interruttori presenti.

Nel caso in cui non spuntassero questa pagina e questi pulsanti, sarà necessario verificare di avere installato (su iPhone) l’ultima versione disponibile dell’app e l’ultima versione disponibile del sistema operativo.

Come scaricare o aggiornare l’app di Truecaller su iPhone

Per scaricare o aggiornare l’app di Truecaller su iPhone, è necessario raggiungere la pagina dell’app su App Store (tramite questo link) ed effettuare un tap su “Ottieni” (per le prime installazioni) o su “Aggiorna” (nel caso in cui abbiate già installato l’app sia presente un aggiornamento).

Chiaramente, per sfruttare appieno le potenzialità di Truecaller, è fondamentale che il vostro iPhone sia aggiornato a iOS 18.2: per aggiornare il vostro iPhone, o per verificare che sia installata l’ultima versione disponibile del sistema operativo iOS (al momento della stesura dell’articolo, l’ultima disponibile è iOS 18.2.1), sarà sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e, eventualmente, effettuare un tap su “Aggiorna ora”.