Non è la prima volta che parliamo di Casio CRW-001, un orologio presentato lo scorso autunno sul mercato natio e arrivato oggi in Italia. Di primo acchito, da solo, senza nessun altro oggetto intorno, sembra il solito classico Casio, ma basta porgli vicino qualcosa per capire che si tratta invece di un particolare orologio digitale ad anello.

È il primo di questo tipo mai prodotto dall’azienda giapponese, un dispositivo minuscolo che cavalca l’onda degli smart ring pur differenziandovisi, conservando una buona dose di originalità ma senza tutta la parte smart che contraddistingue quei prodotti. Eccone una panoramica.

Le particolarità dell’orologio digitale ad anello Casio CRW-001

Casio CRW-001 ha un piccolo display LCD digitale a 6 cifre che, oltre all’ora al secondo (in formato 12/24 ore), serve anche come monitor per alcune funzioni: calendario automatico, doppio fuso orario e cronometro a centesimi di secondo. Allo scoccare dell’ora o in alcuni momenti preimpostati, emette anche un bagliore, una luce pulsante a mo’ di avviso, come visibile nel video promozionale visibile in fondo.

Funzioni a parte (non ce ne sono altre da segnalare, per inciso), è un orologio che si fa notare perché minuscolo e perché si indossa al dito come un anello. Il diametro interno di Casio CRW-001 è di 20 mm, mentre la circonferenza è pari a 62,8 mm, adatta a un dito di taglia 22 (US 10,5). Sono tuttavia inclusi due distanziali per la regolazione della misura, da 19 (diametro interno 19 mm) e da 16 (diametro interno 18 mm).

L’orologio ha tre pulsanti, è resistente all’acqua, nonostante la batteria sia sostituibile e realizzato completamente in metallo, con l’uso del metodo di lavorazione dello stampaggio a iniezione di metallo (MIM). Il modulo dell’orologio standard è stato ridimensionato di un fattore 10, ha comunicato l’azienda giapponese.

Tutto è iniziato con il tuboyubiwa (anello da dito), sviluppato da Kashio Seisakujo, il predecessore di Casio Computer Co. L’anello rivoluzionario arrivò sul mercato nel 1946, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, e fu un grande successo. I profitti sarebbero poi stati destinati al capitale necessario per lo sviluppo di un nuovo tipo di calcolatore. Lo stesso stile del nuovo orologio ad anello Casio è un richiamo a questo primo prodotto che utilizza idee e tecnologie originali per creare nuovo valore.

Prezzo e disponibilità di Casio CRW-001

Casio CRW-001 è disponibile sul mercato italiano da oggi, 22 gennaio, al prezzo di 119 euro. Si può comprare dal sito di Casio (nel momento in cui scriviamo non risulta disponibile), e nello store G-Shock di Milano. Per ora l’azienda non ha rilasciato informazioni relativamente a un’eventuale distribuzione su Amazon o presso altri rivenditori terzi.