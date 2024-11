Gli anelli intelligenti stanno solleticando il mercato, ma quello appena annunciato da Casio non è affatto uno smart ring. Il nuovo CRW-001-1JR è un anello che riproduce un tipico orologio retrò dell’azienda è ha lo scopo di celebrare il 50° anniversario dell’ingresso di Casio nel settore degli orologi digitali.

L’orologio da portare al dito di Casio è comunque funzionante, in quanto dotato di un piccolo display LCD che visualizza ora, minuti e secondi attraverso l’iconico look a segmenti.

L’anello include anche tre pulsanti che possono controllare funzioni aggiuntive come la visualizzazione della data o dell’ora in un fuso orario diverso e un cronometro.

Lo schermo dell’orologio è munito di una luce e una funzione di allarme che farà lampeggiare il display invece di riprodurre un suono.

Casio lancia un orologio vintage da indossare come un anello

Il nuovo anello di Casio è caratterizzato da un design unibody con cassa e lunetta in acciaio inossidabile lucidato ed è alimentato da una singola batteria che secondo l’azienda manterrà in funzione l’orologio impermeabile per circa due anni, con la possibilità di sostituirla facilmente.

L’anello è disponibile nell’unica taglia US 10.5, pertanto Casio include nell’elegante confezione un paio di distanziatori per adattarlo alle dita più piccole.

L’anello CRW-001-1JR sarà disponibile in Giappone a partire dal mese di dicembre al prezzo di 19.800 yen, corrispondenti a circa 120 euro. Non ci sono al momento informazioni sull’eventuale disponibilità sul nostro mercato.