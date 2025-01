A poche ore di distanza dall’insediamento di Donald Trump di oggi, 20 gennaio, il nuovo presidente degli Stati Uniti ha annunciato il lancio di una sua criptovaluta. Si chiama $TRUMP ed è un “meme coin”, ovvero un tipo di valuta digitale ispirata a un meme, un fenomeno culturale legato e/o nato da Internet, tipologia nota soprattutto per i Dogecoin, criptovaluta nata come scherzo e ispirata graficamente al meme doge, che rappresenta un cane shiba. Insieme a $TRUMP arriva anche $MELANIA, il meme coin della first lady Melania Trump.

Cosa sapere sui meme coin Trump e Melania e sul futuro prossimo delle criptovalute

Trump ha annunciato il suo meme coin venerdì sera a Washington in occasione di un evento dedicato alle criptovalute, questione su cui da un iniziale scetticismo, dall’ultima campagna elettorale il neopresidente si è speso con sempre più convinzione. Ne è conseguita una forte crescita del settore, corroborata dalla fiducia degli investitori per una regolamentazione più favorevole tradottasi già in record, come quello del prezzo del Bitcoin, che a inizio dicembre ha superato per la prima volta la quota simbolica dei 100mila dollari di valore.

La nascita di $TRUMP è l’ennesima dimostrazione di quanto Trump sia diventato sostanzialmente un promotore delle criptovalute, lanciando un suo meme coin arrivato fra l’altro in compagnia di $MELANIA, quello di Melania Trump.

Entrambi sono in larga parte in mano a delle società e soggetti affiliati a Donald Trump, valute virtuali basate su Solana, blockchain open source e decentralizzata considerata ideale per il trading dei meme coin. Come le altre monete virtuali di questo tipo, sono molto volatili e quindi più rischiose delle criptovalute normali, perché a differenza di queste ultime il loro valore non è legato a criptovalute o ad altre valute più stabili, a beni o a progetti specifici, ma sono viceversa dipendenti da fattori esterni come i trend dei social media o le mosse di celebrità a cui sono legate, come ha dimostrato più volte Elon Musk con Dogecoin.

È di conseguenza logico che i fattori determinanti di $TRUMP e $MELANIA non siano solamente in rapporto con l’andamento politico della nuova amministrazione e con le nuove politiche di Trump legate alla criptovalute, ma anche all’impatto che avrà costui sull’opinione pubblica e sui social.

Il 13 luglio 2024, il Presidente Trump ha affrontato la morte e ne è uscito combattendo! Con il pugno in aria e l’iconico grido di battaglia FIGHT FIGHT FIGHT, il Presidente Trump ha mostrato al mondo di che pasta è fatto un LEADER. La sua forza e il suo coraggio hanno dato vita a un movimento che è diventato il meme più memorabile del secolo. Ora potete avere il vostro pezzo di storia. Questo meme di Trump celebra un leader che non si tira indietro, nonostante gli ostacoli e le difficoltà. Unisciti alla comunità di Trump: lottiamo per ciò che conta.

È quanto si legge sul sito web di $TRUMP, meme coin che già comincia a valere parecchio nonostante abbia poche ore di vita. Nella giornata di ieri ha superato più volte i 70 dollari di valore (il prezzo iniziale era di 18 centesimi), prezzo poi sceso un po’ nelle ore successive. Altrettanto notevole la capitalizzazione di mercato (il valore totale delle unità in circolazione, ovvero si riferisce al valore totale di mercato dell’offerta circolante di una determinata criptovaluta) che ha posto il meme coin di Trump al 18esimo posto nella classifica complessiva delle criptovalute, classifica nella quale è ora al 21esimo posto con circa 10 miliardi di dollari, nel momento in cui scriviamo.

Seppur con proporzioni inferiori, anche il lancio del meme coin di Melania Trump ha suscitato un discreto interesse, parte di una mossa del nuovo presidente degli Stati Uniti che sembra abbia dato ulteriore slancio alle criptovalute e che potrebbe tradursi, come anticipato, in altre politiche favorevoli nei confronti di un settore tuttavia molto rischioso e problematico.

La recente nomina di Paul Atkins come prossimo presidente della SEC (Securities and Exchange Commission, l’ente che regolamenta e vigila sui mercati finanziari), noto sostenitore delle criptovalute contrariamente al presidente uscente Gary Gensler, rappresenta un ulteriore indizio delle intenzioni politiche di Trump sul settore.