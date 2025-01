TP-Link ha annunciato durante il CES 2025 diverse novità e innovazioni per le gamma Deco e Archer con tecnologia Wi-Fi 7, ma anche nuovi dispositivi smart della linea Tapo. Lo scopo è semplificare e ampliare la smart home, con prodotti per renderla più sicura, più confortevole e più intelligente che si vanno a integrare nella vita quotidiana. Scopriamo le tante novità svelate in quel di Las Vegas.

Wi-Fi 7 per tutti: le novità TP-Link per la connettività dal CES 2025

TP-Link introduce una serie di dispositivi pensati per garantire prestazioni elevate e connessioni stabili ovunque. Dalle abitazioni più grandi agli spazi esterni, fino ai viaggi e al lavoro in remoto: l’azienda rende il Wi-Fi 7 accessibile a tutti, puntando a migliorare la qualità della vita quotidiana attraverso l’innovazione. “TP-Link rimane fedele alla sua mission di rendere il Wi-Fi 7 una tecnologia alla portata di tutti“, ha sottolineato Jeff Barney, presidente di TP-Link Systems Inc. “Che si tratti di portare una copertura Wi-Fi stabile in tutta la casa con una rete priva di interruzioni, estendere il segnale anche in giardino o restare connessi in viaggio, abbiamo una soluzione che si adatta al tuo stile di vita“.

Tra le novità presentate al CES 2025 abbiamo Deco BE68, che porta il Wi-Fi 7 in tutta la casa con velocità fino a 14 Gbit/s: la copertura arriva fino a un’area di 750 metri quadrati, supportando fino a 200 dispositivi. È equipaggiato con porte da 10G, 2.5G e 1G e con tecnologia Deco Mesh, che assicura copertura continua e prestazioni ideali per streaming, gaming e non solo. Deco BE25-Outdoor è pensato per l’esterno: certificato IP65, resiste a polvere e acqua, garantendo prestazioni ottimali in qualsiasi condizione; ogni nodo mesh comunica con gli altri modelli da interno ed esterno, creando una rete mesh unificata con copertura sia in casa sia in giardino.

Alla fiera è stato mostrato anche il nuovo router Archer BE900, che offre velocità fino a 24,4 Gbps, 12 antenne e prestazioni ottimali per gaming e streaming; dotato di tecnologia Wi-Fi 7, supporta l’aggregazione multi-link, riduce la latenza e ottimizza l’affidabilità, risultando l’ideale per qualsiasi situazione (compreso lo streaming 4K o 8K, il gaming online e il trasferimento di file pesanti).

Per andare oltre le mura domestiche c’è il nuovo Travel Router TL-WR3602BE: dotato di Wi-Fi 7, assicura velocità fino a 3,6 Gbps e un elevato grado di sicurezza (con prestazioni di livello con reti VPN); sempre per i viaggi è da considerare il modello TL-WR3002X, dotato di standard Wi-Fi 6 AX3000, connettività 2.5G WAN/LAN, porta USB 3.0 e sette modalità operative per garantire connessioni affidabili in qualunque situazione. Per la connettività mobile troviamo pure il Router Mobile 5G TP-Link M8850, con velocità fino a 6,5 Gbps in download su rete 5G e standard Wi-Fi 7 BE6500 (con supporto a un massimo di 64 dispositivi).

Videosorveglianza e sicurezza

La gamma Tapo introduce un nuovo sistema di videosorveglianza con NVR, pensato per il monitoraggio 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 di abitazioni e attività commerciali. Le telecamere offrono streaming live, archiviazione locale e analisi AI per il riconoscimento di persone, veicoli e animali domestici, con avvisi in tempo reale. Il sistema è dotato di un NVR plug-and-play con PoE, che semplifica l’installazione grazie all’utilizzo di un unico cavo per alimentazione e trasmissione video.

Tra le novità ci sono le telecamere per esterno Tapo C4086, con visione notturna ColorPro, e Tapo C6165D, con doppia visuale angolare, ma anche le telecamere wireless con alimentazione green, dotate di tecnologia Wi-Fi HaLow per connessioni stabili a lunga distanza. Il modello top è Tapo C675D KIT, che introduce un sistema innovativo a doppia lente con risoluzione 4K: combina un obiettivo fisso con una lente pan/tilt per un monitoraggio completo, ideale per grandi spazi esterni e per eliminare punti ciechi.

Restando sull’ecosistema di sicurezza, TP-Link propone soluzioni di accesso smart come i PalmKey door lock, per la chiusura delle porte di abitazioni o uffici. Tapo DL130 offre una tecnologia di riconoscimento delle vene del palmo (persino i gemelli identici presentano configurazioni diverse), per una sistema di accesso che converte i pattern in una chiave biometrica esclusiva e più sicura rispetto a riconoscimento di viso o impronta digitale. Il sistema contactless funziona indipendentemente dalle condizioni della pelle, anche con mani bagnate o sporche.

Pulizia casa, AI e automazione

TP-Link ha mostrato Tapo RV70 Pro Ultra per la pulizia domestica: il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti offre un’esperienza di pulizia completamente automatizzata e senza manutenzione, con una stazione All-in-One a ricircolo autonomo dotata di un esclusivo sistema di produzione e purificazione dell’acqua. Dopo ogni sessione di lavaggio, l’acqua sporca viene raccolta, purificata e riutilizzata attraverso più fasi, fornendo acqua pulita per il ciclo successivo. Il sistema contribuisce a regolare l’umidità interna, e grazie alla tecnologia avanzata a ozono neutralizza gli odori.

Per la casa del futuro, l’azienda ha parlato anche della sua visione con una dimostrazione tecnologica che utilizza i modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) per un’esperienza più intuitiva e personalizzata. Il concept punta a sviluppare nel medio periodo una smart home nella quale l’intelligenza artificiale possa anticipare le esigenze dei residenti, automatizzando le routine e collegando i diversi aspetti della vita di tutti i giorni in modo fluido.

“Il nostro impegno nel fornire un ecosistema completo di dispositivi per la casa intelligente è più forte che mai e le ultime novità presentate al CES sono una testimonianza di questo intento“, ha concluso Jeff Barney. “Grazie all’integrazione verticale e alla capacità di progettare, integrare e produrre componenti chiave, continueremo a fornire ai consumatori una maggiore scelta e flessibilità per creare il loro spazio abitativo intelligente ideale“.

Tutte le novità citate qui sopra saranno disponibili all’acquisto nei prossimi mesi: per il momento non sono ancora stati diffusi dettagli sui prezzi di vendita, ma siamo sicuri che torneremo presto sull’argomento.